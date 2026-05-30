Un vuelo de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia por un pasajero que intentó irrumpir en la cabina del piloto

El pasajero intentó ingresar a la cabina de los pilotos en varias ocasiones, activando los protocolos de emergencia y la respuesta policial federal en vuelo comercial (X)

Un vuelo de United Airlines con destino a Minneapolis realizó un aterrizaje no programado en Madison, Wisconsin, después de que uno de los pasajeros mostrara un comportamiento agresivo a bordo.

El incidente ocurrió el viernes por la noche y obligó a la tripulación a solicitar la intervención de las autoridades locales, según informaron voceros de la aerolínea y de la oficina del alguacil del condado de Dane. No hubo heridos entre los 147 pasajeros ni entre los seis tripulantes cuando los agentes redujeron y esposaron al pasajero en Madison.

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Tras la detención del pasajero y la verificación de las condiciones de seguridad, el vuelo UA2005 continuó desde Madison hacia Minneapolis. Las operaciones en la terminal se mantuvieron estables tras la resolución del incidente, de acuerdo con lo publicado en la cadena estadounidense NBC News y el medio local MySuncoast.

El vuelo, identificado como UA2005, despegó del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago con dirección a Minneapolis. Poco después, uno de los pasajeros comenzó a alterar el orden, lo que disparó la alerta de la tripulación.

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Un pasajero agresivo obligó al vuelo de United Airlines UA2005 a realizar un aterrizaje no programado en Madison por motivos de seguridad (Reuters)

La aerolínea señaló que el avión aterrizó en Madison para atender una “preocupación de seguridad” causada por la conducta del individuo.

Grabaciones de la comunicación entre la tripulación y el control en tierra revelan que el pasajero intentó varias veces ingresar a la cabina de los pilotos. “No creo que hayan llegado a esposarlo, pero lograron finalmente controlarlo después de varios intentos de ingresar a la cabina”, relató un miembro de la tripulación en el audio difundido por NBC News.

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Una vez controlado, los agentes lo escoltaron a un asiento y permaneció bajo vigilancia hasta el aterrizaje.

Quiénes intervinieron y cuál fue la respuesta policial

Al llegar a Madison, agentes del alguacil del condado de Dane subieron al avión. El individuo fue retirado del avión y puesto bajo custodia.

La investigación pasó a manos de las autoridades federales, quienes buscan esclarecer el motivo del comportamiento y las posibles consecuencias legales, según precisó MySuncoast.

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Cuándo y dónde sucedió el episodio

La emergencia tuvo lugar durante la noche del viernes 29 de mayo, mientras el vuelo cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis. El avión aterrizó en Madison cerca de las 21h, según los registros de vuelo.

Posteriormente, la aeronave reanudó su trayecto y llegó a Minneapolis en la madrugada del sábado, tal como informó el seguimiento de vuelos citado en NBC News.

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La tripulación solicitó apoyo a las autoridades locales y logró controlar al individuo, quien fue puesto bajo custodia al aterrizar en Madison, Wisconsin (Reuters)

El despliegue coordinado entre la tripulación, las fuerzas policiales y las autoridades federales permitió resolver el incidente sin heridos ni daños materiales para el resto de los pasajeros.

Por qué se decidió desviar el vuelo

La tripulación de United Airlines desvió la aeronave a Madison después de que un pasajero intentara ingresar a la cabina y activara los protocolos de emergencia. Los procedimientos seguidos se ajustan a las normativas vigentes para vuelos comerciales en Estados Unidos, según explicaron fuentes consultadas por NBC News y MySuncoast.

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Hasta ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del pasajero ni los cargos que enfrenta. La aerolínea enfatizó que la integridad de los viajeros y el personal es la prioridad en estos casos.

Consecuencias para los pasajeros y el servicio

El desvío alteró el horario del vuelo UA2005, aunque los pasajeros reanudaron su viaje tras la intervención policial. No hubo heridos ni daños materiales en el avión.

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El hecho puso a prueba los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia aérea, demostrando la coordinación entre la aerolínea, la tripulación y las fuerzas de seguridad.

Otro caso reciente: incidente en Newark

Un hecho similar ocurrió el 2 de mayo, cuando la policía detuvo a un pasajero en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, tras un altercado a bordo de un vuelo de United Airlines. El episodio sucedió después de las 18 h, cuando el vuelo 1837, proveniente de la República Dominicana, llegó a destino con normalidad, pero bajo alerta por una situación violenta en cabina.

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Tras la detención del pasajero y la revisión de la aeronave, el vuelo UA2005 continuó su trayecto hasta Minneapolis sin mayores incidentes (Reuters)

Según la información publicada en CBS News, el pasajero, de 48 años, atacó a un asistente de vuelo e intentó abrir la puerta principal de la cabina. La Policía de la Autoridad Portuaria intervino de inmediato, detuvo al individuo y lo trasladó a un hospital local para una evaluación psiquiátrica.

No se reportaron heridos graves ni más incidentes con otros pasajeros.

En un comunicado, United Airlines agradeció la rápida acción de la tripulación y de las fuerzas de seguridad para resguardar la integridad de todos a bordo. La Administración Federal de Aviación recordó que las conductas violentas en vuelos pueden acarrear sanciones penales y multas de hasta USD 3.658 por cada infracción.