Estados Unidos

El acuerdo en Irán no traerá alivio inmediato: especialistas advierten que los precios altos persistirán

La persistencia de tensiones en Oriente Medio impedirá una baja rápida en el costo de la gasolina, los alimentos y los vuelos, extendiendo los efectos sobre el bolsillo mucho después del fin del conflicto

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El costo de vida se mantiene elevado y afecta la capacidad de compra de las familias tras meses de inestabilidad regional (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
El costo de vida se mantiene elevado y afecta la capacidad de compra de las familias tras meses de inestabilidad regional (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El reciente acuerdo preliminar para finalizar el conflicto entre Irán y Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz no traerá un alivio inmediato en los precios de la gasolina, los alimentos, los pasajes aéreos ni otros bienes de consumo, según especialistas citados por ABC News.

Las disrupciones en el suministro energético, el transporte y las cadenas de distribución seguirán afectando los bolsillos de los hogares durante las próximas semanas y meses.

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Esta vía marítima conecta a los grandes productores energéticos y agrícolas del Golfo con el resto del mundo (REUTERS/Stringer)
Esta vía marítima conecta a los grandes productores energéticos y agrícolas del Golfo con el resto del mundo (REUTERS/Stringer)

Los precios siguen elevados pese al acuerdo

De acuerdo con ABC News, la caída del petróleo tras el anuncio del acuerdo no se traduce en un descenso instantáneo de los precios en los surtidores ni en los supermercados.

Las refinerías suelen comprar el crudo con semanas de anticipación, lo que retrasa el impacto de las bajas en el mercado internacional para los consumidores finales. Michael Lynch, de la Energy Policy Research Foundation, explicó al medio que el proceso hasta que el combustible barato llegue a los hogares puede extenderse durante semanas.

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En la costa oeste de Estados Unidos, donde la capacidad de refinación es limitada, el descenso de precios podría tardar aún más, según Mark Barteau, profesor de Texas A&M University. El conflicto en el Estrecho de Ormuz alteró no solo el flujo de crudo sino también la logística de fertilizantes, alimentos y calzado, lo que mantiene elevados los costos de producción y distribución.

Las variaciones en el valor del barril tardan en reflejarse en los precios finales que enfrentan consumidores y empresas (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
Las variaciones en el valor del barril tardan en reflejarse en los precios finales que enfrentan consumidores y empresas (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Efectos en alimentos, aviación y comercio minorista

La presión inflacionaria sobre los alimentos ya tiene cifras concretas en Estados Unidos. Según U.S. Department of Agriculture citado por ABC News, los precios de los comestibles subirían 3,2% este año frente a un promedio histórico de 2,6%. El combustible representa entre 15% y 30% del costo total de los alimentos, y un choque energético como el provocado por la guerra tarda meses en trasladarse por completo a la cadena de suministro.

En el sector aéreo, las aerolíneas adquieren combustible por adelantado y ajustan sus tarifas conforme a la demanda. Brett House, de Columbia Business School, afirmó a ABC News que “es improbable ver una reducción en el costo de volar durante este verano”. Los recargos por combustible, sobre todo fuera de Estados Unidos, pueden ser los primeros en ajustarse, según Gordon Ho, de la University of Southern California.

El comercio minorista tampoco escapa a estas tensiones. Andy Polk, vicepresidente del grupo Footwear Distributors and Retailers of America, relató a ABC News que el sector del calzado mantiene altos sus costos y prevé precios elevados en lo que resta de 2026 y 2027. En mayo, el precio del calzado fue 5,2% superior al del mismo mes del año anterior, según cifras oficiales.

Colaje: mano escaneando lata de caballa, avión American Airlines despegando del aeropuerto, y mujer trabajando en la fabricación de calzado
Diversos sectores productivos y comerciales registran aumentos sostenidos en insumos y tarifas de transporte (REUTERS)

La importancia del Estrecho de Ormuz y las cadenas globales

El Estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial de energía y fertilizantes. Antes del inicio de la guerra, alrededor del 30% del fertilizante global transitaba por esa vía marítima.

Con el cierre, los precios del insumo aumentaron de forma considerable, afectando tanto a productores agrícolas como a consumidores por los efectos en los rendimientos y la oferta de alimentos, según datos recogidos por ABC News.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que la persistente escasez y el encarecimiento del fertilizante tendrán un “impacto devastador” sobre las cosechas y los precios de los alimentos a nivel internacional en los próximos meses. Muchos agricultores afrontan la siembra con menos insumos o con costos mucho más altos.

Las interrupciones en rutas estratégicas continúan alterando la logística y el abastecimiento internacional de bienes esenciales (REUTERS)
Las interrupciones en rutas estratégicas continúan alterando la logística y el abastecimiento internacional de bienes esenciales (REUTERS)

Logística y precios finales: la normalidad tardará

En el sector logístico, Judah Levine, de la plataforma Freightos, sostuvo a ABC News que el cierre del Estrecho afectó entre 2% y 3% del volumen total de buques portacontenedores.

El encarecimiento del petróleo y las disrupciones en el transporte marítimo elevaron los costos de envío, algo que también repercute en los consumidores con productos más caros y demoras en la reposición de inventarios.

Josh Steinitz, responsable de estrategia de ShipStation Global, anticipó que los recargos por combustible y los mayores costos de envío persistirán durante buena parte de 2026 y que los consumidores podrían notar más productos fuera de stock en las tiendas en línea hasta fin de año. Según especialistas consultados por ABC News, “la vuelta a la normalidad será un proceso largo que involucra a múltiples países y actores económicos”.

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