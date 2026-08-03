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Smartphones | YouTube y Google Play Store no van más en estos Android: cómo ver videos

La política de actualizaciones de Google dejó fuera a una serie de dispositivos lanzados antes de 2017

Google dejó sin soporte a YouTube y Google Play Store en celulares Android con Android 6.0 Marshmallow o versiones anteriores. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI)
Google dejó sin soporte a YouTube y Google Play Store en celulares Android con Android 6.0 Marshmallow o versiones anteriores. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI)
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Algunos usuarios de celulares Android han comenzado a notar que la aplicación de YouTube y Google Play Store han dejado de funcionar en sus dispositivos. El motivo es una actualización en los requisitos de los Servicios de Google Play, que marca el fin del soporte para versiones antiguas del sistema operativo y obliga a replantear la experiencia digital en equipos de más de una década.

Esto no implica que el teléfono va a dejar de funcionar, pero sí es un límite en la frecuencia de actualizaciones que cada usuario debe tener presente porque con el tiempo el rendimiento del celular puede verse afectado, además de su seguridad y el acceso a otros aplicaciones.

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Qué celulares y versiones quedan sin acceso a YouTube y Play Store

La decisión de Google afecta a los teléfonos que aún funcionan con Android 6.0 Marshmallow o versiones anteriores. Este sistema operativo, lanzado en 2015, deja de recibir actualizaciones y parches de seguridad, lo que implica que los servicios esenciales de Google quedan inactivos en estos dispositivos.

El cambio no implica que el teléfono se apague ni que los archivos sean eliminados, pero sí será el inicio de una etapa de fallas, incompatibilidades y mayor exposición a riesgos de seguridad.

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El nuevo sistema operativo agrega funciones que mejorarán las fotografías y el rendimiento de la batería. (Google)
El fin del soporte en Android 6.0 no apaga el celular, pero aumenta las fallas, las incompatibilidades y los riesgos de seguridad. (Google)

Hasta fines de 2025, Android 6.0 representaba apenas el 0,4 % de todos los dispositivos conectados a los servidores de Google, pero esa minoría sigue siendo de millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, solo los equipos con Android 7.0 Nougat o superior pueden seguir accediendo a la tienda de aplicaciones y a los servicios clave.

Esta actualización pone fin al ciclo de vida más extenso que una versión de Android haya tenido, superando incluso los nueve años de soporte de Android 5 Lollipop.

Entre los equipos más afectados están modelos de gama media y baja anteriores a 2017, muchos de los cuales nunca recibieron actualizaciones oficiales por parte de los fabricantes.

Por qué Google Play y YouTube cortan soporte en estos celulares

La razón central detrás de este cambio radica en la seguridad y la estabilidad del ecosistema Android. Los Servicios de Google Play cumplen funciones críticas: gestionan la autenticación de cuentas, permiten notificaciones push, habilitan servicios de localización y, sobre todo, protegen contra software malicioso mediante Google Play Protect.

Los Servicios de Google Play gestionan la autenticación, las notificaciones push, la localización y la protección contra malware con Google Play Protect. (GOOGLE)
Los Servicios de Google Play gestionan la autenticación, las notificaciones push, la localización y la protección contra malware con Google Play Protect. (GOOGLE)

Cuando cesan las actualizaciones de estos servicios, las aplicaciones pierden acceso a funciones esenciales y se vuelven más vulnerables ante amenazas digitales.

El núcleo de la problemática es que Google busca garantizar que todas sus aplicaciones y servicios funcionen bajo estándares modernos de seguridad. Por eso, la empresa decidió que la versión mínima requerida para Play Store y apps asociadas sea Android 7.0.

La aplicación de YouTube es una de las primeras en bloquear el acceso desde equipos antiguos. Al intentar abrirla en un teléfono con Android 6, el usuario recibe un mensaje invitando a utilizar la versión web a través del navegador.

Cómo ver videos de YouTube si pierdes acceso a la aplicación

La alternativa inmediata para los usuarios afectados es ingresar a YouTube.com a través del navegador móvil. El propio aviso que aparece al intentar abrir la app sugiere este método.

La versión web de YouTube permite ver videos en Android 6, aunque pierde funciones como la reproducción en segundo plano y las notificaciones push. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La versión web de YouTube permite ver videos en Android 6, aunque pierde funciones como la reproducción en segundo plano y las notificaciones push. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Si bien la experiencia no es tan fluida y faltan funciones avanzadas como la reproducción en segundo plano o las notificaciones push, la visualización de videos sigue siendo posible en navegadores compatibles.

Para mejorar la experiencia desde el navegador, se recomienda bajar la calidad del video, cerrar otras pestañas y liberar espacio de almacenamiento. Es importante considerar que no todos los navegadores actuales siguen disponibles para Android 6, por lo que la compatibilidad debe verificarse en la tienda oficial del desarrollador.

Se desaconseja intentar instalar versiones antiguas de YouTube desde páginas desconocidas, ya que pueden contener software malicioso, solicitar permisos innecesarios o dejar de conectarse sin aviso. Tampoco corrigen la ausencia de parches de seguridad en el sistema operativo, por lo que el riesgo de vulnerabilidades persiste.

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