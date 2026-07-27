Estados Unidos

El tráfico comenzará a circular este lunes a través de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá

La conexión Gordie Howe que se ubica sobre el río Detroit incorporará seis carriles y enlaces directos con autopistas, con la expectativa de acelerar el flujo de camiones, el empleo y el turismo regional

Guardar
Google icon
El puente Gordie Howe abrirá al tránsito este lunes sobre el río Detroit y sumará una nueva conexión entre Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Carlos Osorio)
El puente Gordie Howe abrirá al tránsito este lunes sobre el río Detroit y sumará una nueva conexión entre Canadá y Estados Unidos (REUTERS/Carlos Osorio)

El puente Gordie Howe se abre al tránsito este lunes sobre el río Detroit y pondrá en servicio una nueva conexión entre Canadá y Estados Unidos llamada a acelerar el comercio, el empleo y el turismo en el principal cruce camionero de esa frontera, en medio del impacto político por los aranceles del 50% anunciados por el presidente Donald Trump a las importaciones canadienses.

La nueva estructura pone fin a casi un siglo en el que el Ambassador Bridge, de propiedad privada, fue la única ruta para camiones comerciales de gran porte entre Detroit y Windsor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, más del 70% de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos y Detroit es el puerto número uno para tráfico de camiones en la frontera bilateral.

La nueva estructura termina con casi un siglo en el que el Ambassador Bridge fue la única ruta para camiones comerciales de gran porte entre Detroit y Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)
La nueva estructura termina con casi un siglo en el que el Ambassador Bridge fue la única ruta para camiones comerciales de gran porte entre Detroit y Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)

Según Associated Press, Canadá inauguró formalmente la obra la semana pasada con un corte de cinta en Windsor, Ontario, para marcar la finalización de un proyecto de varios años y miles de millones de dólares.

PUBLICIDAD

Representantes de Estados Unidos y del estado de Michigan fueron excluidos de ese acto después de que Trump anunciara de forma repentina los nuevos aranceles.

El puente lleva el nombre de Gordie Howe, la figura canadiense del hockey conocida como “Mr. Hockey”, que usó el número nueve con los Detroit Red Wings al otro lado del río. Howe murió en 2016.

Canadá financió la obra con un costo estimado de USD 6.400 millones y cobrará los peajes del lado de Windsor para los viajes en ambos sentidos (REUTERS/Carlos Osorio)
Canadá financió la obra con un costo estimado de USD 6.400 millones y cobrará los peajes del lado de Windsor para los viajes en ambos sentidos (REUTERS/Carlos Osorio)

El nuevo cruce suma seis carriles y conexiones directas con autopistas

La obra tiene 2,4 kilómetros de longitud y alcanza 46 metros sobre el río en su punto más alto. El nuevo paso dispone de seis carriles en total, con tres por sentido, además de un carril de emergencia pavimentado en cada dirección.

Citado por Detroit Free Press, el acceso del lado estadounidense se realiza mediante un intercambiador de 2,9 kilómetros sobre la Interestatal 75, entre Springwells Street y Clark Avenue, en Detroit. Las rampas conectan de manera directa la autopista con el nuevo puerto de entrada de Estados Unidos.

En Windsor, el acceso se articula a través de la Highway 401, la E.C. Row Expressway y Ojibway Parkway, que desembocan directamente en el puerto de entrada canadiense y en la infraestructura de peaje.

Para las empresas, el nuevo cruce será más rápido y más barato que la alternativa existente, según la información recogida por la agencia y el diario.

Quienes crucen hacia Canadá por este puente deberán presentar identificación válida, como pasaporte, tarjeta pasaporte, licencia mejorada o tarjeta NEXUS. El diario precisó que las licencias mejoradas solo se emiten en cinco estados: Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington.

El puente Gordie Howe tiene 2,4 kilómetros, seis carriles y conexiones directas con la Interestatal 75 en Detroit y con la Highway 401 en Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)
El puente Gordie Howe tiene 2,4 kilómetros, seis carriles y conexiones directas con la Interestatal 75 en Detroit y con la Highway 401 en Windsor (REUTERS/Carlos Osorio)

Canadá financió la obra y cobrará los peajes en Windsor

Canadá pagó la construcción del puente con un costo estimado de USD 6.400 millones. Un acuerdo reciente establece que compartirá parte de la recaudación de peajes con el gobierno de Estados Unidos durante 15 años.

Trump defendió ese entendimiento mientras se desarrollaba la ceremonia en Ontario. “Cambiamos los términos”, escribió en redes sociales, según la publicación.

Michigan también recibirá una parte de esos ingresos, aunque solo después de que Canadá recupere sus costos de construcción, un proceso que probablemente llevará décadas. Los peajes se cobrarán exclusivamente del lado canadiense, en el puerto de entrada de Windsor, para los viajes en ambos sentidos.

El sistema admitirá pagos en efectivo, tarjetas de crédito o débito y billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. El efectivo solo se aceptará en carriles atendidos, mientras que las tarjetas y las opciones digitales funcionarán en carriles automáticos y atendidos.

El puente incorpora además el programa Breakaway, un sistema electrónico de cobro y descuentos que ofrece hasta 25% de rebaja sobre la tarifa estándar, acceso mediante RFID y etiquetas sin costo.

Las cuentas prepagas estarán disponibles para usuarios particulares y empresas, mientras que las pospagas quedarán reservadas para grandes flotas comerciales con más de 1.000 cruces al mes.

