El tráfico comenzará a circular este lunes a través de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá

El puente Gordie Howe abrirá al tránsito este lunes sobre el río Detroit y sumará una nueva conexión entre Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Carlos Osorio)

El puente Gordie Howe se abre al tránsito este lunes sobre el río Detroit y pondrá en servicio una nueva conexión entre Canadá y Estados Unidos llamada a acelerar el comercio, el empleo y el turismo en el principal cruce camionero de esa frontera, en medio del impacto político por los aranceles del 50% anunciados por el presidente Donald Trump a las importaciones canadienses.

La nueva estructura pone fin a casi un siglo en el que el Ambassador Bridge, de propiedad privada, fue la única ruta para camiones comerciales de gran porte entre Detroit y Windsor.

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De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, más del 70% de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos y Detroit es el puerto número uno para tráfico de camiones en la frontera bilateral.

La nueva estructura termina con casi un siglo en el que el Ambassador Bridge fue la única ruta para camiones comerciales de gran porte entre Detroit y Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)

Según Associated Press, Canadá inauguró formalmente la obra la semana pasada con un corte de cinta en Windsor, Ontario, para marcar la finalización de un proyecto de varios años y miles de millones de dólares.

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Representantes de Estados Unidos y del estado de Michigan fueron excluidos de ese acto después de que Trump anunciara de forma repentina los nuevos aranceles.

El puente lleva el nombre de Gordie Howe, la figura canadiense del hockey conocida como “Mr. Hockey”, que usó el número nueve con los Detroit Red Wings al otro lado del río. Howe murió en 2016.

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Canadá financió la obra con un costo estimado de USD 6.400 millones y cobrará los peajes del lado de Windsor para los viajes en ambos sentidos (REUTERS/Carlos Osorio)

El nuevo cruce suma seis carriles y conexiones directas con autopistas

La obra tiene 2,4 kilómetros de longitud y alcanza 46 metros sobre el río en su punto más alto. El nuevo paso dispone de seis carriles en total, con tres por sentido, además de un carril de emergencia pavimentado en cada dirección.

Citado por Detroit Free Press, el acceso del lado estadounidense se realiza mediante un intercambiador de 2,9 kilómetros sobre la Interestatal 75, entre Springwells Street y Clark Avenue, en Detroit. Las rampas conectan de manera directa la autopista con el nuevo puerto de entrada de Estados Unidos.

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En Windsor, el acceso se articula a través de la Highway 401, la E.C. Row Expressway y Ojibway Parkway, que desembocan directamente en el puerto de entrada canadiense y en la infraestructura de peaje.

Para las empresas, el nuevo cruce será más rápido y más barato que la alternativa existente, según la información recogida por la agencia y el diario.

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Quienes crucen hacia Canadá por este puente deberán presentar identificación válida, como pasaporte, tarjeta pasaporte, licencia mejorada o tarjeta NEXUS. El diario precisó que las licencias mejoradas solo se emiten en cinco estados: Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington.

El puente Gordie Howe tiene 2,4 kilómetros, seis carriles y conexiones directas con la Interestatal 75 en Detroit y con la Highway 401 en Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)

Canadá financió la obra y cobrará los peajes en Windsor

Canadá pagó la construcción del puente con un costo estimado de USD 6.400 millones. Un acuerdo reciente establece que compartirá parte de la recaudación de peajes con el gobierno de Estados Unidos durante 15 años.

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Trump defendió ese entendimiento mientras se desarrollaba la ceremonia en Ontario. “Cambiamos los términos”, escribió en redes sociales, según la publicación.

Michigan también recibirá una parte de esos ingresos, aunque solo después de que Canadá recupere sus costos de construcción, un proceso que probablemente llevará décadas. Los peajes se cobrarán exclusivamente del lado canadiense, en el puerto de entrada de Windsor, para los viajes en ambos sentidos.

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El sistema admitirá pagos en efectivo, tarjetas de crédito o débito y billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. El efectivo solo se aceptará en carriles atendidos, mientras que las tarjetas y las opciones digitales funcionarán en carriles automáticos y atendidos.

El puente incorpora además el programa Breakaway, un sistema electrónico de cobro y descuentos que ofrece hasta 25% de rebaja sobre la tarifa estándar, acceso mediante RFID y etiquetas sin costo.

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Las cuentas prepagas estarán disponibles para usuarios particulares y empresas, mientras que las pospagas quedarán reservadas para grandes flotas comerciales con más de 1.000 cruces al mes.

El nuevo cruce incorporará el sistema Breakaway, que ofrece hasta 25% de descuento en peajes para usuarios particulares, empresas y grandes flotas comerciales (REUTERS/Carlos Osorio)

Peatones y ciclistas podrán usarlo gratis desde agosto

El paso para peatones y ciclistas abrirá a las 08:00 del miércoles 5 de agosto y será gratuito para quienes lleven la identificación exigida para un cruce internacional. El acceso del lado estadounidense estará cerca de Delray Park, en la zona de Rademacher Street y West Jefferson Avenue, en Detroit.

La senda de uso múltiple conectará de forma directa con recorridos locales como Joe Louis Greenway e Iron Belle Trail. Detroit Free Press indicó que no existe un gran estacionamiento oficial construido específicamente para ese acceso, aunque sí hay cocheras y lugares sobre la calle a una distancia razonable.

La infraestructura incluye 24 cabinas primarias de inspección en el puerto canadiense, 36 en el estadounidense y 16 cabinas dedicadas al cobro de peaje del lado de Windsor.