Incautaron 41 kilos de fentanilo en un operativo en El Bronx

Los ocho acusados permanecen bajo custodia y enfrentan cargos federales graves por posesión y distribución de sustancias controladas en grandes cantidades. (Eyewitness News )

Un operativo conjunto de las autoridades de Nueva York permitió incautar cerca de 41 kilogramos de fentanilo en El Bronx, en una acción que fue definida como una “toma de precisión”. Ocho personas resultaron detenidas y el valor estimado de la droga confiscada asciende a USD 7,5 millones, según datos proporcionados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la fiscalía del distrito.

El despliegue policial desmanteló simultáneamente tres centros de empaque de fentanilo, ubicados en edificios residenciales próximos a escuelas y zonas familiares en los barrios de Mount Eden, Belmont y Washington Heights. La operación se ejecutó el miércoles y abarcó un radio de casi cinco kilómetros, dejando expuesta la magnitud del tráfico de esta sustancia en sectores habitados.

Tres centros de empaque de fentanilo ubicados cerca de escuelas y viviendas familiares en Mount Eden, Belmont y Washington Heights fueron desmantelados por la policía de Nueva York. (Eyewitness News )

Las autoridades precisaron que esta acción fue el resultado de una estrategia conjunta entre la DEA, la policía de Nueva York (NYPD) y la Oficina del Fiscal Especial contra el narcotráfico de la ciudad. Los investigadores identificaron y allanaron al mismo tiempo los tres centros, donde hallaron la droga distribuida en diferentes formatos: polvo, “ladrillos” y pequeños sobres listos para ser distribuidos en la calle.

Qué se incautó durante el operativo policial

En total, la policía mostró en rueda de prensa las evidencias confiscadas. Además de los 41 kilogramos de fentanilo, se incautaron más de USD 30.000 en efectivo y dos armas de fuego cargadas. La DEA precisó que, en uno de los centros, ubicado en Washington Heights, encontraron cientos de miles de sobres (glassines) preparados para su venta inmediata.

La operación antidrogas en el Bronx permitió incautar 41 kilogramos de fentanilo, valorados en USD 7,5 millones, y detener a ocho personas vinculadas al tráfico de opioides. (Eyewitness News )

El agente especial a cargo, Christopher Roberts, explicó el motivo táctico detrás de la intervención: “Muchos de estos lugares pueden estar inactivos durante largos períodos. La pregunta es cuándo intervenir. Si vemos que entran bolsas, preferimos actuar antes de que salgan, porque eso significa que la droga está por distribuirse”.

Los centros de empaque operaban en zonas residenciales y escolares

Los tres centros de empaque funcionaban en viviendas donde residían familias y cerca de escuelas. La proximidad de estas actividades ilícitas a zonas escolares y hogares evidenció el riesgo al que estuvieron expuestos tanto menores como residentes del área.

El caso de la megaincautación de fentanilo sigue bajo investigación de la fiscalía del Bronx, en coordinación con agencias federales, manteniendo la vigilancia sobre el tráfico de opioides en Nueva York. (Eyewitness News )

Durante el operativo, la policía vigiló los movimientos de entrada y salida en los edificios. Las autoridades ingresaron a los inmuebles con órdenes judiciales, y los detenidos permanecen bajo custodia, enfrentando cargos relacionados con tráfico de drogas que, de acuerdo con fuentes judiciales, incluyen delitos federales por posesión y distribución de cantidades sustanciales de sustancias controladas.

Cargos y repercusiones tras la operación

Los ocho arrestados permanecen detenidos bajo fianza y enfrentan cargos graves por delitos vinculados al tráfico de drogas, en particular la posesión y distribución de fentanilo a gran escala. La intervención permitió evitar que una cantidad significativa de este opioide llegara a las calles, cortando parte de la cadena de suministro y afectando el funcionamiento de las redes de distribución en Nueva York.

Entre la evidencia confiscada durante el operativo, se encontraron armas de fuego cargadas y más de USD 30.000 en efectivo junto al fentanilo listo para distribución ilegal. (Eyewitness News )

Según el balance presentado por la DEA, la acción coordinada de los organismos implicados logró el desmantelamiento simultáneo de los tres centros de distribución, retirando de circulación una cantidad de fentanilo que supone un impacto real en el mercado local y en la seguridad de la comunidad.

Estrategia, vigilancia y próximos pasos judiciales

El agente Roberts puntualizó que la vigilancia sobre estos lugares es permanente, pero la decisión de intervenir exige análisis y coordinación precisa:

“En muchas ocasiones, si vemos salir una bolsa, detenemos a alguien en la calle. Si el resultado es positivo, decidimos si volvemos al interior”, indicó. Y sumó: “El miércoles optamos por actuar y eso nos permitió incautar una gran cantidad de fentanilo”.

El caso sigue en manos de la fiscalía del Bronx, que trabaja en coordinación con agencias federales y estatales para avanzar en la investigación y el procesamiento judicial de los implicados. Las autoridades reiteraron que la amenaza del fentanilo sigue latente y que se mantendrá la vigilancia y la colaboración entre organismos.