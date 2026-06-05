Estados Unidos superó las expectativas de creación de puestos de trabajo en mayo con 172 mil: el desempleo se mantuvo en 4,3%

Imagen de archivo de un anuncio de una feria laboral en Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en mayo, superando las expectativas del mercado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, según datos oficiales publicados este viernes. El mercado laboral de la mayor economía del mundo continúa consolidando los avances recientes.

“El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172.000 puestos en mayo, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,3 por ciento”, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

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Economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 80.000 empleos.

Los datos publicados este viernes también revisaron al alza las cifras de crecimiento del empleo correspondientes a marzo y abril en un total combinado de 93.000 puestos, lo que indica que el mercado laboral podría estar dejando atrás un periodo reciente de inestabilidad.

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El crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre expansiones y contracciones mes a mes durante el último año, pero los datos de mayo representan el tercer mes consecutivo de aumentos.

El sector de ocio y hospitalidad sumó 70.000 empleos el mes pasado, muy por encima de su promedio mensual de 14.000 durante el último año.

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Fotografía de archivo de una vista general de una línea de ensamblaje de la fábrica Jefferson North de Chrysler, en Detroit (EFE/Jeff Kowasky)

El sector de la salud se mantuvo como uno de los de mejor desempeño dentro del mercado laboral, con 35.000 puestos añadidos en mayo, en línea con los promedios de los últimos 12 meses.

El empleo en el sector de actividades financieras, en cambio, cayó en 22.000 puestos, con las pérdidas concentradas en seguros y banca comercial. Este sector acumula una reducción de 107.000 empleos desde su máximo reciente en mayo de 2025.

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El sector del transporte aéreo perdió 9.000 empleos, tras el cese de operaciones de la aerolínea de bajo costo Spirit.

En otro orden, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la estabilización de la inflación en EEUU a un nivel en torno al 2% no sucederá hasta final de 2027, seis meses más tarde de lo anteriormente previsto, debido a los efectos de la subida del petróleo motivada por la guerra contra Irán.

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Además de certificar que el impacto de los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha ido materializando gradualmente en el coste de la vida en la primera economía mundial, la entidad considera que las subidas de precios en los mercados de crudo van a prolongar en suelo estadounidense los impulsos inflacionarios.

“Observamos una renovada presión sobre la inflación general debido al aumento de los precios del petróleo a causa de la guerra en Oriente Medio. Actualmente proyectamos que la inflación en EEUU volverá al objetivo del 2%, con cierto retraso, para finales de 2027”, explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack.

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