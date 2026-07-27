Reino Unido cede a Ucrania la propiedad intelectual de un sistema para evitar interferencias rusas a los drones de Kiev

Andy Burnham afirmó que el Reino Unido está al lado de Ucrania al 100% y que cumplirá todos los compromisos asumidos con Kiev. (Reuters)

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Andy Burnham, primer ministro británico, recibió el lunes a Volodimir Zelensky en Portsmouth, ciudad costera del sur de Inglaterra. Fue su primer encuentro bilateral desde que asumió el cargo y anunció la transferencia de la propiedad intelectual del sistema de guerra electrónica Stone Cloak.

El dispositivo —del tamaño de una tableta y de grado militar— impide que los sistemas de defensa aérea rusos rastreen y ataquen drones en vuelo. La medida permitirá a Kiev producirlo a gran escala, según informó Downing Street. Miles de unidades ya habían sido entregadas con anterioridad a las fuerzas ucranianas.

Enmarcado en el pacto de asociación de 100 años entre ambos países, el sistema se integrará en la próxima generación de armamento de largo alcance del Reino Unido, incluido el Proyecto Brakestop. Se trata de un programa para desarrollar misiles de crucero de bajo coste, definidos como armas guiadas autopropulsadas que vuelan como aviones convencionales durante gran parte de su trayectoria.

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Burnham y Zelensky, a bordo del HMS Queen Elizabeth en Portsmouth, el 27 de julio de 2026. (Reuters)

El encuentro tuvo lugar en el muelle y a bordo del portaaviones HMS Queen Elizabeth, buque insignia de la Royal Navy. Allí, ambos mandatarios conversaron con cerca de 200 militares ucranianos que llevan tres semanas en el país participando en el ejercicio Sea Breeze, orientado a fortalecer capacidades de contraminas en el mar Negro.

“Volodimir, usted es el primer dirigente que recibo personalmente desde que asumí el cargo, y no es una casualidad”, dijo Burnham. "Estamos al lado de Ucrania al 100%, personalmente estoy a su lado al 100%, y cumpliré plenamente todos los compromisos asumidos por este país con Ucrania", añadió.

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Zelensky calificó el vínculo bilateral como “más sólido que nunca” e invitó al primer ministro a visitarlo en Kiev. Tras el encuentro, escribió en la red social X que estaba “agradecido por la decisión de proporcionar tecnologías de guerra electrónica” que, afirmó, “sin duda serán útiles en el campo de batalla”.

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, Londres ha comprometido 25.000 millones de libras (USD 33.500 millones) en apoyo al país, de los cuales 16.000 millones de libras (USD 21.400 millones) corresponden a asistencia militar directa. Sir Keir Starmer, predecesor laborista, visitó la capital ucraniana en su último día al frente del gobierno, anunció una financiación adicional de 255 millones de libras (USD 323 millones) y fue condecorado con la Orden de la Libertad de Ucrania.

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La reunión en Portsmouth precede al viaje de Zelensky a Washington para reunirse con Donald Trump, en medio del estancamiento de las negociaciones y del foco de la Casa Blanca en Irán y Oriente Medio. (EP)

La cita precede al viaje de Zelensky a Washington, previsto para el martes, donde se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump. Las negociaciones para poner fin al conflicto están estancadas, en parte porque la atención de la Casa Blanca se concentra en la guerra con Irán, activa desde el 28 de febrero.

La relación entre ambos líderes ha sido tensa, aunque experimentó un acercamiento en los últimos meses tras la disputa que protagonizaron en el Despacho Oval en febrero de 2025. Al margen de una cumbre de la OTAN celebrada este mes, Trump comunicó a su par ucraniano que autorizaba la construcción de sistemas de defensa aérea Patriot de diseño propio, eficaces para interceptar proyectiles balísticos rusos.

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El arsenal disponible es limitado tras semanas de conflicto en Oriente Medio. “Entiendo que Estados Unidos se está centrando en esa región”, declaró el mandatario ucraniano el domingo, calificándolo de “un gran desafío”.

(Con información de AFP)