Estados Unidos

Donald Trump asistirá al tercer partido de las Finales de la NBA en Nueva York

La presencia del mandatario está prevista para el lunes 8 de junio en el Madison Square Garden, donde los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán el título

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Ilustración de Donald Trump con cabello rubio, vistiendo una camiseta azul con el logo de New York Knicks, sentado frente a una cancha de baloncesto.
Barack Obama fue el último presidente en ejercicio que asistió a un partido de la NBA, cuando vio a los Chicago Bulls ante los Cleveland Cavaliers en 2015 (Imagen Ilustrativa Infobae).

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó que estará presente el lunes 8 de junio en el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden, en Nueva York. Incluso considera la posibilidad de asistir al cuarto encuentro el 10 de junio.

La franquicia neoyorquina disputa sus primeras Finales de la NBA desde 1999, de acuerdo con EFE. El mandatario elogió el desempeño del equipo en su primer partido y al pívot de los Spurs Victor Wembanyama: “Vi el final del partido; dominaron por completo. Wemby es un gran jugador. Va a ser un gran jugador y ya lo es. Me preguntaba: ‘¿Cómo se defiende a este jugador? Mide 2,26 metros y tiene un tiro excelente’. Pero encontraron la manera. Son un gran equipo”.

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Un funcionario de las fuerzas de seguridad dijo a CBS News que las autoridades ya mantienen reuniones y preparan un operativo ampliado para el evento, en un estadio situado en pleno Midtown Manhattan y construido sobre Penn Station, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani también planea acudir al tercer partido, según el New York Post. En un acto, Mamdani explicó que no se sentaría junto al presidente: “Estaré en el tercer partido. Estaré en una sección muy diferente del estadio y esperamos dar la bienvenida a cualquier neoyorquino que esté entusiasmado con que los Knicks ganen el campeonato”.

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La participación del presidente en eventos deportivos

El presidente asistió a numerosos competencias deportivas desde el inicio de su segundo mandato, informaron CBS News y EFE. Estuvo en la final del Abierto de Estados Unidos de tenis en Nueva York, en la Ryder Cup, a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, a las 500 Millas de Daytona y a una cartelera de UFC en Miami.

A su vez, asistió al Super Bowl de 2025 entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en Nueva Orleans y al Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario entre Indiana y Miami en Miami Gardens, reportó The Athletic.

En cuanto a la NBA, el último presidente en ejercicio que asistió fue Barack Obama cuando los Chicago Bulls derrotaron a los Cleveland Cavaliers en 2015, precisó CBS News.

Los New York Knicks disputan sus primeras Finales de la NBA desde 1999 y Trump elogió su rendimiento en el primer partido (REUTERS/Jonathan Ernst).
Los New York Knicks disputan sus primeras Finales de la NBA desde 1999 y Trump elogió su rendimiento en el primer partido (REUTERS/Jonathan Ernst).

La relación fluctuante entre Trump y la NBA

Durante su primer mandato, Trump criticó de forma reiterada a los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional en protesta contra la brutalidad policial, indicó CBS News. En septiembre de 2020 escribió: “La gente está cansada de ver la NBA, que es muy política. Los índices de audiencia del baloncesto han bajado muchísimo y no van a volver”.

Por otro lado, tuvo un enfrentamiento público con LeBron James después de que la Casa Blanca retirara una invitación a los Golden State Warriors campeones de 2017. Además, el jugador respaldó a Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris, todos rivales demócratas de Trump.

El dirigente también atacó a James tras una entrevista en CNN y escribió que el jugador “acababa de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que LeBron pareciera inteligente, lo cual no es fácil”. En ese mismo episodio añadió: “Me gusta Mike”, en referencia al debate sobre si James o Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos.

En octubre de 2019, Trump acusó al entrenador de los Warriors Steve Kerr y al exentrenador de los Spurs Gregg Popovich de actuar con hipocresía por no criticar a China durante la polémica por el apoyo del entonces directivo Daryl Morey a las protestas de Hong Kong.

Trump criticó durante su primer mandato a los jugadores de la NBA que se arrodillaban durante el himno nacional en protesta contra la brutalidad policial (REUTERS/Jonathan Ernst).
Trump criticó durante su primer mandato a los jugadores de la NBA que se arrodillaban durante el himno nacional en protesta contra la brutalidad policial (REUTERS/Jonathan Ernst).

No obstante, la relación de Trump con la NBA no siempre fue conflictiva. Antes de llegar a la presidencia, apoyó públicamente tanto a la liga como a James. En 2012 escribió que, “como uno de los mayores propietarios de tierras de Miami”, alentaba al entonces jugador del Heat y luego felicitó al equipo por su campeonato; en 2014 también felicitó a los Spurs por su título.

En Nueva York, su lugar de nacimiento, fue durante décadas una presencia habitual en partidos de los Knicks en el Madison Square Garden, según CBS News. Asistió incluso al tercer juego de las Finales de la NBA de 1994, cuando los Knicks perdieron ante los Houston Rocket.

En otra ocasión, Trump participó en una campaña de reclutamiento organizada por Dolan en 2010 para intentar convencer a James de fichar por los Knicks. En ese video dijo: “Los verdaderos ganadores del mundo quieren estar aquí. Vienen aquí, quieren venir a Nueva York. Este es el lugar donde los verdaderos ganadores quieren estar”.

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