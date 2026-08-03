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Qué se sabe del tiroteo en un In-N-Out de Idaho: el atacante murió, actuó solo y un hombre ayudó a evitar una tragedia mayor

Tres personas fallecieron en el ataque y la rápida intervención de un cliente evitó más víctimas, según las autoridades. La policía ya cerró la investigación y la comunidad sigue conmovida por lo ocurrido en Twin Falls

El ataque en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, Idaho, dejó tres muertos y siete heridos, según confirmó la policía (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)
El ataque en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, Idaho, dejó tres muertos y siete heridos, según confirmó la policía (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)
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Dos días después del ataque en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, Idaho, la ciudad aún intenta digerir el violento episodio que dejó tres muertos y siete heridos.

La policía confirmó que el agresor, Chad Williams, de 24 años, actuó solo y murió tras dispararse, mientras que la intervención de un civil armado y de un agente fuera de servicio fue clave para evitar una tragedia mayor.

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El sábado, poco después de las 14:30, el local de comida rápida, ubicado en una concurrida plaza comercial, se convirtió en escenario de pánico cuando Williams abrió fuego con un rifle y disparó contra clientes y vehículos.

Según la policía y relatos posteriores, la rápida respuesta de Jordan Salinas, un trabajador de la salud de 35 años, y de un policía estatal fuera de servicio desvió la atención del atacante y lo obligó a huir del área principal del restaurante, lo que limitó el número de víctimas.

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La secuencia —parte de la cual fue captada en video por un conductor que estaba en las inmediaciones— mostró a Williams vestido de negro, acercándose a un automóvil blanco, accediendo al baúl y desplazándose entre los autos con el arma.

La policía informó que Chad Williams, de 24 años, actuó solo en el tiroteo de Idaho y murió tras dispararse (Captura de video)
La policía informó que Chad Williams, de 24 años, actuó solo en el tiroteo de Idaho y murió tras dispararse (Captura de video)

Testigos describieron escenas de angustia, con empleados y clientes intentando protegerse o escapar, y algunos improvisando rescates en medio del caos.

Hasta ahora, las autoridades no divulgaron los nombres de las víctimas mortales ni de los heridos. La propietaria de la cadena, Lynsi Snyder, solo confirmó que uno de los fallecidos era empleado del restaurante.

Dos personas heridas recibieron el alta hospitalaria, tres permanecen estables y otras dos continúan en estado crítico.

El atacante actuó solo y la policía sigue investigando el motivo

De acuerdo con el jefe de policía, Matthew Hicks, las investigaciones sostienen que Williams no contó con ayuda ni con cómplices.

La familia del agresor está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer las razones detrás del tiroteo. El incidente ocurrió a solo ocho días de la apertura del restaurante, en una zona que congrega habitualmente a cientos de personas.

La rápida intervención de Jordan Salinas y de un agente fuera de servicio desvió al atacante y evitó más víctimas en el In-N-Out (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)
La rápida intervención de Jordan Salinas y de un agente fuera de servicio desvió al atacante y evitó más víctimas en el In-N-Out (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)

El portavoz municipal, Josh Palmer, señaló que la policía continúa trabajando para identificar a todos los familiares de las víctimas antes de revelar oficialmente sus identidades.

Un civil armado ayudó a frenar la masacre

Jordan Salinas relató que el día del ataque se encontraba junto a su novia en la hamburguesería cuando escuchó los disparos.

Sin dudarlo, avanzó hacia el peligro y extrajo una pistola semiautomática que llevaba consigo. “No le gustó cuando las balas empezaron a ir en ambas direcciones”, dijo Salinas al Idaho Statesman, en declaraciones citadas por The Guardian.

Su reacción, sumada a la del agente fuera de servicio, fue reconocida por las autoridades. El jefe policial Hicks sostuvo: “Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando más víctimas”.

Más enfático fue el sheriff del condado, Jack Johnson, al afirmar: “Estas personas son verdaderos héroes en nuestra comunidad. Desviaron al tirador y salvaron muchas vidas”.

Un video registró parte de la secuencia en la que Williams tomó un arma de un automóvil blanco y se movió entre los autos en la plaza comercial (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)
Un video registró parte de la secuencia en la que Williams tomó un arma de un automóvil blanco y se movió entre los autos en la plaza comercial (ABC AFFILIATE KIVI/Handout via REUTERS)

Salinas explicó que, desde un tiroteo anterior en Boise en 2021, comenzó a entrenarse con armas de fuego y desarrolló un protocolo personal de reacción ante situaciones de violencia.

Su experiencia y la responsabilidad de cuidar a un hermano en silla de ruedas motivaron, según sus palabras, la decisión de estar preparado para actuar en emergencias.

Testigos y víctimas: escenas de pánico y solidaridad

Entre los testimonios recogidos por los medios, Lane Koehn, de 34 años, describió cómo presenció el ataque desde un semáforo cercano.

Observó a un hombre armado con un rifle de estilo AR salir del área de autoservicio y enfrentarse a un civil con pistola. Koehn también fue testigo del auxilio a una empleada herida, que fue arrastrada por otro trabajador hasta el estacionamiento.

En el interior del local, Nayeli Rodríguez, de 40 años, relató que buscó proteger a sus hijas cuando escuchó disparos provenientes de la cocina. Otro cliente intentó resguardarlas y, cuando lograron huir, desconocidos les ofrecieron refugio en su vehículo.

Este tiroteo en Idaho ocurrió en un año en el que, según Gun Violence Archive, se registraron al menos 280 tiroteos masivos en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre la reacción de los civiles ante estas situaciones y la necesidad de reforzar los controles federales sobre las armas de fuego.

Los investigadores mantienen abierta la pesquisa para esclarecer qué motivó a Williams a perpetrar el ataque y continúan recabando testimonios y pruebas, mientras la comunidad de Twin Falls intenta recuperarse del impacto emocional y social que dejó el hecho.

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