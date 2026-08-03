El precio del petróleo cayó con fuerza por las perspectivas de un alto el fuego en Medio Oriente

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El precio del petróleo se desplomó este lunes hasta su nivel más bajo en tres semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara un ataque inminente contra Irán y anunciara la reanudación de negociaciones diplomáticas con Teherán.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre cerró en USD 83,77, una caída de entre 4,73% y 7,05% respecto al cierre del viernes en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, donde el contrato de septiembre había terminado en USD 90,12. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, perdió entre un 5,11% y un 5,8%, situándose en un rango de USD 79,75 a USD 80,34.

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Durante el fin de semana, Trump repitió una dinámica observada en los últimos cinco meses: anunciar planes de “ataques masivos” contra Irán para luego cancelarlos en el último momento. Este lunes reiteró que Estados Unidos estaba negociando “en este mismo momento” con Teherán, y advirtió a la república islámica de que tenía una “última oportunidad” para firmar un “buen” acuerdo que pusiera fin al conflicto.

Desde Teherán, un portavoz de la diplomacia iraní desmintió esas afirmaciones y sostuvo que el país “no está negociando con Estados Unidos en este momento”. Las únicas conversaciones en curso, según Irán, son con Omán sobre garantías para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, vía por donde antes del conflicto transitaba el 20% del crudo mundial.

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La cotización del Brent bajó a 83,77 dólares y el WTI se movió cerca de 80 dólares, luego de que Washington frenara una operación militar y anunciara contactos con Teherán, según Reuters, AFP y EFE. EFE/TATYANA ZENKOVICH

Robert Yawger, analista de Mizuho USA, señaló a la AFP que “el mercado parece apostar por un acuerdo marco similar al concluido el 17 de junio”, que allanaría el camino para una reanudación de los flujos de petróleo en Oriente Medio. Tras ese acuerdo previo, el transporte marítimo en la región había experimentado una mejora, pero la reanudación de las hostilidades en julio provocó una nueva caída del tráfico en el estrecho de Ormuz y un aumento de los riesgos en el mar Rojo.

Los analistas de la consultora energética Ritterbusch and Associates calificaron la caída del día como “otra reacción exagerada a los comentarios de Trump sobre la inminencia de un acuerdo”, tras las amenazas del fin de semana que también se presentaron como inminentes. En una nota, agregaron que Trump “continúa con un patrón de presionar ocasionalmente a la baja el mercado petrolero mediante sus declaraciones, impidiendo así un aumento sostenido de los precios de la gasolina”.

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Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

Joseph Dahrieh, director general de Tickmill, afirmó en un comentario remitido a EFE que la decisión de Trump de abstenerse de ordenar nuevas operaciones militares, sumada al diálogo abierto sobre Ormuz, han “reforzado las esperanzas de una solución diplomática” entre los inversores. Dahrieh advirtió que “es probable que los precios del petróleo sigan ligados al ritmo del progreso diplomático y al estado del transporte marítimo en la región”.

El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobó un aumento de la cuota de producción de aproximadamente 188.000 barriles diarios a partir de septiembre, una decisión que se suma a la presión bajista sobre los precios. La cotización del Brent se encaminaba a su cierre más bajo desde el 13 de julio, en parte por el inicio de la cotización de los futuros de octubre —más baratos— como contrato de referencia, tras la expiración del contrato de septiembre el viernes pasado.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)