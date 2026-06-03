Spencer Pratt quedó segundo en las elecciones primarias y aseguró un balotaje por la alcaldía de Los Ángeles contra Karen Bass

Spencer Pratt y Karen Bass avanzan a segunda vuelta en la elección por la alcaldía de Los Ángeles, tras una primaria sin mayoría definitiva (REUTERS)

La contienda por la alcaldía de Los Ángeles se encamina a una segunda vuelta inédita, con Spencer Pratt y Karen Bass como protagonistas. En unas elecciones primarias marcadas por el descontento ciudadano y la sorpresa política, Pratt, como ex figura del entretenimiento y novato en la política, logró consolidarse como serio candidato frente a la actual alcaldesa Bass.

“Tengo cinco meses para demostrarles a los angelinos que soy su alcalde”, afirmó Pratt en una rueda de prensa posterior a conocerse su pase al balotaje. En diálogo con medios locales como CBS LA, subrayó: “Estoy listo para lo que Dios ponga delante de mí… voy a mostrarles que puedo rodearme del mejor equipo que la ciudad haya tenido”.

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Spencer Pratt reaccionó a la publicación de los primeros resultados electorales para la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, hablando con reporteros (FOX 11)

Avance de Spencer Pratt y Karen Bass a la segunda vuelta

La votación del martes dejó claro que el electorado de Los Ángeles busca un cambio. Karen Bass, alcaldesa en funciones y apoyada por los principales sindicatos y líderes empresariales, aseguró su lugar en la boleta de noviembre.

Spencer Pratt marchó en segundo lugar al cierre de la noche, superando a la concejal Nithya Raman y a otros 11 candidatos, según el recuento inicial de votos. Ningún aspirante alcanzó el 50% necesario para evitar la segunda vuelta, por lo que los dos más votados se enfrentarán cara a cara en noviembre.

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Pratt celebró su avance como una oportunidad única. “Esta es la primera vez desde 2005 que un alcalde en funciones va a una segunda vuelta. No es una candidata que me preocupe demasiado”, aseguró frente a medios y simpatizantes. En una ciudad abrumadoramente demócrata, el desafío de Pratt es mayúsculo, aunque la baja satisfacción con la gestión actual alimentó su ascenso.

El resultado refleja que aproximadamente el 60% de los votantes buscó una alternativa a la actual gestión municipal. Esto marca un escenario abierto y polarizado de cara a los próximos meses.

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La alcaldesa Bass enfrenta un escenario inédito al ser la primera titular en ir a segunda vuelta en Los Ángeles desde 2005, según CNN (AP Foto/Eric Thayer)

Estrategias y mensajes de campaña de Spencer Pratt

La campaña de Spencer Pratt se caracterizó por una comunicación directa y un uso intensivo de recursos digitales, incluyendo videos virales generados por inteligencia artificial y el apoyo de figuras reconocidas. Pratt capitalizó el malestar generalizado por la situación de la ciudad, insistiendo en que “cualquier angelino que quiera calidad de vida básica” tiene cabida en su proyecto.

En sus declaraciones, Pratt subrayó su disposición a debatir con Bass tantas veces como sea necesario y reiteró que su equipo de colaboradores ya está en formación. “Tenemos cinco meses para construir el mejor equipo que la ciudad pueda soñar”, reiteró, aunque reconoció el temor de algunos a represalias por parte de la administración actual.

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El candidato buscó desmarcarse de etiquetas partidistas, pese a ser un republicano registrado. “No represento solo a demócratas, republicanos o independientes, sino a todos los ciudadanos de Los Ángeles que exigen soluciones”, afirmó ante la prensa.

Perfil de los candidatos y clima electoral en Los Ángeles

En una ciudad donde los demócratas superan a los republicanos por una proporción de cuatro a uno, la figura de Karen Bass representa la continuidad respaldada por sindicatos y fuerzas vivas locales. Bass, ex legisladora estatal y ex congresista, se presenta como garante de la estabilidad y la gestión progresista.

