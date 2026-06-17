Cuánto hay que ganar en Miami para ser de clase media

En Miami, un hogar necesita ganar entre USD 44.225 y USD 132.674 al año para integrar la clase media, según SmartAsset (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Miami, un hogar necesita ganar entre USD 44.225 y USD 132.674 al año para pertenecer a la clase media, según un estudio de la firma financiera SmartAsset basado en datos del Censo de Estados Unidos de 2024. El ingreso medio de los hogares en la ciudad es de USD 66.337.

La brecha entre el piso y el techo de esa franja es amplia: casi USD 90.000 separan al trabajador que apenas califica como clase media del que está a punto de dejar de serlo. Eso refleja una ciudad con costos de vida altos y salarios muy desiguales.

PUBLICIDAD

Cómo se define la clase media en este estudio

SmartAsset analizó los 50 estados y las 100 ciudades más grandes del país. Para calcular los rangos, aplicó una variación de la metodología de Pew Research Center, que define la clase media como los hogares con ingresos de entre dos tercios y el doble del salario medio nacional.

Miami ocupó el puesto 76 entre las 100 ciudades analizadas por el techo de ingresos de su clase media (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio usa datos del Censo de 2024 y establece un piso y un techo para cada ciudad. Un hogar que gane por debajo del piso es de clase baja; uno que supere el techo, de clase alta.

PUBLICIDAD

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, por su parte, fija el ingreso familiar medio en USD 89.800 para el área metropolitana de Miami-Miami Beach-Kendall, según los límites de ingresos de 2026.

Miami ocupa el puesto 76 entre las 100 ciudades analizadas

Dentro del ranking de las 100 ciudades, Miami quedó en el lugar 76 al ordenarlas por el techo de su clase media. Con un límite superior de USD 132.674, la ciudad queda muy por debajo de los mercados con mayor poder adquisitivo del país.

PUBLICIDAD

Para entender la diferencia, el estado con el techo más alto es Massachusetts: allí, un hogar puede ganar hasta USD 209.656 y seguir siendo clase media. El ingreso medio en ese estado es de USD 104.828, casi el doble del de Miami.

Port St. Lucie, Cape Coral y Tampa registraron techos de clase media más altos que Miami dentro del ranking de ciudades de Florida (REUTERS/Marco Bello)

Florida, como estado, quedó en el puesto 26 a nivel nacional. El techo de su clase media es de USD 155.470 y el piso, de USD 51.823, con un ingreso medio estatal de USD 77.735.

PUBLICIDAD

Cuánto se necesita ganar en otras ciudades de Florida

El ranking de SmartAsset también incluyó otras ciudades del estado, con resultados que varían según el mercado local:

Port St. Lucie (puesto 33): clase media entre USD 57.494 y USD 172.482; ingreso medio de USD 86.241.

Cape Coral (puesto 36): entre USD 57.056 y USD 171.168; ingreso medio de USD 85.584.

Tampa (puesto 41): entre USD 56.076 y USD 168.228; ingreso medio de USD 84.114.

Orlando (puesto 56): entre USD 51.731 y USD 155.194; ingreso medio de USD 77.597.

St. Petersburg (puesto 62): entre USD 48.699 y USD 146.096; ingreso medio de USD 73.048.

Jacksonville (puesto 63): entre USD 48.259 y USD 144.778; ingreso medio de USD 72.389.

Hialeah (puesto 93): entre USD 38.101 y USD 114.302; ingreso medio de USD 57.151.

Hialeah es la ciudad con los rangos más bajos del estado. Su techo de clase media —USD 114.302— es USD 18.000 menos que el de Miami.

Florida, tercer estado con mayor estrés financiero del país

Otra investigación reciente pone en perspectiva la presión económica que viven los residentes del estado. Florida ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero en el país, según un análisis de la empresa Coinfully que midió el comportamiento de búsqueda en Google.

PUBLICIDAD

Florida ocupó el tercer lugar entre los estados con mayor estrés financiero, con 1.877 búsquedas en Google por cada 100.000 residentes sobre ayuda económica y deudas (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El estudio examinó más de 150 términos relacionados con dificultades económicas —como “ayuda con el alquiler”, “seguro de auto barato” o “cómo salir de deudas”— y registró 1.877 búsquedas por cada 100.000 residentes en Florida, con un total mensual de 424.507 consultas.

Solo Louisiana y Texas superaron al estado en ese indicador.

Por qué el sur concentra la mayor presión económica del país

El salario promedio en Florida es de USD 64.670, pero las búsquedas relacionadas con seguros y ayuda para el alquiler se mantienen especialmente altas. Wyatt McDonald, presidente de Coinfully, dijo: "presión financiera cotidiana generalizada, no solo una crisis puntual".

PUBLICIDAD

El estudio tiene en cuenta las miles de consultas sobre alquiler, seguros y deudas que reflejan dificultades cotidianas generalizadas de los floridanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que llama la atención de este ranking es cuán concentrada parece estar la presión en el sur. Louisiana, Texas, Florida, Georgia, Alabama y Carolina del Sur aparecen todos en el top 10, lo que sugiere que muchos hogares en estos estados buscan activamente ayuda con los costos del día a día, no solo con la planificación financiera a largo plazo", dijo McDonald a WPTV.