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Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta en Fútbol Libre o Tarjeta Roja es una búsqueda peligrosa para las contraseñas

El acceso a aplicaciones ilegales expone a los fanáticos a la instalación de malware, robo de datos privados y fraudes financieros

Dos futbolistas disputan un balón en el aire, un árbitro, espectadores en gradas, y logotipos gráficos de un balón de fútbol y 'ROJA TV DIRECTA'
El clásico regional se juega en la cancha y en el terreno digital, donde el acceso a sitios piratas puede comprometer la seguridad de los aficionados. (Fotocomposición Infobae)
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El partido entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo por la Liga Colombiana este lunes 3 de agosto concentra la atención de miles de seguidores del fútbol en Colombia. En este contexto, la opción de recurrir a sitios como Fútbol Libre o Tarjeta Roja aparece con frecuencia en motores de búsqueda y redes sociales.

Sin embargo, según ha advertido INTERPOL, acceder a plataformas piratas para ver partidos representa un gran riesgo para la ciberseguridad y la protección de datos personales. Lo que comienza como la búsqueda de un partido puede terminar en la exposición de contraseñas, datos bancarios y otros activos digitales.

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Qué peligros ocultan los sitios piratas para ver partidos gratis

La principal preocupación que señala INTERPOL se encuentra en los riesgos asociados a la seguridad informática. Varios sitios y aplicaciones que ofrecen transmisiones ilegales de eventos deportivos alojan malware o virus que pueden infectar tanto computadoras como teléfonos.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Plataformas ilegales de streaming pueden instalar software malicioso y exponer datos personales sin que el usuario lo advierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos programas maliciosos no solo dañan los dispositivos, sino que suelen estar diseñados para sustraer información personal, incluyendo claves de acceso y contraseñas de cuentas bancarias.

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De acuerdo con INTERPOL, el peligro no termina en el usuario individual. Una vez que el malware accede a un aparato conectado a una red doméstica o corporativa, puede propagarse y comprometer sistemas más amplios, afectando la operatividad de empresas o facilitando robos de identidad a gran escala.

Además, los usuarios que se suscriben a servidores proxy proporcionados por estos servicios se exponen al uso de sus dispositivos en actividades delictivas, como ataques distribuidos de denegación de servicio.

Cómo pueden las páginas piratas robar datos personales y bancarios

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Formularios y descargas en sitios no autorizados funcionan como trampas para obtener contraseñas y datos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a contenidos fraudulentos suele requerir el ingreso de información de registro, donde los usuarios introducen nombres, correos y contraseñas. En algunos casos, los sitios solicitan datos de tarjetas de crédito u otros métodos de pago.

Los expertos han documentado que estos formularios pueden funcionar como trampas para capturar datos confidenciales, que luego se utilizan para fraudes financieros o venta en mercados ilegales.

Asimismo, existe el riesgo de que, durante el proceso de descarga de software necesario para reproducir los partidos, se instalen programas que capturan las pulsaciones del teclado o acceden directamente a las credenciales almacenadas en los navegadores.

Por qué los métodos de pago en los sitios piratas implican fraudes

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Pagos en plataformas no reguladas pueden resultar en clonación de tarjetas y pérdida de fondos, sin posibilidad de reclamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos servicios piratas ofrecen “paquetes premium” a precios muy bajos, incentivando pagos mediante plataformas no reguladas o criptomonedas. Según INTERPOL, estas formas de pago son utilizadas frecuentemente para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Las víctimas, sumado a perder el acceso a su dinero, quedan sin posibilidad de reclamar ante un servicio de atención al cliente, porque las plataformas ilegales no ofrecen garantías ni soporte.

En el peor de los escenarios, los datos de la tarjeta ingresados pueden ser clonados y reutilizados en operaciones fraudulentas en otros sitios, lo que deriva en pérdidas económicas y la necesidad de bloquear cuentas bancarias.

Qué señales permiten identificar una página pirata para ver partidos

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Ofertas gratuitas o precios muy bajos, y publicidad invasiva, son señales de alerta ante un posible fraude digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

INTERPOL sugiere sospechar de páginas que prometan acceso gratuito o a muy bajo costo a eventos deportivos de alto perfil. Las plataformas legales suelen operar solo en los territorios donde tienen derechos de transmisión y mantienen precios más elevados por la calidad del servicio y la protección del usuario.

El organismo internacional advierte que la falta de información de contacto, la imposibilidad de obtener soporte técnico y la presencia de anuncios invasivos son otros indicadores de ilegalidad.

Las actualizaciones de software ausentes o no verificadas exponen a los dispositivos a vulnerabilidades críticas, incrementando la probabilidad de ataques.

Los expertos advierten que los responsables de estos sitios suelen estar vinculados a redes de delincuencia organizada, utilizando el dinero para apoyar delitos como el juego ilegal, la explotación sexual en línea y el tráfico de drogas.

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