El nuevo cruce incorporará el sistema Breakaway, que ofrece hasta 25% de descuento en peajes para usuarios particulares, empresas y grandes flotas comerciales (REUTERS/Carlos Osorio)
El nuevo cruce incorporará el sistema Breakaway, que ofrece hasta 25% de descuento en peajes para usuarios particulares, empresas y grandes flotas comerciales (REUTERS/Carlos Osorio)

Peatones y ciclistas podrán usarlo gratis desde agosto

El paso para peatones y ciclistas abrirá a las 08:00 del miércoles 5 de agosto y será gratuito para quienes lleven la identificación exigida para un cruce internacional. El acceso del lado estadounidense estará cerca de Delray Park, en la zona de Rademacher Street y West Jefferson Avenue, en Detroit.

La senda de uso múltiple conectará de forma directa con recorridos locales como Joe Louis Greenway e Iron Belle Trail. Detroit Free Press indicó que no existe un gran estacionamiento oficial construido específicamente para ese acceso, aunque sí hay cocheras y lugares sobre la calle a una distancia razonable.

La infraestructura incluye 24 cabinas primarias de inspección en el puerto canadiense, 36 en el estadounidense y 16 cabinas dedicadas al cobro de peaje del lado de Windsor.

Temas Relacionados

DetroitWindsorArancelesComercio internacionalEstados UnidosCanadáEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump oscila entre profundizar los ataques contra Irán o facilitar una instancia de negociación para abrir Ormuz

El presidente de los EEUU enfrenta un punto de inflexión en la guerra contra Teherán, que rechaza la libre navegación del Estrecho y golpea a los aliados árabes de la Casa Blanca

Trump oscila entre profundizar los ataques contra Irán o facilitar una instancia de negociación para abrir Ormuz

Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle dejó al menos tres muertos, cuatro heridos y un sospechoso detenido

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:00 hora local, cuando el evento transitaba sus últimas horas de actividad. La balacera provocó una evacuación masiva del Seattle Center, un amplio complejo donde se desarrollaba el tradicional festival, que cada año reúne a cientos de vendedores, artistas y visitantes

Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle dejó al menos tres muertos, cuatro heridos y un sospechoso detenido

El Mundial desató un boom de cerveza en Los Ángeles, pero el impacto económico quedó corto: la advertencia para los Juegos Olímpicos 2028

Las ventas en bares, restaurantes y estadios crecieron 15% en California durante el torneo, según el Beer Institute, mientras la hotelería sumó cerca de USD 100 millones, lejos de los USD 160 millones estimados

El Mundial desató un boom de cerveza en Los Ángeles, pero el impacto económico quedó corto: la advertencia para los Juegos Olímpicos 2028

Nueva York retira el emblemático cartel de Macy’s en Herald Square tras más de 60 años: así se despide un símbolo urbano

La estructura con forma de bolsa de compras comenzó a desarmarse en la semana del 24 de julio de 2026 en Broadway y West 34th Street, y ya deja a la vista la fachada del edificio “Million Dollar Corner” por primera vez en décadas

Nueva York retira el emblemático cartel de Macy’s en Herald Square tras más de 60 años: así se despide un símbolo urbano

Nueva York eliminará el impuesto estatal sobre los primeros USD 25.000 en propinas: a quiénes beneficia y desde cuándo aplica la medida

Kathy Hochul anunció una exención de gravamen sobre una parte de las gratificaciones, con un alivio estimado en USD 67 millones este año para personal de gastronomía, hotelería y servicios, según comunicó la gobernadora

Nueva York eliminará el impuesto estatal sobre los primeros USD 25.000 en propinas: a quiénes beneficia y desde cuándo aplica la medida

TECNO

¿Sospechas que alguien usa tu WiFi? Así puedes detectarlo y proteger tu conexión

¿Sospechas que alguien usa tu WiFi? Así puedes detectarlo y proteger tu conexión

WhatsApp prueba los contadores de visualizaciones en canales: así sabrás cuántas personas leen tus mensajes

Papelera de WhatsApp en Android y iPhone: dónde está y cómo liberar espacio en segundos

Cuáles son las diferencias entre 3G, 4G y 5G y cuál es más rápida

La inteligencia artificial irrumpe en Hollywood mientras la industria la rechaza en público y la incorpora en secreto

ENTRETENIMIENTO

“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

“Una mujer llorando y gritando”: lo que oyó el operador en la llamada al 911 antes de hallar muerta a la influencer Sara Gilson

“Que este aborto sea el último”: los mensajes de D4vd que revelan el embarazo de su víctima cuando tenía 13 años

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda en una de las apuestas argentinas del año

Los 10 avances con más visualizaciones en las primeras 24 horas

James Norton reveló cómo la diabetes tipo 1 lo obligó a frenar un evento con estrellas de Hollywood

MUNDO

El “bosque que cura” está en Portugal y es el único de su tipo en toda la Península Ibérica

El “bosque que cura” está en Portugal y es el único de su tipo en toda la Península Ibérica

Escala la tensión en el Golfo: los hutíes y milicias proiraníes de Irak atacaron objetivos petroleros sauditas

Corea del Sur alertó sobre el posible despliegue de otros 30.000 soldados norcoreanos en Rusia

Revelan que Hamas preparó atentados coordinados en Europa para replicar la masacre del 7 de octubre

Irán dijo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio