Trump ordena instalar letreros en el Museo Smithsonian que adviertan sobre “inexactitudes” en exhibiciones

La orden se limita a los accesos y al espacio exterior del museo porque la Casa Blanca no puede intervenir de forma directa en las exhibiciones del Smithsonian (AP foto/Pablo Martinez Monsivais).

El presidente Donald Trump ordenó este viernes colocar carteles temporales frente al Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian para advertir a los visitantes que parte de sus exhibiciones contienen información “inexacta”.

La decisión se apoya en un informe de la Casa Blanca, difundido el 4 de julio y de 162 páginas, que sostiene que la institución y el museo no narra “con honestidad” la historia del país de una manera “inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república”, informaron NBC News y Associated Press.

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A su vez, el decreto exige la creación de una muestra temporal destinada a corregir contenidos que considera erróneos y que la señalización remita a recursos y lugares con lo que Trump define como “información precisa” sobre la historia estadounidense, además de comunicar sobre el informe.

La orden se concentra en el espacio exterior, dado que el presidente no puede destituir a la conducción del Smithsonian ni ordenar cambios directos en las salas. En consecuencia, el texto instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a coordinar con el Servicio de Parques Nacionales la instalación de la señalización en aceras y accesos mantenidos por ese organismo.

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El informe de la Casa Blanca y los límites de intervención en el museo

El mandatario ya había anticipado cambios en el museo en marzo de 2025, cuando firmó otro decreto para restringir la financiación federal de programas que promueven “narrativas divisorias” e “ideologías inapropiadas”.

De acuerdo con NBC News, la Casa Blanca ordenó además a Burgum, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, al administrador de la Administración de Servicios Generales y al asistente presidencial para política interna que utilicen “todas las facultades disponibles” para aplicar esa política.

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El decreto dispone una muestra temporal para corregir contenidos y dirigir a los visitantes hacia recursos con "información precisa" sobre la historia de Estados Unidos (REUTERS/Annabelle Gordon).

El informe de la Casa Blanca se titula Salvando la historia de Estados Unidos y acusa al museo de no presentar “la historia estadounidense como una herencia nacional compartida que debe enseñarse y celebrarse, sino que la considera una herramienta fundamental para promover ideas de justicia social y la transformación radical de nuestra sociedad”.

Según CBS News, el documento incluso recomienda colocar avisos en cada entrada con el mensaje: “Advertencia: las exhibiciones de este museo fueron preparadas por personas que no quieren que ames a tu país”.

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El Smithsonian depende de una estructura de supervisión propia: los directores de sus museos reportan al secretario Lonnie Bunch y su gestión está sujeta al control de una Junta de Regentes. Esa arquitectura institucional limita la capacidad de la Casa Blanca para intervenir sobre las exhibiciones desde dentro.

Doug Burgum deberá coordinar con el Servicio de Parques Nacionales la instalación de la señalización en aceras y entradas del Museo Nacional de Historia Americana (Foto AP/Pablo Martinez Monsivais).

La conducción del museo rechazó el diagnóstico de la Casa Blanca

La directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense, Anthea M. Hartig, citada por Associated Press, refutó el contenido del informe durante audiencias en el Congreso: “Mientras seguimos verificando la veracidad del informe, afirmamos categóricamente que no describe de manera justa ni precisa la totalidad del trabajo del museo”.

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Luego añadió: “Siempre hay margen de mejora. Pero también conozco la belleza, la inspiración y la experiencia que encierran nuestras colecciones, nuestras exposiciones y nuestra programación”.

En la misma línea, Lonnie Bunch defendió en un correo enviado a NBC News que el reporte de la Casa Blanca “no es una caracterización justa del trabajo y de la totalidad” del museo.

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Asimismo, afirmó que el trabajo de la institución “se basa en la erudición, la precisión y un compromiso inquebrantable de contar la historia de Estados Unidos en su totalidad”.

La directora Anthea M. Hartig rechazó el diagnóstico de la Casa Blanca y sostuvo que el informe no describe de manera justa ni precisa el trabajo del museo (REUTERS/Annabelle Gordon).

Otras medidas de la administración en torno a la historia estadounidense

La orden ejecutiva sobre el museo forma parte de una campaña más amplia de Trump, quien ha aplicado cambios sobre instituciones culturales, como universidades y centros, indicó Associated Press.

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Entre esos movimientos, asumió la presidencia del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas con el objetivo de reformar la programación; más tarde, una junta votó añadir su nombre al edificio, pero un juez federal ordenó retirar esa señalización.

La administración también intervino en sitios históricos fuera de Washington. En Filadelfia, obtuvo un dictamen judicial que le permitió reinstalar paneles interpretativos en la casa de George Washington, cuestionados por críticos que consideran que “blanquean la historia de la esclavitud” en ese lugar.

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