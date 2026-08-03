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Reino Unido: un auto se incrustó en una vivienda de Sunderland y dejó a un joven en estado crítico

Un Volkswagen T-Roc azul se estrelló contra el jardín delantero en el noreste de Inglaterra. El conductor, de unos 20 años, fue arrestado por sospecha de conducción temeraria y liberado bajo fianza

Un automóvil azul chocado contra un muro de ladrillos y una reja de metal. Escombros en el suelo, marcadores amarillos en el asfalto y un edificio.
El accidente en Reino Unido dejó al automóvil suspendido entre un cerco y un muro de ladrillos tras el impacto (Captura de video)
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Un hombre de unos 20 años se encuentra en estado crítico luego de que un automóvil chocara contra una vivienda en Sunderland, una ciudad ubicada en el noreste de Inglaterra, Reino Unido. El accidente ocurrió cuando un Volkswagen T-Roc azul se estrelló contra el jardín delantero de la casa.

El coche quedó suspendido sobre el jardín delantero, entre un cerco y un muro de ladrillos, tras el impacto. La policía acudió a la vivienda después de recibir el aviso de que un vehículo se había estrellado contra la casa.

Un tramo de la carretera permaneció cerrado durante varias horas mientras retiraban el coche siniestrado y los agentes hacían las primeras diligencias. La policía también pidió ayuda para localizar a personas que vieran circular el T-Roc azul antes de la colisión.

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El despliegue sanitario y el traslado del herido

Tres ambulancias amarillas del Servicio de Ambulancias del Nordeste de Inglaterra con sirenas encendidas en una calle, cinta policial y casas residenciales.
El servicio de ambulancias recibió la alerta después de las 5:00 de la mañana por un coche que chocó contra una casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de ambulancias recibió la alerta poco después de las 5:00 de la mañana por informes de “un coche que había chocado contra una casa”. Hasta el lugar acudieron 3 ambulancias, un médico, un equipo de respuesta para zonas peligrosas y un paramédico.

El pasajero herido recibió atención en el lugar antes de que lo trasladaran al Hospital Royal Victoria de Newcastle. La representante del Servicio de Ambulancias declaró: “Un paciente inconsciente fue trasladado al RVI de Newcastle tras recibir tratamiento por lesiones en el pecho y la pelvis por parte del médico y los paramédicos”.

Los equipos de emergencia añadieron que otros 2 pacientes rechazaron ser evaluados en el lugar. Más tarde, la policía los trasladó al hospital.

La investigación abierta tras la colisión

Un coche se incrusta en una casa y deja a un joven en estado crítico
La detención recayó sobre el conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, por el choque en Sunderland (Captura de video)

La detención recayó sobre el conductor del vehículo, de quien se cree que tiene unos 20 años. Los agentes lo arrestaron por sospecha de causar lesiones graves por conducción temeraria y más tarde lo dejaron en libertad bajo fianza.

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La Policía de Northumbria pidió a cualquier persona que hubiera visto el Volkswagen en Sunderland antes del choque que se ponga en contacto con los investigadores. La solicitud también incluye a quienes tengan imágenes de una cámara a bordo.

Las diligencias siguen centradas en reconstruir los minutos previos al impacto. Los agentes intentan esclarecer qué ocurrió antes de que el vehículo acabara incrustado en la propiedad.

Mientras la investigación avanza, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas del accidente. El joven herido será clave en el desarrollo de la causa, mientras los investigadores buscan establecer las responsabilidades por un siniestro que conmocionó a los vecinos de Sunderland.

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