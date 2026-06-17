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Estados Unidos refuerza su apoyo a empresas para la reactivación del sector petrolero en Venezuela

En Caracas, representantes de Estados Unidos se reunieron el pasado viernes con Delcy Rodríguez y autoridades venezolanas del sector energético

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Empresas estadounidenses acuerdan nuevas inversiones para relanzar la industria petrolera venezolana (Europa Press)
Empresas estadounidenses acuerdan nuevas inversiones para relanzar la industria petrolera venezolana (Europa Press)

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que trabaja para apoyar a las empresas estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela, mientras mantiene encuentros de alto nivel con autoridades locales e impulsa acuerdos de inversión y cooperación energética.

En ese marco, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó una agenda activa con el subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y el asesor principal de política del Consejo Nacional de Dominio Energético (NDEC), Toby Deen, para respaldar la presencia de compañías norteamericanas en la recuperación de la industria petrolera y gasífera venezolana.

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Durante una reunión en Caracas, la delegación estadounidense, encabezada por Rapp y Deen, conversó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado viernes, en un encuentro del que también participaron el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y funcionarios venezolanos del área energética.

La cita se enmarcó en el plan de tres fases que impulsa la administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero e incluyó conversaciones sobre inversiones extranjeras, acuerdos con multinacionales y condiciones para la inversión estadounidense.

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La delegación de Estados Unidos sostuvo que el respaldo a empresas estadounidenses busca consolidar su participación en la reactivación petrolera y gasífera de Venezuela y, en paralelo, apuntalar proyectos de recuperación eléctrica.

La participación de Chevron, Heeney Capital y General Electric (GE) Vernova refleja el interés en el sector, al que se sumaron acuerdos con firmas europeas y latinoamericanas como Repsol, Eni, Shell e IMPSA.

El Gobierno de Venezuela cerró un acuerdo ayer con la empresa española Repsol para desarrollar actividades de exploración de gas y petróleo en la zona oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, al oeste del país.

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), bajo la dirección de Héctor Obregón, articuló alianzas con empresas de capital extranjero con el objetivo de incrementar la producción y modernizar la infraestructura energética nacional.

Según lo anunciado en la televisión estatal, Obregón explicó que este pacto incorpora nuevas oportunidades exploratorias a la empresa mixta Petroquiriquire, con el objetivo de aumentar la producción nacional de petróleo liviano.

PDVSA suma alianzas estratégicas con firmas norteamericanas y europeas para reactivar su producción (Reuters)
PDVSA suma alianzas estratégicas con firmas norteamericanas y europeas para reactivar su producción (Reuters)

Por otro lado, uno de los hitos fue la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno venezolano y GE Vernova, presentado como un avance para la economía venezolana. El acuerdo busca estabilizar la red eléctrica y aumentar la generación en el corto plazo.

Delcy Rodríguez indicó que el memorando permitirá recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y más de 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años, mediante la incorporación de tecnología y la capacitación del personal de Corpoelec, la compañía estatal eléctrica.

(Con información de EFE)

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