Estados Unidos

Zohran Mamdani elimina “la hora de dormir” para que los niños vean a los New York Knicks en las Finales de la NBA

El alcalde de la ciudad de Nueva York firmó una disposición ceremonial junto a escolares para acompañar el entusiasmo por la serie ante los San Antonio Spurs, sin cambios obligatorios ni impacto normativo

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La orden simbólica del alcalde de Nueva York permite a los estudiantes ver la final de la NBA sin respetar el horario de dormir habitual (Europa Press)
La orden simbólica del alcalde de Nueva York permite a los estudiantes ver la final de la NBA sin respetar el horario de dormir habitual (Europa Press)

La emoción por el regreso de los New York Knicks a las Finales de la NBA, luego de 27 años, motivó una decisión en Nueva York: los estudiantes de la ciudad pueden dejar de lado la hora de dormir para seguir los partidos.

El alcalde Zohran Mamdani firmó una orden simbólica que habilita a los niños a ver la competencia completa, en un gesto que busca acompañar el entusiasmo social por el evento deportivo. La iniciativa, presentada en el Ayuntamiento junto a un grupo de escolares, no tiene efecto legal, no modifica normas oficiales de las escuelas ni obliga a las familias a cambiar sus rutinas.

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“¡La hora de dormir queda derogada! Todos podéis ver las finales”, proclamó Mamdani durante la ceremonia, según informó ABC7 New York. El primer partido entre Knicks y San Antonio Spurs se juega el miércoles 3 de junio, y la serie podría extenderse hasta mediados de mes si se requieren los siete encuentros.

La medida se difundió rápidamente y generó reacciones en la ciudad, donde sectores escolares y familiares la recibieron como un gesto festivo, según ABC7 New York y El Nuevo Herald.

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Una orden simbólica

La firma de la orden ejecutiva se realizó el lunes en la sede del Ayuntamiento. Mamdani estuvo acompañado por niños que también “firmaron” el documento con huellas de manos, en un acto público que incluyó la participación de los estudiantes.

Un hombre en traje oscuro firma un papel en una mesa de madera, rodeado por varios niños. Detrás, se ven la Bandera de los Estados Unidos y otra bandera
La orden simbólica del alcalde de Nueva York permite a los estudiantes ver la final de la NBA sin respetar el horario de dormir habitual (Captura de video )

ABC7 New York explica que la medida busca que los más jóvenes puedan disfrutar de los partidos nocturnos, que comienzan a las 20:30 h, un horario que suele coincidir con el descanso habitual de los escolares.

La acción forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la ciudad para acompañar a los aficionados.

New York Knicks contra San Antonio Spurs: calendario y contexto

Los Knicks se enfrentan a los San Antonio Spurs en una final al mejor de siete partidos. Según datos de El Nuevo Herald, el equipo neoyorquino solo ha obtenido dos títulos de la NBA, en 1970 y 1973, y no disputaba una final desde 1999, cuando también jugó contra los Spurs.

El cronograma de partidos es el siguiente:

  • Miércoles 3 de junio: primer partido, 20:30h, en San Antonio.
  • Viernes 5 de junio: segundo partido, también en San Antonio.
  • Los siguientes partidos alternarán sedes y la serie podría prolongarse hasta mediados de junio.

La ciudad muestra la programación especial de medios como en las actividades organizadas alrededor del Madison Square Garden y otros puntos de encuentro, según detalla ABC7New York.

Impacto económico: entradas a precios altos

La demanda por asistir a los partidos de los Knicks ha impulsado el precio de las entradas a niveles altos. El Nuevo Herald señala que las localidades más económicas para ver un partido en el Madison Square Garden rondan los USD 3.500, mientras que para un eventual sexto partido los boletos pueden superar los USD 4.600. Estas cifras ubican la serie entre las más costosas de la NBA.

Actividades y fiestas públicas se organizan en Nueva York para que los aficionados sigan la final de la NBA en diferentes barrios de la ciudad. (David Richard-Imagn Images via Reuters Connect)
Actividades y fiestas públicas se organizan en Nueva York para que los aficionados sigan la final de la NBA en diferentes barrios de la ciudad. (David Richard-Imagn Images via Reuters Connect)

La mayoría de los aficionados optará por seguir la final desde sus hogares, en espacios públicos o a través de transmisiones especiales, ya que la disponibilidad de entradas y los altos valores limitan el acceso presencial al evento.

Reacciones y actividades en la ciudad

Según ABC7New York, la noticia se difundió rápidamente y fue acompañada por anuncios de fiestas públicas, actividades en barrios y cobertura mediática.

La programación televisiva incluye transmisiones en directo desde el Madison Square Garden, reportes especiales desde San Antonio, y enlaces en distintos puntos de Nueva York.

Para los estudiantes y niños de Nueva York, la posibilidad de ver a los Knicks en una final representa una experiencia poco habitual y se suma al entusiasmo que caracteriza a la ciudad en estas semanas.

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