El gusano barrenador reaparece en Texas y empuja al límite a la ganadería, agravando la crisis de la carne vacuna en Estados Unidos

Productores y consumidores enfrentan un escenario de incertidumbre por el avance de nuevas plagas en el corazón ganadero de Estados Unidos (REUTERS/Kaylee Greenlee/Archivo)

La industria vacuna de Texas enfrenta una nueva amenaza que pone en jaque a toda la cadena de producción: la reaparición del gusano barrenador coincide con el nivel más bajo de rodeos estadounidenses desde 1951 y con precios récord para la carne, en un contexto de costos crecientes y fenómenos climáticos extremos.

Así lo informó The Texas Tribune, medio que documentó el impacto de la plaga en un sector ya golpeado por la sequía, los incendios y la volatilidad internacional.

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El parásito reingresó al país tras décadas de ausencia y obliga a reforzar la vigilancia sanitaria en los rodeos de Texas (REUTERS/Enea Lebrun/Archivo)

Un brote que multiplica los desafíos

El brote de gusano barrenador fue confirmado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en junio, con al menos 12 casos en Texas y restricciones de movimiento para los animales en las áreas afectadas.

La principal estrategia para contener el avance de este parásito —una larva que devora el tejido de los animales desde el interior— es la liberación de moscas estériles, pero la instalación que permitirá su producción masiva no estará lista hasta noviembre de 2027, de acuerdo con The Texas Tribune.

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El escenario se complica porque la crisis del rodeo venía profundizándose desde mucho antes. Según el Consumer Price Index Report de mayo citado por el mismo medio, los precios de la carne vacuna en Estados Unidos subieron 12,9% en el último año.

El rodeo nacional inició 2026 con 86,2 millones de cabezas, la cifra más baja en 75 años, según el USDA. Para los productores, el avance del parásito implica costos adicionales y nuevas incertidumbres, como explicó David Ortega, profesor de economía alimentaria en Michigan State University: contener la plaga exige inspecciones y cuidados especiales, lo que frena operaciones y retrasa tareas rutinarias.

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La aparición de la plaga se suma a los problemas históricos del sector, exacerbando los riesgos para la cadena alimentaria nacional (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Impacto directo en la producción y el mercado

La presión sobre los ranchos de Texas se amplifica en regiones clave como el Panhandle, responsable del 85% de la carne vacuna estatal y de generar unos USD 6.000 millones al año.

Allí, los incendios forestales —incluido el de Smokehouse Creek en 2024, el mayor en la historia del estado— provocaron la muerte de más de 15.000 cabezas de ganado en una sola semana, según The Texas Tribune. A la par, la sequía afecta ya a la mitad del territorio, dificultando el pastoreo y el acceso al forraje.

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La crisis de oferta no solo encarece la carne en los supermercados. También limita la actividad de frigoríficos y restaurantes.

La escasez de animales obliga a las plantas procesadoras a reducir su actividad y ajusta los márgenes en toda la industria cárnica (REUTERS/Daniel Becerril)

Trevor Caviness, tercera generación al frente de Caviness Beef Packers, relató al medio que su planta tiene capacidad para procesar unas 2.900 cabezas diarias, pero hoy opera al 75-80% por la escasez de animales.

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El precio de un novillo listo para faena subió de USD 1,70 por libra en 2021 a USD 2,55 en la actualidad —un aumento del 50%, según datos de la Universidad de Nebraska en Lincoln citados por The Texas Tribune— aunque los márgenes de ganancia siguen en negativo por el alza de insumos y la capacidad ociosa.

Las condiciones extremas y las nuevas restricciones alteran los ciclos de cría y comprometen el futuro del stock nacional (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

Consecuencias extendidas y estrategias en marcha

El USDA y la Comisión de Salud Animal de Texas delimitaron zonas de cuarentena , donde los animales solo pueden salir tras ser inspeccionados y certificados libres de infestación. Esta medida busca frenar la dispersión del gusano barrenador a otras regiones ganaderas.

Las autoridades intensificaron el uso de trampas , vigilancia en vida silvestre y el tratamiento preventivo en animales domésticos y de producción , especialmente en zonas próximas a los focos detectados.

El brote provocó la suspensión temporal de importaciones de ganado desde México desde noviembre de 2024 , lo que afecta la disponibilidad de animales para engorde y faena en Texas y estados vecinos, según datos de Politico y The Guardian .

El sector emplea mano de obra rural que ya experimentaba una reducción significativa : según asociaciones ganaderas, la escasez de trabajadores especializados dificulta la atención de brotes sanitarios y el manejo de grandes rodeos bajo presión.

El costo de los seguros sanitarios y de los servicios veterinarios se disparó durante los primeros meses del brote, obligando a pequeños y medianos productores a postergar inversiones o reducir el tamaño de sus rodeos para poder sostenerse.

Autoridades y productores intensifican controles, cuarentenas y acciones sanitarias para evitar una propagación mayor del brote (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Cambios operativos y golpe en los restaurantes

El avance del gusano barrenador obliga a los rancheros a modificar prácticas habituales. James Henderson, a cargo del Bradley 3 Ranch en el Panhandle, señaló que durante un brote deben evitar heridas abiertas, lo que posterga tareas como el marcado, el descorne y la castración hasta el invierno, cuando las bajas temperaturas detienen la reproducción del parásito. “Uno está prácticamente obligado a hacer esas cosas cuando esas moscas no están”, indicó a The Texas Tribune.

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La falta de ganado ya impacta en las cocinas. Skeeter Miller, fundador de The County Line en Austin, explicó al medio que cocinar y vender brisket dejó de ser rentable: el costo de 10 libras de brisket crudo se elevó a USD 54, muy por encima del año pasado, y una porción típica de media libra pasó a costar USD 16, al menos 5 más que en 2025.

Pese a los aumentos, el margen sobre una pieza de 10 libras cayó del 4-5% a solo 2%. La Texas Restaurant Association advirtió que los cierres de locales de barbacoa se aceleraron, ya que continuar subiendo precios implicaría perder aún más clientes.

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El aumento de los costos y la falta de insumos golpean a la gastronomía local, con cierres y cambios en los menús tradicionales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Una cadena bajo presión y sin horizonte claro

El gusano barrenador representa una amenaza adicional para una cadena ya tensionada por la baja disponibilidad de animales, la volatilidad de los insumos y la incertidumbre comercial.

Expertos y funcionarios coinciden en que no existe riesgo para la seguridad alimentaria, pero sí para la rentabilidad de criadores, frigoríficos y restaurantes.

El futuro de la industria depende de la capacidad para controlar el brote, recomponer el stock y sostener la demanda interna y externa en un escenario donde los márgenes, según The Texas Tribune, siguen bajo presión en todos los eslabones.

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