Desmantelan un depósito de drogas y armas al lado de una prisión en Florida

Una vivienda en Tavares, Florida, junto a la cárcel del condado de Lake, funcionaba como depósito de drogas y armas (NBC6)

Una vivienda en Florida funcionaba como depósito de drogas, donde la policía halló sustancias listas para el tráfico, varias armas de fuego y detuvo a cuatro personas. El dato del caso: la propiedad se encuentra justo al lado de la cárcel del condado de Lake, en la ciudad de Tavares.

La operación se ejecutó en la madrugada del martes en una vivienda situada junto a la cárcel del condado de Lake, en Tavares, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Lake confirmó el allanamiento y el jueves difundió el video del operativo, en el que se ve a agentes del equipo SWAT, unidad táctica de respuesta rápida, rodear la propiedad, romper una ventana e ingresar al inmueble.

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Los sospechosos salieron con las manos en alto.

Qué encontraron las autoridades en la vivienda

Durante la intervención, los detectives informaron que hallaron 40 gramos de fentanilo y 40 gramos de cocaína, ambos en cantidades que permiten formular cargos por tráfico. Además, encontraron pequeñas cantidades de metanfetamina, gomitas de THC fabricadas artesanalmente, parafernalia para el consumo de drogas y tres armas de fuego.

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Oficiales de policía rompieron la ventana para acceder a una propiedad durante una operación nocturna que terminó con cuatro detenidos y el decomiso de fentanilo (NBC6)

Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, uno de los detenidos también tenía municiones y antecedentes penales.

La Oficina del Sheriff del condado de Lake señaló que la presencia de drogas y armas en una vivienda contigua a la cárcel representa un riesgo para la seguridad local.

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Quiénes fueron arrestados y qué cargos enfrentan

El operativo resultó en la detención de cuatro personas. Dos hombres fueron acusados por tráfico de fentanilo y cocaína, así como por tenencia de parafernalia para el consumo de drogas.

Uno de ellos, además, recibió cargos por posesión de arma y municiones siendo un delincuente convicto, y por posesión de metanfetamina. Los otros dos detenidos fueron acusados de tenencia de metanfetamina.

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Los cuatro detenidos tras el operativo policial: Luveaches Moore II, Luveaches Moore, Kelsey Hojara y Amanda Murray (NBC6)

La Oficina del Sheriff no brindó detalles adicionales sobre las identidades de los implicados ni antecedentes de incidentes similares junto a la cárcel. El caso se mantiene bajo investigación.

Cómo se realizó la intervención

El video difundido por las autoridades muestra a los agentes del equipo SWAT rodeando la vivienda, irrumpiendo por una ventana y ordenando a los ocupantes salir con las manos levantadas. La intervención respondió a una orden judicial obtenida tras detectar presunta actividad de narcotráfico en la casa.

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La orden judicial contra la vivienda en Florida se ejecutó tras detectar presunta actividad de narcotráfico y el caso sigue bajo investigación (NBC6 )

El despliegue tuvo lugar en la madrugada del martes, concluyó con la incautación de drogas y armas y con la detención de cuatro sospechosos; el video oficial fue difundido el jueves. Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, operativos de este tipo en zonas próximas a instituciones penitenciarias no se registraban en la localidad al menos desde 2022.

Otro operativo en Nueva York: incautan 41 kilos de fentanilo en El Bronx

En Nueva York, una operación conjunta de la DEA y la fiscalía local permitió incautar 41 kilogramos de fentanilo en El Bronx. El operativo, realizado el miércoles, desmanteló tres centros de empaque ubicados en edificios residenciales de Mount Eden, Belmont y Washington Heights, todos próximos a escuelas y zonas familiares.

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Durante la intervención, las autoridades arrestaron a ocho personas y decomisaron más de USD 30.000 en efectivo, dos armas de fuego cargadas y cientos de miles de sobres preparados para la venta inmediata. La droga estaba lista para ser distribuida en distintos formatos y su valor estimado asciende a USD 7,5 millones, según la DEA.

La fiscalía del Bronx detalló que los detenidos enfrentan cargos federales por posesión y distribución de fentanilo a gran escala. Las agencias involucradas señalaron que la cercanía de los laboratorios a hogares y escuelas expuso a residentes y menores al riesgo constante del tráfico de drogas, y que la vigilancia sobre estos puntos seguirá activa para prevenir la expansión de estas redes.

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