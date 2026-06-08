Confirman tres casos adicionales de la mosca barrenadora en Estados Unidos y crece la dificultad para frenar la propagación de la plaga

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó cinco casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo en el país, con cuatro en Texas y uno en Nuevo México (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el lunes tres casos adicionales del gusano barrenador del Nuevo Mundo y elevó a cinco casos confirmados los registros en el país: cuatro en Texas y uno en Nuevo México.

La plaga apareció fuera del foco inicial en Texas y reavivó la preocupación por su contención y su impacto en la ganadería local.

Los dos primeros casos se detectaron la semana pasada en terneros hallados a pocos kilómetros de distancia en el sur de Texas.

El lunes se sumaron un caso en un ternero del condado de La Salle, al suroeste de San Antonio, y otro en una cabra del condado de Gillespie, al oeste de Austin.

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Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los cinco casos confirmados corresponden a tres terneros y una cabra en Texas y a un perro del condado de Lea, en Nuevo México.

Las autoridades establecieron una cuarentena de 20 kilómetros alrededor de cada caso para contener el avance del gusano barrenador (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Ese último caso se informó primero como si correspondiera a Texas, pero el organismo lo reclasificó como el primero en Nuevo México tras investigar el historial de viajes del animal.

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Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa

En cada episodio, las autoridades establecieron una zona de cuarentena de 20 kilómetros (12 millas). La medida buscó desacelerar el avance del parásito mientras científicos y funcionarios previeron nuevos hallazgos en los próximos días y semanas.

El gusano barrenador no es un gusano en sentido estricto, sino la larva de una mosca. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los insectos depositan sus huevos en heridas abiertas de animales como el ganado, aunque también pueden infestar fauna silvestre, mascotas y, en ocasiones, seres humanos.

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El nombre del parásito provino del modo en que las larvas perforan una herida. Según el organismo, consumen la carne del animal, agrandan la lesión y elevan el riesgo de infecciones bacterianas mortales. Si no se aplica tratamiento, el animal puede morir en cuestión de semanas.

La expansión geográfica del brote ya no quedó limitada al foco inicial de Texas y el riesgo no se redujo al ganado bovino. Científicos expresaron preocupación por los millones de ciervos de cola blanca que viven en Texas, además de otros animales de sangre caliente.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la larva de una mosca que deposita huevos en heridas abiertas de ganado, mascotas, fauna silvestre y, en ocasiones, seres humanos (REUTERS/Daniel Becerril)

Edward Burgess, entomólogo de la Universidad de Florida que estudia esta mosca, señaló que la aparición de más casos no implicó por sí sola una expansión acelerada.

“Cuando se detecta ese primer caso, todos están atentos y lo observan con mucha más intensidad”, dijo Burgess a Associated Press. “Y cuando buscas algo, es más probable que lo veas”.

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La estrategia federal y el debate en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la industria ganadera buscaron evitar un brote desde que el gusano barrenador fue detectado en México a fines de 2024.

Desde febrero, el organismo liberó moscas estériles en el sur de Texas, trabajó para aumentar la producción en plantas fuera de Estados Unidos y avanzó en la construcción en Texas de una fábrica valuada en USD 750 millones.

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La estrategia consistió en criar machos estériles y liberarlos desde aviones para que se aparearan con hembras silvestres.

Como las hembras se aparean una sola vez, si ese encuentro ocurre con un macho estéril, el brote puede frenarse con el tiempo hasta que la población desaparezca, explicó Burgess a Associated Press.

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Los nuevos casos de gusano barrenador fueron detectados en terneros de Texas y en una cabra de Gillespie, mientras que el caso de Nuevo México correspondió a un perro del condado de Lea (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa en el Laboratorio de Investigación de Insectos del Ganado de Estados Unidos en Kerrville, Texas, que la meta era contar con suficientes moscas estériles para impedir que la plaga regresara en 2027, después de que el invierno eliminara a la mayoría de los insectos. Los científicos también trabajaron en métodos para esterilizar solo a los machos y hacer más eficaz el programa.

Impacto económico y medidas de control

Por ahora, la reaparición del parásito no alteró en gran medida el precio de la carne vacuna, que ya se encontraba cerca de niveles récord porque había menos vacas en Estados Unidos. El gusano barrenador atacó al ganado vivo, pero no infestó la carne ni la fruta.

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Canadá suspendió de forma temporal el viernes la importación desde Texas de ganado bovino, caballos y otros animales, según Associated Press.

Los parásitos prefieren áreas húmedas con temperaturas de al menos 25 °C (77 °F), lo que los convierte en un problema más ligado al verano en las regiones del norte.

Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, instó a los productores a vigilar de cerca sus rodeos y la fauna local. “Esta es una condición altamente tratable si se actúa de inmediato”, dijo Abbott, según Associated Press.

Brooke Rollins afirmó en Kerrville que el objetivo es contar con suficientes moscas estériles para impedir que el gusano barrenador regrese en 2027 (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El estado habilitó una línea telefónica de 24 horas para reportes de gusano barrenador, además de un sitio web y un mapa con los casos informados.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicó también que existían una docena de medicamentos aprobados por el gobierno para tratar al ganado.

Sid Miller, comisionado de Agricultura de Texas, sostuvo que la respuesta federal demoraría demasiado y pondría en riesgo a la industria ganadera.

Miller, que perdió la reciente primaria republicana ante un candidato respaldado por Abbott, propuso usar un cebo venenoso que, a su juicio, podría eliminar el problema en unos meses.

Esa alternativa, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y otros expertos citados por Associated Press, no demostró su eficacia y podría envenenar otras moscas, otros animales e incluso a seres humanos. “¿Qué demonios tiene de buena una mosca?”, dijo Miller en una entrevista, según Associated Press.