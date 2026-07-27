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John Cena habló sobre sus dos trasplantes capilares: “Si no hubiera tanto estigma, lo habría hecho hace 10 años”

El exluchador reveló en una entrevista con People que los procedimientos, que sumaron más de 20 horas en quirófano, transformaron su autoestima y abrieron nuevas puertas en el entretenimiento

Imagen de archivo de John Cena posando en el estreno de "Ferdinand" en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 10 de diciembre, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo
John Cena contó que se sometió a dos trasplantes capilares y a más de 20 horas de cirugía para avanzar con una restauración capilar (REUTERS/Mario Anzuoni)
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El actor y exluchador John Cena decidió hacer pública su experiencia con dos trasplantes capilares, un proceso que sumó más de 20 horas en el quirófano y marcó un antes y un después en su vida. Enfrentar la caída del cabello fue especialmente desafiante para alguien cuya imagen está constantemente bajo escrutinio, tanto en el mundo del espectáculo como en el deporte.

En conversación con People, Cena relató que la decisión de someterse al procedimiento fue acompañada por la guía de su médico: “El objetivo es tener más cabello, y esta era la manera de lograrlo, hablando con Ken Anderson, mi doctor”. El actor no dudó en elogiar al especialista, afirmando: “Me encanta ese tipo. Ha cambiado mi vida por completo”.

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Hombre con cabello corto, traje de rayas morado, camisa blanca, corbata estampada morada y fondo azul oscuro
John Cena explicó a People que decidió hacerse el trasplante capilar por recomendación de su médico, Ken Anderson (YouTube: @GQVideos)

Motivos que llevaron a Cena a someterse a los trasplantes

La presión del público jugó un papel clave en el recorrido de Cena hacia la restauración capilar. Durante sus presentaciones en la WWE, los comentarios y carteles referentes a su calvicie lo obligaron a tomar conciencia sobre su imagen y a preguntarse qué alternativas tenía a disposición.

La exposición reiterada a las bromas y observaciones lo llevó a investigar tratamientos y a informarse en profundidad, buscando una solución para recuperar la densidad y mejorar su confianza frente a la audiencia.

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El propio Cena lo relató de forma directa: “Intentando ocultar mi calvicie, la audiencia lo sacó a la luz. Vi sus carteles que decían: ‘El calvo John Cena’. Ellos me empujaron a ver cuáles eran mis opciones y realmente informarme sobre la salud del cuero cabelludo, la salud capilar y de los folículos”.

John Cena se despide de la WWE
La presión del público en la WWE y los comentarios sobre su calvicie llevaron a John Cena a consultar opciones de salud capilar (WWE)

Esta presión persistente lo animó a establecer una rutina de cuidados, incorporar terapias y productos específicos y considerar finalmente el trasplante como una posibilidad real y efectiva.

Cómo fue el proceso quirúrgico

El procedimiento quirúrgico de Cena constó de dos operaciones principales: la primera se extendió por trece horas y media, y la segunda duró ocho horas. El médico Ken Anderson le propuso raparse la cabeza, explicando que esto permitiría conservar los folículos y facilitar la precisión en el implante.

El actor resaltó la exigencia física y emocional del proceso, reconociendo que la duración y la preparación mental fueron aspectos determinantes para enfrentar ambas intervenciones con optimismo.

John Cena relató que antes del trasplante capilar inició una rutina con terapias y productos para el cuidado del cuero cabelludo y los folículos REUTERS/Kylie Cooper
John Cena relató que antes del trasplante capilar inició una rutina con terapias y productos para el cuidado del cuero cabelludo y los folículos REUTERS/Kylie Cooper

Cena expresó su confianza absoluta en el tratamiento y en su médico: “Estoy luciendo este asunto del cabello con la promesa de que él está trabajando. Tengo total confianza y fe en él con este proceso.”

Además, compartió su experiencia en redes sociales, agradeciendo: “Segunda ronda de tratamiento FUE y esta vez fui con todo para lograr los mejores resultados. Gracias Ken Anderson, y al equipo de Anderson Center for Hair por acompañarme en este viaje.”

El impacto en su vida personal y profesional

La transformación física tuvo un impacto inmediato en el bienestar y la seguridad de Cena. Recuperar densidad capilar le permitió desenvolverse con mayor naturalidad tanto en la vida cotidiana como en sus presentaciones públicas, aportando un renovado sentido de control sobre su imagen.

El actor reveló que no tiene tiempo para ser padre.
El proceso quirúrgico de John Cena incluyó una primera operación de 13 horas y media y una segunda intervención de ocho horas

El propio actor reconoció que el cambio fue clave para restablecer su autoestima y disipar inseguridades que venía arrastrando desde hacía años, especialmente en situaciones sociales.

En lo profesional, el efecto fue igual de significativo. Cena destacó que el nuevo aspecto amplió sus posibilidades en la industria del entretenimiento: “Un peinado diferente puede identificar un papel que puede darme más trabajo, hacer lo que amo”.

El trasplante no solo diversificó su rango interpretativo, sino que también abrió puertas para acceder a personajes y oportunidades que antes consideraba fuera de su alcance debido a las limitaciones visuales que le imponía la calvicie.

Ken Anderson le sugirió a John Cena raparse la cabeza para facilitar el trasplante capilar y conservar mejor los folículos
Ken Anderson le sugirió a John Cena raparse la cabeza para facilitar el trasplante capilar y conservar mejor los folículos

El estigma sobre los tratamientos capilares

Durante la entrevista, Cena abordó el estigma social que pesa sobre los hombres que recurren a tratamientos capilares. Admitió que el temor al prejuicio fue el principal motivo por el que postergó la intervención durante años, pese a que la solución estaba al alcance de su mano.

El actor lamentó el tabú que rodea estos procedimientos y reflexionó sobre cómo la presión social puede demorar decisiones que mejorarían la calidad de vida de muchas personas.

Peacemaker - DC Studios - Max
John Cena afirmó que la restauración capilar mejoró su confianza personal y también amplió sus oportunidades laborales como actor (Peacemaker - DC Studios - Max)

“Odio el hecho de que, si no hubiera tanto estigma, lo habría hecho hace 10 años. Pensé que estaba solo, pero siete u ocho de cada diez [hombres] sufren de adelgazamiento o calvicie”, expresó.

Cena subrayó que el procedimiento emplea únicamente el propio cabello: “No hacen nada más que mover tu cabello, uno por uno, de un área a otra. Es mi cabello... Si alguien me va a criticar por eso, no creo que haya vergüenza en ello. Cambió por completo el rumbo de mi vida”.

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