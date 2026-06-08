Berlín enfrenta una amenaza invisible en sus barrios residenciales

Una invasión sin precedentes de orugas procesionarias del roble afecta a varios distritos de Berlín, donde la vida cotidiana de los residentes cambió drásticamente. Según informó la agencia internacional de noticias Euronews, la presencia masiva de estos insectos tóxicos obligó a cerrar instalaciones deportivas y amplias zonas verdes, en especial en el parque de Jungfernheide, situado en el distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf.

Los testimonios recogidos en los barrios afectados relatan que las orugas cubren marcos de puertas, vehículos, fachadas de edificios y hasta farolas, lo que generó inquietud entre los habitantes. El concejal de distrito, Nico Kaufmann, declaró al periódico local B.Z. que “muchas personas mayores ya no se atreven a salir de casa” debido al temor a los efectos adversos de estos insectos. El funcionario añadió que “muchos niños están cubiertos de erupciones y los vecinos solo consiguen sobrellevar el día a día con pastillas de cortisona”.

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La situación se agrava, según la agencia de noticias, porque las autoridades sanitarias no ejecutaron acciones directas para controlar la plaga. Las orugas no se consideran una plaga clásica como las ratas, lo que limita la intervención oficial.

La Oficina de Protección de las Plantas también impide el uso de biocidas, restringiendo aún más las alternativas para combatir al insecto.

Un peligro invisible: los pelos urticantes

El funcionario dijo al diario B.Z. que la exposición provoca cuadros cutáneos en niños y que parte del vecindario recurre a cortisona para sobrellevar síntomas (Imagen ilustrativa Infobae)

La principal amenaza de la oruga procesionaria del roble proviene de sus diminutos pelos urticantes, que contienen la proteína Thaumetopoein. Según explicó el portal, estos pelos se desprenden fácilmente y pueden dispersarse por el viento, lo que amplifica el riesgo de exposición. Son extremadamente pequeños, con forma de gancho, y penetran sin dificultad en la piel, los ojos o las vías respiratorias, provocando reacciones adversas.

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Las consecuencias para la salud son múltiples. El contacto con los pelos urticantes puede desencadenar desde irritaciones mecánicas y picor intenso hasta erupciones cutáneas, inflamación ocular y dificultades respiratorias. Los niños del barrio presentaron erupciones, y los adultos recurren a medicamentos como la cortisona para paliar los síntomas.

El peligro persiste incluso después de que las orugas hayan abandonado sus nidos, ya que los pelos urticantes se mantienen activos durante mucho tiempo. Esto significa que los riesgos para la salud no se limitan a la presencia visible de los insectos, sino que se extienden a los lugares donde permanecieron, complicando aún más la convivencia en los barrios afectados.

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La falta de acción oficial generó frustración entre los vecinos. La ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades dejó a los residentes en una situación de vulnerabilidad, en especial a los adultos mayores, que optaron por permanecer en sus domicilios, renunciando a actividades habituales al aire libre.

Iniciativa vecinal y reclamos a las autoridades

La restricción limita las alternativas de combate mientras se multiplican los reportes de exposición en espacios residenciales

Ante la falta de intervención de la administración, los propios residentes decidieron organizarse. Durante las últimas semanas, según reportó Euronews, los vecinos impulsaron una petición colectiva que exige la creación de un plan de protección vinculante para el parque de Jungfernheide y para toda la ciudad de Berlín.

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El problema, según recuerdan los habitantes, no recibió la atención necesaria el año pasado, cuando se presentó la oportunidad de actuar de manera preventiva. Ahora, la movilización ciudadana pretende evitar que la falta de medidas vuelva a repetirse y que la ciudad disponga de herramientas para contener el avance de las orugas.

Mientras tanto, la demanda vecinal de una intervención urgente persiste. Los habitantes de Berlín aguardan una respuesta de las autoridades y la implementación de medidas que permitan retomar la normalidad en sus rutinas cotidianas. La situación puso en evidencia la importancia de contar con estrategias de prevención y control ante la presencia de especies invasoras que afectan la salud pública y la calidad de vida urbana.

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