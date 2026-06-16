Mundial 2026: cómo funciona el escudo de IA que protege el Miami Stadium

Varias miles de cámaras dentro y fuera del estadio de Miami alimentan un centro de mando que coordina con agencias de seguridad, personal del recinto y contratistas privados (REUTERS)

Miles de cámaras con inteligencia artificial vigilan cada rincón del estadio y sus alrededores en Miami durante el Mundial 2026, con un perímetro de seguridad que se extiende hasta un kilómetro y medio fuera del recinto. El sistema detecta armas, identifica rostros y rastrea drones en tiempo real, antes de que cualquier amenaza llegue a las puertas del evento.

El dispositivo no es reactivo: actúa antes de que ocurra un incidente. Así lo explicó Bob Odierna, cofundador de IC Real Time, empresa de seguridad con sede en Pompano Beach, Florida, al canal WPTV.

PUBLICIDAD

“Antes, las cámaras eran muy reactivas. Algo sucedía y luego ibas a revisar la grabación. Ahora recibimos alertas en tiempo real sobre patrones de tráfico, comportamientos agresivos o aficionados”, dijo Odierna.

Cómo funciona el sistema de vigilancia

El esquema de protección combina varias capas de tecnología desplegadas desde los estacionamientos hasta el interior del estadio.

Los componentes del sistema incluyen:

Reconocimiento facial en tiempo real.

Conteo de personas.

Reconocimiento de placas vehiculares.

Detección de armas.

Detección de drones.

Escáneres de metales.

Odierna describió el despliegue así: “Tráileres móviles en los estacionamientos, cámaras de reconocimiento de placas, reconocimiento facial mientras la gente transita por las áreas, y pre-escáneres que verifican que no porten armas”.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial puede detectar armas ocultas y alertar al personal de seguridad antes de que una persona llegue a los detectores de metales (REUTERS)

La inteligencia artificial puede detectar armas “incluso si las llevan donde no se ven”, lo que permite alertar al personal de seguridad antes de que la persona llegue a los detectores de metales.

Miles de cámaras conectadas a un centro de mando

En Miami, el sistema cuenta con “varios miles” de cámaras dentro y alrededor del estadio: varios centenares en el interior del recinto y varios miles en los alrededores de la propiedad.

PUBLICIDAD

Algunas cámaras son parte permanente de la infraestructura del estadio. Otras se instalan específicamente para eventos de esta magnitud.

Todas alimentan un centro de mando central que coordina con múltiples agencias de seguridad, el personal del estadio y contratistas privados.

La amenaza de los drones

La detección de drones es otra de las capas del dispositivo. Odierna advirtió que estos aparatos pueden transportar cargas peligrosas y que los equipos de seguridad monitorean el cielo de forma permanente.

PUBLICIDAD

“Tienen bloqueadores de radiofrecuencia que pueden derribarlos o enviarlos de regreso al lugar de origen”, afirmó.

La seguridad del Mundial de Fútbol 2026 en Miami incluye bloqueadores de radiofrecuencia para derribar drones o enviarlos de regreso al lugar de origen (REUTERS)

Ante la dificultad de distinguir un dron inofensivo de uno con intenciones hostiles, el protocolo es no asumir riesgos. Por eso el perímetro de seguridad en Miami se extiende entre 800 metros y 1,6 kilómetros (entre media milla y una milla) fuera del estadio, aunque Odierna aclaró que cada sede es diferente.

PUBLICIDAD

“Eso permite detener la amenaza mucho antes de que tenga la posibilidad de acceder al estadio”, explicó.

El perímetro se extiende más allá del estadio

Odierna subrayó que eventos de la envergadura del Mundial o el Super Bowl obligan a los equipos de seguridad a extender la protección mucho más allá del estadio.

PUBLICIDAD

El objetivo, según sus palabras, es claro: “Que los actores de buenas intenciones puedan disfrutar del evento, y que los actores de malas intenciones no tengan acceso al recinto”.

El sistema también identifica a personas con antecedentes de peligrosidad mientras transitan por las zonas designadas, antes de que se acerquen al estadio.

Tecnología al servicio de las familias

Odierna defendió el uso de esta tecnología frente a quienes puedan verla como una intrusión. “Si no haces nada malo, estas herramientas te ofrecen un camino seguro a ti y a tu familia”, señaló.

PUBLICIDAD

Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo personal: “Si mi hija fuera a alguno de estos eventos, me sentiría tranquilo sabiendo que todas estas cosas están ahí, vigilando y actuando”.

Para el cofundador de IC Real Time, la inteligencia artificial cumple hoy con lo que muchos esperaban de ella desde el principio: proteger a las personas en los momentos de mayor exposición.

PUBLICIDAD