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Por su parte, Spencer Pratt saltó a la fama como estrella de la telerrealidad antes de adentrarse en la política, perfilándose como outsider. Su campaña atrajo tanto a votantes conservadores como a desencantados con el statu quo, y recibió elogios de figuras nacionales como Jeb Bush y Ted Cruz.

El clima electoral se tensa ante el descontento por problemas crónicos y la sensación de estancamiento en la ciudad. “Creo que la gente quiere resultados, no partidos”, expresó el ex alcalde Eric Garcetti al analizar el fenómeno Pratt y la baja barrera de entrada en la política local.

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La campaña de Spencer Pratt gana notoriedad nacional con videos virales en redes sociales e impulso de figuras conservadoras como Jeb Bush y Ted Cruz (REUTERS/Daniel Cole)

Principales críticas y propuestas de Spencer Pratt sobre la gestión de la ciudad

Pratt hizo de la crítica al estado actual de Los Ángeles el eje de su campaña. Señala el aumento de personas en situación de calle, el consumo de drogas en espacios públicos y la percepción de inseguridad como signos del fracaso de la administración Bass.

“Hay madres que solo quieren poder ir al parque sin ver a alguien consumiendo fentanilo”, denunció Pratt, quien asegura que escuchó estos reclamos en los barrios durante su recorrido de campaña.

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Entre sus propuestas, el candidato promete una política más agresiva frente a la delincuencia y un enfoque de tratamiento obligatorio para los adictos, diferenciando entre quienes cometen delitos y quienes requieren ayuda médica. “Vamos a conseguir más camas en instalaciones de tratamiento”, afirmó, aunque no detalló cómo piensa implementar estas medidas a gran escala.

En materia de servicios básicos, el candidato acusa a Bass de permitir que la ciudad “esté llena de baches” y de no atender demandas elementales como el alumbrado y las aceras. Su mensaje busca conectar con el malestar cotidiano de quienes sienten que la ciudad dejó de funcionar.

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Pratt impulsa propuestas de mano dura contra la indigencia y el consumo de drogas, pero carece de detalles concretos sobre su implementación (REUTERS/Daniel Cole)

Lugar del incendio de Pacific Palisades en la campaña

El devastador incendio de Pacific Palisades marcó un punto de inflexión personal y político para Pratt. La destrucción de su vivienda y la de sus padres se convirtió en el motor de su candidatura.

Pratt señaló a la gestión de Bass ante la emergencia —cuando la alcaldesa se encontraba de viaje en Ghana— como ejemplo de negligencia y desconexión con las necesidades reales de la ciudad.

El incidente volvió al centro del debate electoral por las dudas sobre el lugar de residencia de Pratt tras la tragedia, ya que se especuló si vivía en una caravana en el terreno afectado o en un hotel de lujo. Estas polémicas alimentaron el foco mediático, pero también subrayaron el uso del incendio como símbolo de la frustración de muchos angelinos.

El incendio de Pacific Palisades marcó el origen de la candidatura de Spencer Pratt, quien culpa a la gestión municipal de la crisis (REUTERS/Daniel Cole)

Desafíos y perspectivas para la elección de noviembre

La segunda vuelta plantea retos para ambos aspirantes. Karen Bass apuesta por consolidar su coalición con sindicatos, empresarios y representantes demócratas, defendiendo avances como la construcción de 42.000 viviendas asequibles y la mejora del alumbrado público. “Vamos a edificar una ciudad donde nadie tenga que esquivar carpas en las calles”, prometió.

Mientras que para Spencer Pratt, el desafío será ampliar su base más allá de los desencantados y convencer a sectores moderados y progresistas de que encarna una alternativa viable. “Estoy aquí porque sentí que la ciudad nos falló y sé que no soy el único”, recalcó.

El escenario hasta noviembre se anticipa tenso y bajo la mirada nacional, con la expectativa de si un outsider puede realmente romper el dominio demócrata en la segunda mayor ciudad de Estados Unidos.