El proyecto de supermercados de Nueva York ofrecerá un 30% de descuento en productos seleccionados

Zohran Mamdani anunció que las cinco tiendas de comestibles de propiedad municipal en Nueva York aplicarán un descuento del 30% sobre una canasta básica de alimentos (Reuters)

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El alcalde Zohran Mamdani anunció este lunes que las cinco tiendas de comestibles de propiedad municipal que proyecta abrir en Nueva York aplicarán un descuento del 30% sobre una canasta básica de alimentos, una medida con la que busca aliviar el costo de vida y que, según un análisis oficial, podría ahorrarles a los compradores unos USD 90 al mes, cerca de USD 1.000 al año.

La rebaja alcanzará a un conjunto de productos saludables y esenciales: frutas y verduras, carne, mariscos, pasta, pan, yogur, manteca, frutos secos, arroz, porotos, leche y otros artículos básicos. El resto de los productos se venderá a precio de mercado.

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Según The New York Times, la ciudad seleccionará operadores privados para gestionar cinco locales, uno por distrito. El gobierno municipal construirá las tiendas, eximirá a los operadores del pago de alquiler e impuestos inmobiliarios y prevé además un subsidio de funcionamiento para ayudar a financiar los descuentos.

El plan forma parte de una de las principales promesas de campaña de Mamdani frente a la crisis de asequibilidad. El alcalde se comprometió a tener los cinco comercios en marcha antes del final de su primer mandato.

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La ciudad de Nueva York estima que el descuento en la canasta básica permitirá un ahorro de unos USD 90 por mes y cerca de USD 1.000 al año por comprador (Bloomberg)

La ciudad calcula un ahorro anual de casi USD 1.000 por comprador

La Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad estimó que la rebaja sobre esa canasta central de alimentos podría representar un ahorro de unos USD 90 mensuales. La misma proyección eleva ese beneficio a aproximadamente USD 1.000 por año.

Mamdani sostuvo en un comunicado que los neoyorquinos “merecen estabilidad”. También afirmó: “Cada semana, los neoyorquinos entran a una tienda de comestibles esperando que los precios no hayan vuelto a subir. Ir al supermercado no debería provocar angustia en Nueva York”.

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De acuerdo con ABC 7, la ciudad presentó los detalles del esquema de precios en Brooklyn mientras busca ubicaciones para tres locales adicionales. El gobierno municipal emitirá una solicitud de propuestas de 44 páginas para encontrar a los operadores que administrarán las tiendas.

La primera tienda de propiedad municipal abriría en el Bronx el año próximo, según el diario y la televisora. Una segunda sede, en East Harlem, está prevista para 2029, mientras la ciudad evalúa todavía los emplazamientos en Brooklyn, Queens y Staten Island.

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El gobierno municipal construirá cinco tiendas, una por distrito, y seleccionará operadores privados con subsidios, exención de alquiler e impuestos inmobiliarios para sostener los descuentos (REUTERS/Vincent Alban)

El plan busca evitar competencia con bodegas y pequeños comercios

La administración de Mamdani definió que los descuentos se aplicarán solo a productos esenciales para no competir de forma directa con los negocios cercanos. Las tiendas tampoco venderán comida caliente, una exclusión diseñada para no disputar clientela con las bodegas locales que ofrecen comidas preparadas.

Según NBC New York, los precios rebajados de la canasta básica se fijarán una vez por mes con un valor 30% inferior al promedio minorista de la ciudad. El alcalde explicó que esa rebaja regirá durante todo el mes y aseguró: “Eso significa que no habrá fluctuación semanal. No habrá sorpresa en la caja al pagar”.

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El mismo medio informó que el conjunto central incluirá todos los productos frescos, carne y mariscos, además de una veintena de artículos esenciales como queso, leche y pan. Los operadores externos se ocuparán de la gestión diaria de las tiendas.

La ciudad exigirá que esos operadores ofrezcan salarios y beneficios capaces de sostener a una familia y acepten un acuerdo de paz laboral para que los trabajadores puedan organizarse sin interferencias, según informó el gobierno municipal.

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La rebaja en las tiendas municipales alcanzará frutas, verduras, carne, mariscos, pasta, pan, yogur, manteca, frutos secos, arroz, porotos y leche, mientras el resto se venderá a precio de mercado (Google Maps)

En junio, el acuerdo presupuestario de Mamdani con el Concejo Municipal incluyó USD 70 millones en fondos de capital para construir las tiendas. El medio NBC New York añadió que las obras de acondicionamiento del local de La Marqueta, en Manhattan, se estiman en USD 30 millones.

La administración ya identificó dos ubicaciones: La Marqueta en Manhattan y The Peninsula en el Bronx. Aunque La Marqueta fue el primer sitio seleccionado, no necesariamente será el primero en abrir porque la ciudad aún debe completar la construcción.

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El proyecto recibe apoyo de grupos contra el hambre

Más de una cuarta parte de los neoyorquinos vive en la pobreza y las filas frente a las despensas de alimentos se volvieron una escena habitual. En ese contexto, grupos que trabajan sobre inseguridad alimentaria y dos miembros del Concejo Municipal que representan barrios donde estarán las tiendas respaldaron la iniciativa, de acuerdo con The New York Times.

Las críticas llegaron de pequeños comerciantes y economistas que cuestionan si este mecanismo es la mejor forma de bajar el precio de los alimentos y advierten por el impacto sobre supermercados de menor escala. Frank Garcia, presidente de la Multicultural Business Coalition, grupo opositor al plan, afirmó que los descuentos “van a sacar del negocio a nuestros negocios”.

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Garcia añadió: “¿Cómo se supone que vas a competir con eso?”. También indicó que está dispuesto a presentar una demanda para intentar frenar el avance del proyecto.

El proyecto de tiendas municipales en Nueva York recibió apoyo de grupos contra el hambre y rechazo de pequeños comerciantes y economistas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La polémica se amplió después de declaraciones en Fox News de Gustavo Gordillo, presidente del capítulo neoyorquino de los Democratic Socialists of America y aliado de Mamdani. El representante afirmó: “Si una sola tienda de comestibles de propiedad pública que baja los precios en un barrio alcanza para sacar a alguien del negocio, entonces quizá no debería haber estado en ese negocio desde el principio”.

Mamdani designó además a dos figuras para encabezar la Corporación de Desarrollo Económico, que supervisa el proyecto de los supermercados municipales. Anthony E. Shorris será presidente y Lina Khan, ex titular de la Comisión Federal de Comercio, presidirá el directorio.

Por su parte, Shorris explicó que su cargo que las tiendas serían una prioridad por tratarse de una promesa de campaña. Ante esto, sostuvo: “Los compromisos que los alcaldes asumen con la gente están entre las prioridades más altas de cualquier cosa que haga el gobierno”.