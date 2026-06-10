Nueva York autorizó la fiesta para ver el Juego 4 de las Finales NBA afuera del estadio, pero con más seguridad

Nueva York autorizó una watch party para 1.000 asistentes frente al Madison Square Garden por el Juego 4 de las Finales de la NBA (NY KNICKS/MSG SPORTS)

La ciudad de Nueva York autorizó para este miércoles una “watch party” (fiesta de visualización) con 1.000 asistentes frente al Madison Square Garden para el Juego 4 de las Finales de la NBA, pero la decisión quedó atada a un operativo de seguridad reforzado, con acceso restringido desde las 16:00 y controles similares a los desplegados cuando el presidente Donald Trump asistió al tercer partido, según la Policía de Nueva York y la oficina del alcalde Zohran Mamdani.

El dispositivo abarcará el perímetro comprendido entre las calles 29 y 35, y entre la Sexta y la Octava avenida, de acuerdo con la Policía de Nueva York. Dentro de esa zona, la Séptima avenida quedará cerrada al tránsito vehicular y al paso peatonal general desde horas de la tarde, mientras que la Octava avenida seguirá abierta a los vehículos salvo que la policía decida clausurarla.

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La Séptima avenida quedará cerrada para vehículos y peatones, mientras que la Octava avenida seguirá habilitada salvo decisión policial (REUTERS/Eduardo Munoz)

Solo podrán ingresar después de esa hora quienes tengan entrada para el partido, boleto de tren, reservas o actividad en bares y restaurantes del área, residencia en la zona, acreditación o alguna otra autorización válida.

Además, quienes asistan a la proyección en Plaza33 deberán entrar únicamente por el lado oeste de la Sexta avenida a la altura de la calle 33 y no podrán volver a entrar si salen del sector, de acuerdo con medios locales como NBC New York y The New York Times.

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La Policía de Nueva York aplicará un operativo de seguridad reforzado con acceso restringido desde las 16:00 en el perímetro del Madison Square Garden (REUTERS/Eduardo MunozA)

El operativo replica el esquema del Juego 3 tras los incidentes en Bryant Park

La policía informó que todos los asistentes serán sometidos a controles y que no se permitirá el ingreso con mochilas, bolsos, paraguas ni alcohol. La única excepción será para quienes usen Penn Station para entrar o salir de la ciudad, aunque sus pertenencias también serán inspeccionadas, adelantó la Policía de Nueva York. El equipo ya había anunciado además una política estricta de no ingresar con bolsos al estadio y aclaró que no habrá servicio de guarda para objetos prohibidos en el recinto.

Los bares y restaurantes dentro del perímetro podrán abrir, pero con límites estrictos de capacidad, y sus clientes también tendrán que pasar por controles de seguridad, de acuerdo con autoridades policiales.

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La ciudad mantuvo ese esquema después de los disturbios registrados el lunes por la noche en la proyección oficial organizada en Bryant Park. Allí hubo una multitud estimada en 7.000 personas y, tras la derrota de los Knicks ante San Antonio, más de 20 personas fueron demoradas, cinco agentes resultaron heridos y se registraron episodios de violencia y desorden, según medios neoyorquinos.

También circularon videos en los que se ve a simpatizantes de los Spurs siendo insultados y agredidos por fanáticos de los Knicks, según CBS New York. Ante esto, el pívot de Nueva York, Karl-Anthony Towns pidió bajar la tensión y manifestó: “Queremos que todos se respeten entre sí. Dejen lo físico para todos los que están en la cancha”.

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Los disturbios en Bryant Park dejaron más de 20 demorados, agentes heridos y agresiones contra simpatizantes de los Spurs, según medios locales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Madison Square Garden acusó al alcalde y a la jefa policial de frenar los festejos

Poco después de que se conociera el plan, Madison Square Garden Sports Corp. cargó contra el alcalde Zohran Mamdani y contra la comisionada de policía Jessica Tisch. En un comunicado citado por The New York Times, la compañía los definió como “los mayores aguafiestas de la ciudad de Nueva York”.

La empresa sostuvo en ese texto que las restricciones “nunca fueron por el Presidente” y que “solo eran una excusa conveniente para restringir cómo y cuándo celebran los fanáticos de los Knicks”. En la misma declaración, reclamó que se levanten las limitaciones y que las autoridades “abracen el amor por el equipo”.

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La respuesta oficial fue que las medidas obedecen a razones de seguridad. La comisionada Jessica Tisch había anticipado el lunes, en una conferencia de prensa citada por CBS New York, que para el Juego 4 volverían las proyecciones frente al estadio “gestionadas con vallados y controles” y que se esperaba “el mismo perímetro de seguridad por motivos de seguridad”.

El operativo se refuerza tras los disturbios del lunes en Bryant Park, donde se estimaron 7.000 asistentes (AP Foto/Ryan Murphy)

El portavoz municipal Sam Raskin defendió la decisión y dijo en The New York Times que la gran mayoría de los aficionados vivió el partido del lunes de forma segura, pero señaló: “Las peleas y otros incidentes disruptivos, incluidos los ataques a agentes de policía, son inaceptables y no serán tolerados”.

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Mamdani confirmó en redes sociales que la proyección frente al Garden sería con entrada y pidió evitar nuevos episodios de violencia. “Mientras nos preparamos para mirar juntos, permítanme ser claro: este es un momento histórico y de alegría para nuestra ciudad. No permitiremos que sea interrumpido por la violencia. Cuídense, manténganse seguros y celebren con responsabilidad. Knicks en 5”, escribió en X.

La policía aprobó un permiso solicitado por los Knicks para un evento de entre 500 y 1.000 personas y autorizó el máximo previsto, según un vocero policial. Además de Plaza33, la ciudad habilitó otras proyecciones para aficionados en Wollman Rink en Central Park y en Brooklyn Bowl, según el canal ABC7.

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El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció la autorización de una "watch party" pública fuera del Madison Square Garden para el Juego 4 de los Knicks (NYC Mayor)

Comercios de la zona prevén otra noche con menos clientes

El operativo ya generó preocupación entre negocios ubicados dentro del perímetro controlado. Al menos un comercio sostuvo que las restricciones le harán perder una segunda jornada de alta facturación en la misma semana.

Frank “Elvis” Falesto, propietario de Pennsylvania 6 NYC sobre la calle 31 entre la Sexta y la Séptima avenida, resaltó en NBC New York que había reforzado personal y seguridad para el partido anterior, pero que la demanda no se tradujo en ventas. “Tenía muchísimo personal, refuerzos extra y seguridad adicional, y no cumplió con las expectativas”, afirmó.

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Falesto agregó que su local tenía unas 180 reservas para el tramo previo al partido y que “el 50 % o menos de la gente realmente llegó” a esa franja horaria, según NBC New York. Explicó que las restricciones del lunes dificultaron la llegada de clientes con reserva.

Los comercios cerca del Madison Square Garden prevén menos clientes por el operativo antes del cuarto partido entre los Knicks y los Spurs (REUTERS/Eduardo Munoz)

El cuarto partido entre los Knicks y los Spurs comenzará a las 20:30 horas locales, con Nueva York al frente de la serie por 2-1.

El lunes, San Antonio ganó 115-111 en el tercer encuentro, con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias de Victor Wembanyama. Mientras que la estrella de Knicks, Jalen Brunson sumó 32 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias para el equipo de la Gran Manzana.