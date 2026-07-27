Un derrumbe en una residencia de mayores en Florida obligó a evacuar a 157 personas y el operativo se extendió hasta la madrugada

Las emergencias en residencias de adultos mayores evidencian la importancia de la preparación y la coordinación institucional (@WFLA News Channel 8)

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Un colapso estructural ocurrido la tarde del sábado en el centro Aviata at Bradenton Villas obligó a la evacuación inmediata de 157 residentes en la ciudad de Bradenton, en el estado de Florida.

La situación movilizó a equipos de emergencia de tres condados y dejó en evidencia el desafío logístico y humano que implica asegurar la integridad de personas mayores ante incidentes de esta magnitud.

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Institución dedicada a la atención de personas mayores, con servicios adaptados para quienes requieren acompañamiento permanente (Fox 13 Tampa Bay)

Respuesta coordinada y traslado de los residentes

El incidente, que afectó la cafetería del complejo ubicado en 105 15th St. E., activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Según reportó Miami Herald, la zona dañada estaba vacía al momento del colapso y no se registraron heridos. Participaron en el operativo el Departamento de Bomberos de Bradenton, los servicios médicos del condado de Manatee y personal de Hillsborough y Pinellas, quienes aportaron vehículos especiales para el traslado.

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El alcalde Gene Brown afirmó que la prioridad fue la seguridad de los residentes, la mayoría adultos mayores con condiciones de salud como Alzheimer y demencia.

La gestión local cobra relevancia cuando se trata de proteger a sectores vulnerables en situaciones inesperadas (@10 Tampa Bay News)

La evacuación finalizó cerca de las tres de la madrugada del domingo, y la reubicación se realizó en centros alternativos de la región o, en ciertos casos, en hogares de familiares.

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La comisionada Amanda Ballard destacó la importancia de la coordinación interinstitucional, remarcando que la magnitud del suceso puso a prueba la preparación de los equipos locales y regionales.

Familias consultadas por WFLA describieron momentos de incertidumbre debido a la escasez de información disponible durante la noche. Chris Pilz, familiar de uno de los evacuados, aseguró que solo después de varias horas pudieron saber el paradero de su tío.

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Este tipo de experiencias reflejaron las dificultades añadidas para quienes buscaban noticias sobre sus allegados en medio del operativo de emergencia.

La integridad de los edificios destinados al cuidado de adultos mayores resulta clave para garantizar ambientes seguros (@WFLA News Channel 8)

Investigación oficial y antecedentes del inmueble

La causa del colapso sigue bajo análisis. La Policía de Bradenton indicó a WFLA que el derrumbe podría estar relacionado con daños por agua y deterioro estructural previo causado por termitas, aunque la investigación no concluyó.

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El alcalde Brown agregó que, hasta el momento del incidente, no se habían detectado problemas graves con termitas y que la acumulación de lluvias recientes podría haber influido.

Desde Aviata Health Group, la vicepresidenta de comunicaciones Jennifer L. Trapp sostuvo que la empresa no hará comentarios sobre el origen del colapso hasta que finalicen las pericias.

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Las autoridades de Bradenton exigieron a los responsables del centro la contratación de un ingeniero estructural certificado para evaluar el edificio.

El jefe de inspección municipal acompañará la revisión y supervisará los trabajos de estabilización temporal en la zona afectada.

La revisión de documentos y antecedentes permite abordar con mayor claridad los desafíos relacionados con la seguridad edilicia (@10 Tampa Bay News)

Mientras tanto, la administración local y estatal mantiene vigilancia sobre el avance de la investigación y las eventuales acciones de reparación o clausura.

En cuanto al historial del inmueble, un informe de la Agencia de Florida para la Administración del Cuidado de la Salud de junio de 2023 —época en la que el centro operaba como Residence at Bay Vue— señaló deficiencias previas en la gestión de filtraciones y humedad en la cocina.

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Según el mismo reporte, los problemas fueron corregidos en agosto de ese año. La inspección más reciente, realizada en junio de 2026, no detectó irregularidades.

El traslado organizado de residentes muestra la necesidad de respuestas ágiles ante escenarios imprevistos (@10 Tampa Bay News)

Impacto en los residentes y futuro del centro

El episodio generó temor entre los residentes y sus familias. Algunos calificaron la experiencia como “aterradora”, tal y como recogió WFLA, y manifestaron incertidumbre sobre el futuro de quienes dependían de la atención en el centro.

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Aviata Health Group aseguró que todos los evacuados fueron reubicados en centros “hermanos” de la red y que los equipos de la empresa mantienen una comunicación directa con las familias para ofrecer información actualizada sobre el estado de los residentes y la evolución del caso.

Las autoridades municipales recomendaron a los familiares que requieran datos adicionales comunicarse directamente con la administración del centro. Trapp reiteró que la seguridad y el bienestar de los residentes siguen siendo prioritarios para la organización.

Cambios abruptos en el entorno generan preocupación y expectativas sobre el funcionamiento futuro de los espacios de cuidado (@WFLA News Channel 8)

Hasta el momento, la ciudad de Bradenton no solicitó recursos de emergencia adicionales. La atención se centra ahora en la inspección estructural completa del edificio y en definir los pasos a seguir para garantizar que incidentes similares no se repitan en otras instalaciones de larga estadía.

El colapso parcial en Aviata at Bradenton Villas no dejó víctimas, pero sí expuso la vulnerabilidad de infraestructuras residenciales para adultos mayores y la necesidad de mecanismos efectivos de prevención y respuesta ante emergencias estructurales.