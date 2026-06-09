Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que trabajar a distancia puede perjudicar la salud mental de las personas

Un estudio en Estados Unidos reveló que el teletrabajo puede perjudicar la salud mental de los trabajadores

El teletrabajo se ha consolidado como una modalidad cada vez más extendida en los Estados Unidos, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Desde el inicio de esta transformación laboral, muchos trabajadores han manifestado una clara preferencia por la posibilidad de trabajar desde casa o de manera remota. Esta elección suele estar motivada por la flexibilidad que el teletrabajo ofrece, permitiendo a las personas organizar sus horarios y reducir los tiempos y costos asociados a los desplazamientos cotidianos. Las encuestas realizadas en los últimos años muestran que los empleados valoran positivamente la oportunidad de desempeñar sus tareas fuera de la oficina, e incluso están dispuestos a aceptar una reducción salarial a cambio de mantener esa flexibilidad.

En este sentido, los trabajadores reportan que el teletrabajo les brinda mayor satisfacción laboral y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. El hecho de poder ajustar el entorno y los horarios a las necesidades individuales genera una percepción de autonomía y control sobre la jornada laboral que difícilmente se logra en los esquemas tradicionales. De hecho, la preferencia por el trabajo remoto se refleja de manera consistente en los estudios, donde la mayoría de los encuestados señala que disfruta de esta modalidad y que considera que mejora su calidad de vida.

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Sin embargo, pese a la popularidad del teletrabajo y la percepción generalizada de que es beneficioso, nuevas investigaciones sugieren que esta libertad puede tener un costo importante para la salud mental de los empleados. Un estudio reciente realizado por la economista Natalia Emanuel, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicado en la revista Science, aporta datos que invitan a una reflexión cuidadosa sobre las consecuencias de esta modalidad laboral. En su análisis, Emanuel y su equipo advierten que, aunque el teletrabajo suele asociarse con aumentos en la productividad, también conlleva un aumento del aislamiento social y del malestar psicológico.

La investigación de Natalia Emanuel, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, indicó que el teletrabajo también aumenta el aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe destaca que los trabajadores remotos tienden a pasar más tiempo a solas y presentan mayores indicadores de malestar emocional, en comparación con quienes acuden a la oficina. Según las conclusiones del estudio, el teletrabajo “aumenta el tiempo que pasamos a solas, empeora el bienestar mental en múltiples aspectos y aumenta el uso de servicios de salud mental y medicamentos recetados”. Estas afirmaciones surgen del análisis de cinco encuestas nacionales realizadas a empleados de diversos sectores y cargos, lo que otorga al estudio una base representativa del panorama laboral estadounidense.

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El cambio en la frecuencia y el contexto del teletrabajo ha sido drástico en los últimos años. Antes de la pandemia, solo el 7 % de los trabajadores estadounidenses desempeñaba sus tareas de manera remota. Sin embargo, en 2023 esa cifra se cuadruplicó, alcanzando el 28 %. La pandemia de COVID-19 actuó como catalizador principal de este fenómeno, forzando a empresas y empleados a adoptar el teletrabajo como medida de prevención sanitaria y, posteriormente, consolidando la modalidad como una alternativa viable y atractiva. Este incremento masivo en la adopción del teletrabajo modificó de manera sustancial la rutina diaria de millones de personas.

La investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señala que, durante un periodo de aproximadamente diez años que abarca el antes y el después de la pandemia, los teletrabajadores experimentaron un aumento del 58 % en las horas que pasaban solos respecto a quienes seguían acudiendo a la oficina. Este dato implica que el teletrabajo, si bien ofrece ventajas en términos de flexibilidad, reduce significativamente las oportunidades de interacción social cotidiana. El estudio señala que los teletrabajadores tenían muchas más posibilidades de pasar un día entero sin contacto humano, lo que significa que podían transcurrir jornadas completas sin charlas informales con un barista, sin saludos de compañeros ni encuentros casuales en espacios públicos.

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El estudio publicado en Science señaló que los teletrabajadores pasan un 58 % más de horas a solas que quienes trabajan en la oficina

Una de las conclusiones más relevantes del informe es que el incremento en el tiempo a solas no suele compensarse con una mayor socialización fuera del horario laboral. Es decir, las personas que trabajan desde casa no tienden a buscar más encuentros sociales durante su tiempo libre, sino que, por el contrario, el total de horas en soledad aumenta de manera considerable. Esta tendencia se observa especialmente en los teletrabajadores que viven solos, quienes experimentan un aislamiento aún más marcado.

El aislamiento social, según el estudio, tiene consecuencias directas sobre la salud mental. Los teletrabajadores acuden con mayor frecuencia a los servicios de salud mental en comparación con quienes trabajan de manera presencial. Asimismo, presentan una mayor propensión a utilizar medicamentos psiquiátricos con receta, lo que sugiere que el malestar psicológico asociado al aislamiento no es un fenómeno menor ni pasajero. Es importante destacar que este aumento en el uso de fármacos no se observa en otras áreas de la salud, como el consumo de estatinas para el colesterol, lo que refuerza la hipótesis de que el efecto está vinculado específicamente al bienestar emocional.

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La investigación de Emanuel concluye que, aunque el teletrabajo sigue siendo una opción atractiva para muchos trabajadores, sus costos en términos de salud mental pueden acumularse con el tiempo. El aislamiento y la soledad derivados de esta modalidad laboral explican parte del aumento del malestar psicológico observado en Estados Unidos tras la pandemia. Según los autores, muchos empleados pueden no ser plenamente conscientes de estos riesgos, dado que los efectos negativos pueden tardar en manifestarse. Por tanto, el estudio sugiere que es necesario considerar no solo los beneficios inmediatos del teletrabajo, sino también sus posibles consecuencias a largo plazo para el bienestar de quienes lo practican.