Desmantelan 5 redes de narcotráfico que destruyeron el comercio en el Bronx: 32 detenidos y 19 kg de droga incautada

El operativo del NYPD en The Hub incluyó la incautación de 13,6 kilogramos de fentanilo, 5,4 kilogramos de metanfetamina, cocaína, armas y más de USD 100.000 en efectivo (CBS News New York)

Las autoridades del sur del Bronx desmantelaron cinco redes de narcotráfico que durante años operaron a plena luz del día en el distrito comercial conocido como “The Hub”. El lunes 15 de junio, la fiscal del Bronx Darcel Clark y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciaron la acusación formal de 32 personas vinculadas a esas organizaciones, en un operativo que incluyó la incautación de drogas, armas y miles de dólares en efectivo.

Las cinco bandas vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína sin ningún intento de ocultamiento, frente a comercios, escuelas y vecinos. Los acusados acumulan un historial conjunto de 550 arrestos previos por delitos que van desde homicidio hasta agresión, según informó CBS New York.

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Qué se incautó y qué cargos enfrentan los acusados

Los detectives confiscaron 13,6 kilogramos de fentanilo (30 libras), 5,4 kilogramos de metanfetamina (12 libras), un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y más de USD 100.000 en efectivo.

Cuatro de los 32 acusados enfrentan cargos como grandes narcotraficantes. Si los declaran culpables, pueden recibir cadena perpetua.

Las cinco bandas del sur del Bronx vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína a la vista de comercios, escuelas y vecinos en el distrito comercial The Hub (FOX 5 NY)

Los cargos incluyen venta y posesión de sustancias controladas en distintos grados, además de conspiración. Al menos 20 acusados no enfrentaron cargos con derecho a fianza y quedaron en libertad. Cuatro sospechosos más aún están prófugos, según confirmó el NYPD.

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Cómo operaban las cinco organizaciones

Las redes criminales se identificaban con nombres propios: Ghost, Prada, TikTok, Brook y Bugatti. Cada una tenía su propio proveedor, un líder, gerentes, vendedores callejeros y mensajeros.

Las escuchas telefónicas captaron conversaciones en las que los propios distribuidores alardeaban de la potencia de sus productos. “Los acusados y sus proveedores aparecen en grabaciones hablando de sus marcas como demasiado fuertes y que hacían caer a la gente”, declaró Clark a ABC7 NY.

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La fiscal fue directa al describir la actitud de los implicados: “Simplemente no les importa la vida, pero a nosotros sí”, dijo a CBS New York.

Dónde ocurría todo: “The Hub”

“The Hub” es el punto donde convergen la Tercera Avenida, la calle 149 Este y la Avenida Melrose, en el barrio Mott Haven. Fue durante décadas un distrito comercial activo del sur del Bronx.

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En los últimos años, la venta y el consumo de drogas en ese espacio público ahuyentaron a compradores y negocios. “El tránsito peatonal en el distrito comercial bajó y las tasas de locales vacíos subieron”, explicó Tisch en conferencia de prensa, según recogió ABC7 NY.

Las personas se inyectaban drogas y sufrían sobredosis en plena calle, a metros de una escuela primaria, de acuerdo con Fox 5 NY.

Por qué la investigación tardó más de un año

La investigación arrancó en febrero de 2025, tras años de reclamos de vecinos y legisladores que exigían una respuesta concreta. La Unidad de Casos Mayores de Narcóticos del Bronx y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía llevaron adelante el trabajo.

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Entre el 9 y el 12 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de registro y concretaron los arrestos. Otros nueve detenidos, que no figuraban en las acusaciones formales, también enfrentaron cargos por posesión.

Qué viene ahora para el barrio

La comisionada Tisch adelantó que el operativo es solo la primera parte de un plan más amplio. “Ahora verán una presencia policial reforzada del NYPD para asegurarnos de que esto no vuelva a arraigarse”, dijo, según CBS New York.

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Pedro Suarez, director ejecutivo del Distrito de Mejora Comercial de la Tercera Avenida, reconoció que aún queda trabajo por hacer. “Asegurémonos de seguir prestando mucha atención a las personas que luchan con la adicción a las sustancias”, señaló al mismo medio.

La residente del sur del Bronx Amelia Moore resumió el sentir de muchos vecinos al caminar por el lugar el mismo lunes del anuncio: el área, indicó a ABC7 NY, solía ser muy difícil. Ese día, según sus palabras, se sentía distinta.

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