El estado de Florida lanza un concurso para capturar pitones birmanas en los Everglades

Florida ofrece hasta el 19 de julio un premio de 10 mil dólares en el Desafío Anual de Pitones por capturar pitones invasoras en los Everglades (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

La lucha contra la proliferación de la pitón birmana en los Everglades ha llevado al estado de Florida a organizar un concurso oficial con un enfoque singular: recompensar económicamente a quienes ayuden a capturar esta especie invasora. El evento, conocido como el Desafío Anual de Pitones, se celebrará entre el 10 y el 19 de julio y ofrece un premio máximo de 10.000 dólares a la persona que logre capturar la mayor cantidad de ejemplares. En total, el estado destinará 25.000 dólares en premios para quienes participen en la eliminación de estas serpientes, cuyo impacto negativo en la fauna local ha sido motivo de preocupación durante años.

El objetivo principal de este concurso es reducir la presencia de la pitón birmana (Python molurus bivittatus) en los ecosistemas del sur de Florida, donde su proliferación ha alterado gravemente el equilibrio natural. El gobierno estatal anima a los particulares a involucrarse directamente en la captura y sacrificio humanitario de estos reptiles, buscando mitigar el daño ambiental que han causado desde su introducción accidental.

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El atractivo económico no es el único incentivo: la iniciativa busca también generar conciencia entre la población sobre la gravedad del problema y la importancia de la conservación de los Everglades, uno de los humedales más emblemáticos del mundo. El evento está abierto tanto a personas con experiencia como a principiantes, lo que amplía el alcance de la convocatoria y aumenta las posibilidades de éxito en la reducción de la población de pitones.

El estado de Florida destinará 25.000 dólares en premios para reducir la presencia de la pitón birmana en los ecosistemas del sur de Florida (Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York/AP)

De color marrón claro y manchas oscuras, la pitón birmana es una de las serpientes más grandes del mundo. Los ejemplares adultos pueden medir entre 1,8 metros y 2,7 metros, aunque la más grande capturada en Florida superó los 5,4 metros de longitud. Estas serpientes presentan una cabeza en forma de pirámide con una cuña oscura que recuerda a una punta de flecha, y su piel, al ser iluminada, emite un ligero brillo. Adaptadas al entorno semiacuático, suelen encontrarse cerca o dentro del agua, lo que favorece su expansión en los humedales de Florida.

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La presencia de la pitón birmana en los Everglades ha tenido consecuencias severas para la fauna autóctona. Esta especie, que no cuenta con depredadores naturales en la región, se alimenta de aves, mamíferos y reptiles locales, provocando un descenso significativo en las poblaciones de varias especies nativas. La situación ha llevado a que, desde 2021, la pitón birmana figure entre las especies prohibidas en el estado, permitiéndose su sacrificio humanitario sin necesidad de permiso de caza en 32 terrenos administrados por la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC).

El proceso para participar en el Desafío Anual de Pitones es accesible tanto para quienes se inician como para expertos en la captura de serpientes. Las inscripciones ya están abiertas y requieren el pago de una tasa de 25 dólares (no reembolsable). Todos los participantes deben completar una capacitación en línea gratuita y obligatoria, que incluye un cuestionario con una exigencia del 85% de respuestas correctas. El contenido de la capacitación abarca la identificación tanto de pitones birmanas como de serpientes nativas, así como técnicas para manipularlas de forma segura y métodos para sacrificarlas humanitariamente, según las directrices del concurso.

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La FWC ha documentado que, desde el año 2000, se han capturado más de 27.000 pitones birmanas en Florida, cifra que demuestra la magnitud del problema. El Desafío Anual de Pitones busca involucrar a la comunidad en esta tarea, permitiendo que cualquier persona mayor de edad y dispuesta a seguir las normas pueda contribuir a la conservación local.

Los resultados recientes subrayan la eficacia del enfoque participativo. Durante la última temporada reproductiva, la organización Conservancy of Southwest Florida logró retirar 177 ejemplares, equivalentes a unas cuatro toneladas de serpientes. En la edición de 2025, los participantes del concurso eliminaron un récord de 294 pitones birmanas de los Everglades, sumando un total acumulado de 1.406 ejemplares desde la creación del evento. Ese año, el desafío atrajo a 934 personas provenientes de 30 estados y de Canadá, lo que refleja el interés y la preocupación internacional por la problemática.

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Declaraciones oficiales y apoyos institucionales al evento

Para participar en el concurso de Florida, los inscriptos deben pagar 25 dólares y completar una capacitación obligatoria sobre identificación, manipulación segura y sacrificio humanitario (Pixabay)

El director ejecutivo de la FWC, Roger Young, destacó la relevancia del Desafío Anual de Pitones como herramienta de concienciación y acción directa: “Esperamos con entusiasmo el Desafío cada año como una forma de crear conciencia sobre los peces y la vida silvestre, a la vez que alentamos al público a participar en la conservación de los Everglades eliminando las pitones birmanas”. Young subrayó que el evento es posible gracias al apoyo continuo del gobernador Ron DeSantis, así como de entidades como el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, el Parque Nacional Everglades y la Fundación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, junto a patrocinadores privados.

El respaldo institucional refuerza el compromiso de las autoridades y organizaciones aliadas para enfrentar una amenaza ambiental de alcance regional, integrando esfuerzos públicos y privados en la protección de uno de los ecosistemas más singulares de Estados Unidos.

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