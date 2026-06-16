El FBI frustró un ataque coordinado con drones explosivos y francotiradores en la Casa Blanca durante el evento de UFC

Las autoridades evitaron un ataque que pretendía causar pánico entre miles de asistentes en la residencia presidencial (REUTERS/Nathan Howard)

La capital de Estados Unidos quedó bajo máxima atención tras conocerse que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a cinco personas vinculadas a un presunto complot para ejecutar un ataque con drones explosivos y francotiradores durante el evento UFC Freedom 250 en el South Lawn de la Casa Blanca.

La investigación, confirmada por fuentes oficiales y grandes medios estadounidenses, reveló una sofisticada operación en varias fases destinada a sembrar el caos y provocar víctimas en uno de los eventos deportivos más relevantes del año en Washington D.C.

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El South Lawn recibió a miles de aficionados y figuras destacadas durante la velada deportiva de artes marciales mixtas (REUTERS/Evan Vucci)

Un operativo de alto alcance y múltiples fases

De acuerdo con ABC News, la amenaza comenzó a gestarse cuando el FBI detectó, el pasado 10 de junio, conversaciones sospechosas en una red de mensajería cifrada.

La información recabada permitió a los agentes obtener una orden de registro en Cincinnati, Ohio, donde se realizó el primer arresto. El operativo se desplegó en al menos una docena de estados, con detenciones adicionales en lugares como Misuri y California, según ampliaron las fuentes consultadas por Fox News.

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El plan de los detenidos, según los organismos de seguridad, consistía en utilizar drones equipados con explosivos para atacar edificios cercanos al evento de artes marciales mixtas, generando una estampida entre los asistentes. El siguiente paso contemplaba dirigir a la multitud hacia un área donde un equipo de francotiradores habría estado esperando para perpetrar un segundo ataque. Finalmente, una “segunda ola” de agresores pretendía irrumpir a través de una de las puertas de la Casa Blanca.

La magnitud del dispositivo de seguridad y la extensión de la operación llevaron a la identificación de al menos 23 personas que, mediante la aplicación Signal, discutían parámetros logísticos y tácticos del plan. Durante la investigación, los agentes incautaron dispositivos electrónicos que permitieron reconstruir con precisión las comunicaciones entre los sospechosos.

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El despliegue de las fuerzas de seguridad abarcó múltiples jurisdicciones federales para interceptar a los implicados (REUTERS/Nathan Howard)

Declaraciones oficiales y datos del evento

El director del FBI, Kash Patel, subrayó la importancia de la colaboración entre agencias para neutralizar la amenaza antes de que pudiera concretarse ningún daño.

“Gracias a la rápida acción de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia, múltiples individuos están bajo custodia y los ataques planificados fueron detenidos en seco”, expresó Patel en declaraciones recogidas por Fox News.

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El director del FBI agradeció la cooperación entre agencias tras la desarticulación de la amenaza (REUTERS/Evan Vucci)

Por su parte, ABC News informó que la investigación abarcó al menos 12 oficinas de campo del FBI y se llevó adelante en diferentes jurisdicciones federales.

Las autoridades confirmaron que el evento UFC Freedom 250 coincidió con el 80° cumpleaños del presidente Donald Trump y congregó a unas 4.300 personas, entre ellas 1.200 militares en servicio activo.

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Según los documentos judiciales citados por Fox News, uno de los detenidos reconoció que el objetivo central era atacar a “élites capitalistas” y “multimillonarios”, además de políticos vinculados al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), organización que habría sido seleccionada como blanco simbólico por los presuntos conspiradores.

La presencia de Donald Trump y Dana White marcó el carácter excepcional del evento en Washington (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

Tecnología, logística y repercusiones

El uso de la aplicación Signal permitió a los organizadores del complot mantener comunicaciones cifradas y dificultar la labor de los investigadores. Sin embargo, la incautación de un iPhone fue clave para descubrir el alcance de la red y los nombres de los implicados.

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La coordinación y el nivel de planificación detectados por el FBI llevaron a las autoridades a calificar la operación como una de las amenazas más complejas enfrentadas en eventos masivos recientes en la capital estadounidense.

La repercusión del caso fue notable tanto por el simbolismo del lugar objetivo —la Casa Blanca— como por la popularidad del evento deportivo y la presencia de figuras políticas y militares de alto perfil. Fox News remarcó que tanto el público como los responsables de la organización del evento colaboraron en todo momento con las directrices de seguridad.

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La sofisticación tecnológica del complot llevó a reforzar los protocolos de seguridad para eventos masivos (REUTERS/Nathan Howard)

Hasta el momento, los nombres de los cinco detenidos no fueron revelados oficialmente, ya que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Departamento de Justicia prevé ofrecer actualizaciones a medida que se formalicen los cargos y se avance en el proceso judicial.

“La rápida respuesta de los equipos federales impidió una tragedia mayor durante un evento de alta concurrencia en Washington D. C.”, subrayó ABC News.

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