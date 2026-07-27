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Arrestan al presunto asesino del niño de 12 años baleado en el Bronx; la víctima era hijo de un sargento y crece un memorial en su honor

La policía identificó a William Ferrer, de 45 años, como sospechoso del ataque ocurrido el sábado por la noche en Mount Eden, frente a un deli en Elliot Place. El hecho dejó además a dos hombres heridos y aún no hay fecha de audiencia

La policía detiene a William Ferrer por el tiroteo que mató a Jacob Freytes en el Bronx. El sospechoso, de 45 años, quedó bajo custodia tras el ataque ocurrido el sábado por la noche frente a un deli en Elliot Place, en Mount Eden.
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El impacto de la violencia armada volvió a sacudir al Bronx con la detención de William Ferrer, un hombre de 45 años acusado por el tiroteo que terminó con la vida de Jacob Freytes, de 12 años.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde en el barrio de Mount Eden, dejó también a dos adultos heridos y provocó consternación en la comunidad.

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El suceso tuvo lugar frente a un deli en Elliot Place, cuando una pelea entre varios adultos derivó en disparos. Freytes, que transitaba en bicicleta por la zona, recibió un balazo en el hombro.

Videos de vigilancia captaron el momento en que el menor, herido, intentó buscar ayuda dentro de la tienda antes de desplomarse. Fue trasladado de inmediato al Lincoln Hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

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La policía respondió a la emergencia tras una llamada al 911 registrada a las 16:55. Al llegar, los agentes encontraron a Freytes y a dos hombres heridos: uno de 34 años, alcanzado en el pie izquierdo, y otro de 25 años, con una lesión en la parte inferior del cuerpo. Ambos permanecían internados en condición estable.

La violencia armada en el Bronx derivó en la detención de William Ferrer por el tiroteo que mató a Jacob Freytes, de 12 años (Captura CBS News)
La violencia armada en el Bronx derivó en la detención de William Ferrer por el tiroteo que mató a Jacob Freytes, de 12 años (Captura CBS News)

La detención de William Ferrer se produjo el domingo a las 11:04 frente a su domicilio en el Bronx, cuando agentes del NYPD lo trasladaron a la comisaría 52.

Ferrer fue escoltado fuera del Precinto 44 por la tarde y evitó responder a los reporteros. La policía informó que enfrenta múltiples cargos: asesinato en segundo grado, homicidio en primer grado, intento de asesinato en segundo grado, seis cargos de agresión y tres cargos por posesión ilegal de arma.

La comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó la identidad del arrestado y explicó que los hechos aún están bajo investigación.

El móvil del ataque no fue esclarecido. Ferrer permanecía bajo custodia policial y compareció en una audiencia de cargos, en la que se declaró no culpable.

Vista aérea de una calle urbana con vehículos, una multitud de personas, agentes de policía, un supermercado y bicicletas estacionadas
El tiroteo en Mount Eden ocurrió frente a un deli de Elliot Place, donde una pelea entre adultos terminó en disparos (Fox News)

Reacciones de la comunidad y de las autoridades

El caso de Jacob Freytes, descrito por vecinos como un niño inocente y respetuoso, conmocionó a Mount Eden. Un memorial improvisado comenzó a crecer en las inmediaciones del deli.

Era tan maravilloso… siempre respetaba a sus mayores”, relató Martha Rosa, allegada a la familia. Otra amiga, Jasmine Rosario, remarcó: “Tiene 12 años. Era un niño inocente. No es de la calle. Es un chico estupendo”.

Según New York Post, el niño era hijo de un policía y vivía a una cuadra del lugar donde lo hirieron. La publicación también informó, citando a United Bodegas of America, que había entrado a la tienda para comprar una pelota poco antes del ataque.

El diario agregó que el padre del menor, un sargento, estaba en Connecticut cuando ocurrió el tiroteo y volvió de inmediato al Bronx tras enterarse de lo sucedido.

Jacob Freytes recibió un balazo cuando pasaba en bicicleta por la zona y murió luego de ser trasladado al Lincoln Hospital (REUTERS/Shannon Stapleton)
Jacob Freytes recibió un balazo cuando pasaba en bicicleta por la zona y murió luego de ser trasladado al Lincoln Hospital (REUTERS/Shannon Stapleton)

El alcalde Zohran Mamdani expresó su apoyo a la familia y subrayó la importancia de que la administración y la policía esclarezcan el crimen.

Nuestros pensamientos están con la familia. Es una prioridad máxima averiguar quién es el responsable de este horrible acto de violencia. Pero más allá de eso, cómo garantizar que nunca nos insensibilicemos ante este tipo de dolor”, manifestó.

En paralelo, la organización United Bodegas of America pidió endurecer las leyes contra la portación ilegal de armas.

Su cofundador, Fernando Mateo, señaló: “Ya estamos cansados de tener estas conferencias de prensa hablando sobre la violencia armada. Ya sea en una bodega, ya sea en un taxi, es violencia armada en nuestras calles”.

Qué se sabe hasta el momento de la investigación

Registros policiales y testimonios recabados por los medios coincidieron en que el menor fue una víctima circunstancial al quedar en la línea de fuego cuando se desató la disputa entre adultos.

Vehículo policial de la Unidad de Escena del Crimen, agentes, cinta policial, marcadores de evidencia numerados, trípode con cámara, coches y calle
La policía de Nueva York encontró además a dos hombres heridos tras la llamada al 911 y confirmó que ambos seguían internados en condición estable (Fox News)

Las autoridades continuaban analizando videos de seguridad e interrogando testigos para determinar con precisión el origen de la pelea y el motivo del ataque.

Hasta ahora, el NYPD reiteró que hará “todo lo que esté a su alcance” para buscar justicia para la familia Freytes y los heridos. El caso permanecía abierto, a la espera de nuevas diligencias y posibles comparecencias judiciales de Ferrer.

La muerte de Jacob Freytes reavivó el debate sobre la seguridad en las calles del Bronx y el acceso a armas de fuego.

Las autoridades y la comunidad exigían respuestas y medidas ante una tragedia que dejó una marca profunda en el vecindario.

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