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Trump aseguró que EEUU e Irán mantienen “buenas conversaciones” y afirmó que un acuerdo para abrir Ormuz podría llegar “pronto”

“Estuvieron negociando todo el día”, afirmó el mandatario estadounidense durante una entrevista con Fox News. Sin embargo, volvió a advertir a Teherán: “Si vuelven a retirarse, se llevarán una gran sorpresa”

Trump aseguró que EEUU e Irán mantienen “muy buenas conversaciones” y afirmó que un acuerdo para abrir Ormuz podría llegar “pronto” (REUTERS)
Trump aseguró que EEUU e Irán mantienen “muy buenas conversaciones” y afirmó que un acuerdo para abrir Ormuz podría llegar “pronto” (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes por la noche que las negociaciones con Irán registraron avances y expresó su confianza en que el estrecho de Ormuz reabra en los próximos días.

Durante una entrevista con Fox News, Trump sostuvo que las conversaciones entre ambas partes avanzaron durante toda la jornada. “Estuvieron negociando todo el día”, afirmó. Luego expresó su expectativa sobre el desenlace de las tratativas: “El estrecho de Ormuz se abrirá muy pronto”.

El mandatario también lanzó una advertencia a Irán en caso de que abandone las conversaciones. “Si vuelven a retirarse, se llevarán una gran sorpresa”, declaró.

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Más tarde, ante periodistas en California, Trump reiteró su optimismo sobre el estado de las negociaciones. Afirmó que los representantes de ambas partes “tuvieron un día muy bueno” y consideró que un entendimiento para restablecer el tránsito por la estratégica vía marítima podría alcanzarse “mañana o pasado”.

Las declaraciones del mandatario impulsaron las expectativas sobre una posible salida diplomática. Los precios internacionales del petróleo retrocedieron y las principales bolsas asiáticas operaron con ganancias después de que Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos ante la posibilidad de una pronta normalización del tránsito marítimo por Ormuz.

Más tarde, ante periodistas en California, Trump reiteró su optimismo sobre el estado de las negociaciones (REUTERS)
Más tarde, ante periodistas en California, Trump reiteró su optimismo sobre el estado de las negociaciones (REUTERS)

Según informó Axios, que citó a dos fuentes regionales y a un funcionario estadounidense, Washington e Irán se encuentran cerca de un acuerdo provisional para reabrir el estrecho con el consentimiento de Omán, país que comparte el control geográfico de esa vía marítima. El medio señaló que Estados Unidos tenía previsto realizar un anuncio este miércoles.

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No obstante, medios estatales iraníes, que citaron a una fuente informada, indicaron que un entendimiento con Omán permanecerá demorado “mientras Estados Unidos continúe amenazando a Irán”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también informó avances en los contactos entre Irán y Omán relacionados con el tránsito marítimo por Ormuz, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo. “No se ha concluido ningún acuerdo definitivo todavía. Esperamos que esto ocurra muy pronto”, declaró Rubio.

Qatar, uno de los principales mediadores del conflicto, también confirmó progresos diplomáticos. La oficina del emir informó que Trump mantuvo una conversación telefónica con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani para analizar los esfuerzos destinados a reducir las diferencias entre Washington y Teherán y mejorar las perspectivas de una solución duradera.

No obstante, Doha aclaró que, por el momento, no existen conversaciones directas previstas entre representantes estadounidenses e iraníes.

Trump expresó su expectativa sobre el desenlace de las tratativas: “El estrecho de Ormuz se abrirá muy pronto” (AP)
Trump expresó su expectativa sobre el desenlace de las tratativas: “El estrecho de Ormuz se abrirá muy pronto” (AP)

En paralelo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, sostuvo que las conversaciones con Omán sobre el tránsito marítimo avanzan de forma positiva y continúan centradas en el establecimiento de rutas seguras.

De acuerdo con los medios estatales iraníes, Baghaei explicó que el objetivo consiste en garantizar los derechos soberanos y la seguridad nacional tanto de Irán como de Omán.

Pese a esos contactos, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní negó que existan negociaciones directas con Estados Unidos, en contraste con las afirmaciones realizadas por Trump.

Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa centrado en el control del estrecho de Ormuz. Irán reclama desde hace años compartir su administración con Omán y propone cobrar peajes a los buques que atraviesan la vía marítima, una iniciativa rechazada por Washington. La semana pasada, además, Teherán descartó una propuesta omaní que contemplaba una supervisión conjunta y el cobro de tasas voluntarias.

El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado. Desde el comienzo de la guerra, Irán restringió gran parte del tráfico marítimo en esa zona, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre buques y puertos vinculados con la República Islámica.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei (REUTERS)
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei (REUTERS)

La situación también incrementó la inseguridad en la región. La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas informó que al menos 17 marineros murieron en 64 incidentes registrados en el estrecho desde el inicio del conflicto.

Además, durante la madrugada del martes, un carguero no identificado recibió el impacto de un proyectil frente a la costa de Omán. La empresa británica de seguridad Vanguard Tech informó que un integrante de la tripulación permanece desaparecido.

Las tensiones también alcanzaron el mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, mantienen desde el 20 de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y reivindicaron ataques contra embarcaciones vinculadas al comercio petrolero.

El martes, el buque indio MSV Faize Noore Oliya se hundió frente a las costas de Yemen tras sufrir un ataque, según informó un funcionario local a AFP. Las autoridades de India señalaron que los 14 tripulantes fueron rescatados, mientras el gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional atribuyó el ataque a los hutíes.

Ese mismo día, un aeropuerto del suroeste de Arabia Saudita, cercano a la frontera con Yemen, suspendió sus operaciones después de que los rebeldes afirmaran haber atacado esa instalación.

La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas informó que al menos 17 marineros murieron en 64 incidentes registrados en el estrecho desde el inicio del conflicto (REUTERS)
La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas informó que al menos 17 marineros murieron en 64 incidentes registrados en el estrecho desde el inicio del conflicto (REUTERS)

El conflicto también mantiene un elevado costo humano. Irán informó más de 3.400 muertos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Además, el gobierno iraní reportó 50 fallecidos y 500 heridos por ataques estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades a fines de junio, junto con la denuncia de un bombardeo estadounidense en Qeshm que provocó la muerte de un matrimonio y de su hijo de dos años.

Por su parte, Estados Unidos informó la muerte de 18 militares desde el comienzo del conflicto, mientras Washington mantiene como objetivos la reapertura del estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa nuclear iraní, un proceso que, según reconoció Trump, “podría llevar un poco de tiempo”.

(Con información de AFP y REUTERS)

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