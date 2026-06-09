Estados Unidos

Caos en Bryant Park: la fiesta de los Knicks terminó con disturbios, violencia y más de 20 detenidos en Nueva York

La tensión estalló durante la proyección del Juego 3, que terminó en derrota para los Knicks. Numerosos asistentes quedaron fuera del área oficial, hubo peleas en la calle 42 y los agentes antidisturbios intervinieron con gas pimienta para dispersar el caos

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la multitud desbordó el perímetro de seguridad en Bryant Park, con enfrentamientos directos y daños al mobiliario urbano (@brutalfightz2)

La noche del lunes, el centro de Manhattan se transformó en un escenario de tensión a raíz de la multitudinaria fiesta pública para ver el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La elección de Bryant Park como sede alternativa no fue casualidad: la organización del watch party se realizó a último momento, después de que se cancelara el evento programado en las afueras del Madison Square Garden por motivos de seguridad relacionados con la visita del presidente Donald Trump a la ciudad, según confirmó la oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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El cambio de sede del evento, decidido por el alcalde Zohran Mamdani tras la visita de Donald Trump, modificó el operativo previsto para la jornada y alteró los planes de miles de aficionados (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)
El cambio de sede del evento, decidido por el alcalde Zohran Mamdani tras la visita de Donald Trump, modificó el operativo previsto para la jornada y alteró los planes de miles de aficionados (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

La decisión de trasladar la fiesta a Bryant Park permitió reunir a miles de aficionados, aunque la demanda superó por mucho la capacidad oficial de 5.000 personas, lo que generó aglomeraciones y nerviosismo desde temprano, según Fox News.

La frustración por no poder ingresar al evento oficial y la derrota ajustada de los Knicks (111-115 frente a los Spurs) alimentaron el descontento de parte de los asistentes.

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El ambiente, que comenzó con entusiasmo y cánticos (“We want Wemby!”), fue derivando en disturbios, con jóvenes escalando vehículos, destrozando mobiliario urbano y extendiendo la violencia a las calles cercanas, especialmente en la transitada calle 42.

La celebración masiva por el partido de los Knicks en pleno Midtown derivó en disturbios y obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia ante la magnitud de la convocatoria (REUTERS/Eduardo Munoz)
La celebración masiva por el partido de los Knicks en pleno Midtown derivó en disturbios y obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia ante la magnitud de la convocatoria (REUTERS/Eduardo Munoz)

Intervención policial y escalada de violencia

La intervención de la policía de Nueva York (NYPD) fue inmediata ante la magnitud de los disturbios. Agentes equipados con material antidisturbios intentaron contener a los grupos más exaltados, recurriendo al uso de gas pimienta tras recibir ataques con botellas y objetos contundentes.

Según información de Fox News, la escena incluyó peleas multitudinarias, agresiones con una señal de parada de autobús arrancada por los propios aficionados y destrozos a vehículos, incluidos taxis y un camión policial.

Videos compartidos por reporteros y medios independientes documentaron cómo algunos de los presentes utilizaron la señal metálica como arma en una pelea, mientras otros saltaron sobre autos y camiones, o arrancaron ramas de árboles cercanos para utilizarlas como proyectiles.

Los policías ordenaron repetidamente a los manifestantes que se retiraran, y varios fueron detenidos en el suelo antes de ser esposados.

La respuesta de la policía, que incluyó el uso de gas pimienta y equipos antidisturbios, buscó restablecer el orden frente a la violencia desatada entre los asistentes (REUTERS/Eduardo Munoz)
La respuesta de la policía, que incluyó el uso de gas pimienta y equipos antidisturbios, buscó restablecer el orden frente a la violencia desatada entre los asistentes (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraron además la magnitud de los daños materiales y la dificultad de las fuerzas de seguridad para dispersar a las más de 7.000 personas que, según la policía, se congregaron en el área.

El saldo oficial, confirmado por la NYPD, fue de 21 personas bajo custodia: 8 arrestadas y acusadas formalmente, 13 liberadas con citaciones judiciales.

Además, al menos cinco agentes resultaron heridos, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

El saldo de la noche incluyó más de veinte personas bajo custodia, con varios arrestos y citaciones judiciales tras la dispersión del evento (REUTERS/Eduardo Munoz)
El saldo de la noche incluyó más de veinte personas bajo custodia, con varios arrestos y citaciones judiciales tras la dispersión del evento (REUTERS/Eduardo Munoz)

Debate sobre la seguridad en eventos públicos y repercusiones

El caos en Bryant Park reabre el debate sobre la seguridad y organización de eventos públicos en la ciudad de Nueva York, especialmente en contextos de alta demanda y rivalidad deportiva.

La decisión de habilitar el parque como sede improvisada, sumada al entusiasmo por el regreso de los Knicks a una final de la NBA después de casi tres décadas, generó un ambiente difícil de controlar.

La presencia de figuras políticas y la inesperada cancelación del evento en el Madison Square Garden agregaron presión al dispositivo de seguridad, según subrayó la oficina del alcalde.

A raíz de los disturbios, las autoridades evalúan limitar o modificar la realización de futuras fiestas públicas durante la serie final, mientras la NBA y los propios Knicks evitaron realizar comentarios públicos sobre la violencia registrada.

El episodio en Bryant Park reaviva la discusión sobre la capacidad de la ciudad para garantizar la seguridad en celebraciones multitudinarias de alto perfil (REUTERS/Eduardo Munoz)
El episodio en Bryant Park reaviva la discusión sobre la capacidad de la ciudad para garantizar la seguridad en celebraciones multitudinarias de alto perfil (REUTERS/Eduardo Munoz)

Medios como FOX 29 coinciden en que el episodio evidencia los desafíos logísticos y sociales que implican este tipo de celebraciones masivas en espacios urbanos.

Por otro lado, la reacción en redes sociales fue mixta: algunos usuarios critican la falta de previsión de las autoridades, mientras otros lamentan que la imagen de los fanáticos neoyorquinos haya quedado asociada a los disturbios.

El caso de Bryant Park se suma a una serie de eventos recientes en grandes ciudades de Estados Unidos donde la euforia deportiva desata incidentes de seguridad y violencia, un fenómeno que especialistas atribuyen a la combinación de pasión desbordada, consumo de alcohol y falencias en la organización de espacios públicos.

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