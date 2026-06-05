Ni cayó en la autopista ni embistió el camión: cómo fue el accidente del avión de United Airlines en Newark

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) publicó esta semana su informe preliminar sobre el incidente del vuelo 169 de United Airlines en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El avión voló a solo 4,5 metros sobre la autopista de peaje de Nueva Jersey, derribó un poste de luz y sus restos impactaron contra un camión de reparto.

El documento reveló que fue el poste —y no el avión directamente— el que golpeó el vehículo, y reconstruyó los errores de la tripulación que llevaron a la aeronave a volar demasiado bajo.

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El informe llega un mes después del accidente, ocurrido el 3 de mayo de 2026, cuando el vuelo procedente de Venecia, Italia, se aproximaba a Newark. El conductor del camión sufrió heridas leves y recibió el alta.

Los 220 pasajeros y los 11 miembros de tripulación a bordo no resultaron heridos.

El incidente del vuelo 169 de United Airlines ocurrió el 3 de mayo de 2026 durante la aproximación a Newark desde Venecia, sin heridos entre los 220 pasajeros y los 11 tripulantes (Capturas de video)

La NTSB publicó primero un informe preliminar, que describió los hechos pero no estableció causas ni formuló recomendaciones. El informe final, donde sí se determinan responsabilidades y se proponen medidas preventivas, puede tardar uno o dos años.

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Ese documento definitivo se espera para 2027.

Qué pasó en la pista más corta de Newark

Cuando el vuelo se acercaba a Newark, la torre de control cambió la pista de aterrizaje asignada tres veces en pocos minutos. La última fue la pista 29, la más corta del aeropuerto y una que, según el informe, solo se usa en condiciones de viento fuerte, exactamente las que había esa tarde: ráfagas de hasta 50 km/h.

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El capitán pilotaba de forma manual, sin piloto automático. Poco antes del aterrizaje, aceleró al girar el avión contra el viento y luego redujo la potencia de los motores para compensar las turbulencias moderadas que generaban las ráfagas.

El primer oficial le advirtió al capitán en dos ocasiones que la velocidad era insuficiente. En la segunda, agregó que también iban bajos: “Todavía vas lento y un poco bajo”, según recoge el documento.

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El incidente del vuelo 169 de United Airlines ocurrió el 3 de mayo de 2026 durante la aproximación a Newark desde Venecia, sin heridos entre los 220 pasajeros y los 11 tripulantes (Capturas de video)

Tras la primera advertencia, el capitán corrigió y el avión recuperó velocidad, pero momentos después volvió a perderla.

Lo que vio el copiloto antes del impacto

El primer oficial miró hacia afuera segundos antes del aterrizaje. Pensó que el avión volaba demasiado bajo sobre la autopista, pero declaró a los investigadores que en ese momento ya era tarde para ordenar una maniobra de escape.

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Los tres pilotos en cabina sintieron un golpe justo antes de tocar la pista, según el informe de la NTSB. El capitán no advirtió los daños hasta que hizo la inspección de rutina tras estacionar el avión en la terminal.

El fuselaje presentaba una abertura considerable y uno de los neumáticos del tren de aterrizaje tenía marcas de corte. El Boeing 767 de 24 años de antigüedad no ha vuelto a volar desde el incidente.

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El copiloto del vuelo 169 declaró que vio al avión demasiado bajo sobre la autopista de peaje, pero consideró que ya era tarde para ordenar una maniobra de escape antes del impacto (Reuters)

El video de la cámara del tablero del camión, difundido tras el accidente, capturó el momento. Se ve al conductor cantando, luego mira hacia afuera cuando el sonido de los motores se intensifica, y un instante después parte del avión aparece frente a su ventanilla.

El conductor fue identificado como Warren Boardley Jr., de 39 años, quien recibió fragmentos de vidrio en el brazo y un golpe en la cabeza, pero sobrevivió y se recupera en su domicilio, según constataron diversas fuentes, entre ellas el vicepresidente de transporte de Schmidt Bakery, Chuck Paterakis.

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Qué dicen los expertos sobre las causas

El informe preliminar publicado esta semana es el primero en ofrecer una reconstrucción detallada desde la perspectiva de la tripulación. Hasta ahora, la versión oficial se limitaba a los datos iniciales recogidos por la policía estatal de Nueva Jersey horas después del accidente.

D. Blake Stringer, director del Centro de Estudios de Aviación de la Universidad Estatal de Ohio, señaló el informe como prueba de que el piloto realizó una aproximación deliberadamente por debajo de la trayectoria de descenso establecida.

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“No es sorprendente que el avión rozara la infraestructura cerca de la pista”, dijo a Telemundo 47, el canal local de habla hispana de Nueva York. “Si un piloto no puede seguir la trayectoria de vuelo prevista, la recomendación general es aumentar el ángulo de descenso, no disminuirlo”.

La inspección posterior al aterrizaje en Newark detectó una abertura en el fuselaje y cortes en un neumático del tren de aterrizaje, y el Boeing 767 no volvió a volar desde el incidente (Reuters)

Steve Arroyo, capitán retirado de United Airlines, sostuvo que los pilotos “ya estaban por debajo de donde debían estar” incluso antes de cruzar la autopista de peaje, según declaró al mismo medio. Arroyo agregó que la tripulación no se preparó de forma adecuada para los requisitos específicos de esa pista, pese a que tenía la opción de solicitar más tiempo.

El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti apuntó que las condiciones de viento también supusieron un desafío determinante para el piloto durante la aproximación final. El documento describe que el controlador de tráfico aéreo informó a los pilotos sobre las ráfagas momentos antes del aterrizaje.

El documento describe los hechos desde la perspectiva de la tripulación, pero no identifica una causa específica ni formula recomendaciones: eso queda reservado para el informe final. United Airlines declinó hacer comentarios.