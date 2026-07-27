El hijo del coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs fue detenido por balear a su madre en Virginia

La noche del domingo, la tranquilidad de Ashburn, un suburbio de Washington en Virginia, se vio alterada por un grave incidente doméstico: Mia Bieniemy, esposa del coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, fue herida de bala en su domicilio y trasladada a un hospital, donde permanece en condición estable bajo vigilancia médica.
Autoridades locales confirmaron que el principal sospechoso es su hijo, Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, quien fue arrestado en el lugar.
Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun respondieron al aviso de un tiroteo en la cuadra 2000 de Northpark Drive y encontraron a la mujer con múltiples heridas de bala.
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De inmediato, la trasladaron a un centro médico. Según el comunicado oficial, el detenido enfrenta cargos por lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y disparar un arma dentro de una vivienda.
Permanece recluido sin derecho a fianza en el Loudoun County Adult Detention Center.
Las autoridades aseguraron que no existe ninguna amenaza para el público. El caso generó repercusiones en la comunidad local y en el entorno deportivo nacional, por el vínculo familiar con una figura del fútbol americano.
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Reorganización en los Chiefs y mensajes de apoyo
Mientras Eric Bieniemy acompaña a su esposa en el hospital, la franquicia de los Chiefs reorganizó su cuerpo técnico. El entrenador en jefe Andy Reid confirmó que Joe Bleymaier, coordinador del juego aéreo, y Andy Heck, entrenador de la línea ofensiva, asumirán tareas ampliadas durante los entrenamientos.
Reid, visiblemente afectado, describió a Mia Bieniemy como “una santa” y reiteró que su estado es estable.
Por su parte, el vocero del equipo, Brad Gee, comunicó la posición oficial: “El club está al tanto del incidente que involucra a la familia de Eric Bieniemy. Por respeto a su privacidad, no haremos comentarios por el momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.
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El contexto del incidente y la investigación en curso
El hecho se produjo mientras los Chiefs llevaban a cabo su pretemporada en la Missouri Western State University, en St. Joseph, Missouri. Eric Bieniemy, de 56 años, atraviesa su segundo ciclo como coordinador ofensivo de la franquicia.
Su ausencia en la práctica del lunes fue notable, tras haber estado con el equipo el domingo.
La investigación policial sigue abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo. Las autoridades mantienen la reserva sobre detalles adicionales, mientras aseguran que no hay riesgo para el resto de la comunidad de Ashburn.
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El episodio motivó muestras públicas de apoyo tanto de la franquicia como del entorno deportivo. En paralelo, el equipo debió ajustar su dinámica de trabajo mientras su coordinador ofensivo permanece junto a su familia.
La situación también puso el foco en el impacto del caso dentro del vestuario y en la preparación del plantel, en momentos en que se intensifican las tareas de pretemporada.
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En el plano judicial, el detenido continuó sin derecho a fianza en el Loudoun County Adult Detention Center, a la espera de la evolución del expediente.
Por el momento, la información oficial se concentró en la imputación presentada y en el estado de salud de la víctima, que permaneció hospitalizada en condición estable.
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Con ese cuadro, el futuro inmediato de la familia Bieniemy y el desarrollo del proceso judicial quedaron en el centro de atención, mientras la franquicia intenta sostener su planificación de pretemporada sin uno de sus principales responsables del área ofensiva.
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