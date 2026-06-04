La Cámara baja de EEUU aprobó un proyecto para endurecer las sanciones a Rusia y enviar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania

El Capitolio puede verse mientras los autos circulan por la Avenida Pennsylvania durante la hora pico, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el avance de un proyecto de ley que endurece las sanciones contra Rusia y habilita un nuevo paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania. La medida, respaldada por 218 votos frente a 204, superó la resistencia de la cúpula republicana, que había mantenido bloqueada la propuesta durante varios meses, en medio de la guerra en Medio Oriente contra Irán.

La iniciativa busca incrementar la presión sobre el sector energético ruso, focalizándose en las exportaciones de petróleo y gas, principales fuentes de ingresos del Kremlin. El texto dispone restricciones más severas a la exportación y limita el acceso de empresas rusas a servicios clave, como transporte, seguros y tecnología, con el objetivo de reducir ventas y aumentar los costos operativos de Moscú.

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El proyecto amplía también las sanciones financieras contra bancos y entidades vinculadas a Rusia, incluyendo a aquellas internacionales que colaboren en la evasión de las restricciones. Según la propuesta, la reglamentación apunta a cerrar rutas de comercio y transacciones que permiten a Moscú mantener ingresos y acceso al sistema financiero internacional a pesar de las sanciones vigentes.

Además, la legislación contempla financiamiento adicional para Ucrania, país que enfrenta ataques militares y una guerra prolongada desde febrero de 2022. El paquete prevé créditos y transferencias directas por varios miles de millones de dólares.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el 81.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja, en el centro de Moscú (Rusia), el 9 de mayo de 2026 (Reuters)

El texto debe ahora superar el debate en el Senado, donde persisten divisiones, y podría enfrentarse a un eventual veto presidencial, en un clima de tensiones entre el Congreso y la Casa Blanca respecto a la estrategia frente a Moscú.

Por otra parte, en el mismo recinto legislativo se aprobó una resolución de poderes de guerra que exige al presidente Donald Trump retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán. La decisión, que constituye el primer revés formal del Legislativo desde el inicio de las hostilidades hace tres meses para el presidente Donald Trump, se alcanzó con 215 votos a favor y 208 en contra. Cuatro legisladores republicanos —Tom Barrett (Míchigan), Warren Davidson (Ohio), Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Thomas Massie (Kentucky)— se sumaron a la mayoría demócrata y votaron a favor de la resolución.

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El texto aprobado ordena a la Casa Blanca retirar las tropas estadounidenses del escenario bélico, aunque su alcance es principalmente simbólico. Para que se convierta en ley, la resolución también debe avanzar en el Senado y, en caso de ser aprobada, enfrentaría un probable veto presidencial que requeriría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras para ser anulado, un número que los demócratas no alcanzan en la actualidad.

Marineros y marines de EE. UU. a bordo del USS Tripoli (LHA 7) realizan operaciones de vuelo mientras el buque de asalto anfibio atraviesa el mar Arábigo (@CENTCOM)

La votación generó aplausos en representó un revés político para Trump en medio de una guerra que se prolonga desde hace cuatro meses en Medio Oriente. Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del poder iraní y la respuesta del régimen contra países del Golfo llevaron a una escalada bélica sin precedentes en la región.

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Ningún demócrata votó en contra, aunque siete miembros estuvieron ausentes. El residente de la Cámara, Mike Johnson, intentó impedir la votación dos semanas atrás, suspendiendo la sesión cuando la resolución estaba cerca de aprobarse. El demócrata Gregory Meeks, principal impulsor de la iniciativa, expresó en diálogo con Associated Press: “Ya es suficiente. Es hora de que el presidente haga lo correcto”. El aumento en el precio de la gasolina y la presión inflacionaria tras el cierre del estrecho de Ormuz profundizaron el malestar de legisladores que hasta entonces se mantenían en silencio sobre el conflicto.

(Con información de EFE y Associated Press)