Estados Unidos

Encuentran a una familia de cuatro asesinada con arma blanca dentro de una casa, en el condado de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del condado mantiene la escena bajo resguardo y señaló que la investigación preliminar encuadra el hecho como un posible homicidio-suicidio, tras hallar a dos adultos y dos niñas muertos en Doral Isles

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Collage de cuatro retratos: una niña rubia con lazos blancos, una pareja sonriendo y otra niña de cabello oscuro
La investigación sobre la muerte de cuatro integrantes de una familia en Doral Isles mantiene en vilo a los residentes; las autoridades analizan las circunstancias del caso mientras la comunidad busca respuestas (NBCmiami/Facebook)

La comunidad de Doral Isles, en el condado de Miami-Dade, permanece impactada tras el hallazgo de cuatro miembros de una familia muertos dentro de una vivienda la noche del martes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga el caso bajo la hipótesis de un posible homicidio-suicidio, aunque no se informó quién sería el responsable de las muertes.

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El episodio generó alarma tanto entre residentes del exclusivo vecindario como en el ámbito escolar de la ciudad, donde asistían las dos niñas víctimas.

Un letrero de piedra grande y brillante con las palabras 'DORAL ISLES' se ilumina por la noche, rodeado de césped verde y un camino oscuro
El barrio privado Doral Isles, conocido por su tranquilidad, se vio alterado por una tragedia familiar que sorprendió a los vecinos y generó expresiones de solidaridad y preocupación en toda la zona (NBC News)

Investigación: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con información recopilada por CBS News Miami, los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron alrededor de las 19:32 a la residencia ubicada en el sector Catalina, cerca de Northwest 111 Court y Northwest 72nd Terrace.

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La intervención policial se originó por un reporte acerca de un fuerte olor proveniente del inmueble. Al ingresar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos adultos y dos niñas, todos con heridas de arma blanca, según confirmaron integrantes del Miami-Dade Fire Rescue.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Ryan Charles Whiten, de 42 años; Melanie Lauren Hyer, de 46; y sus hijas Savannah (11) y Sienna (8).

Vehículos de la policía y forenses, incluyendo una furgoneta de "Crime Scene" y un coche de "Sheriff", en una calle oscura con oficiales y palmeras al fondo
Efectivos de la policía y del sheriff desplegaron un operativo en la vivienda donde ocurrieron los hechos, realizando peritajes y resguardando la escena mientras avanza la investigación oficial (CBS News)

La Oficina del Sheriff señaló que la investigación preliminar apunta a un posible homicidio-suicidio, aunque no se precisó cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas ni se divulgó públicamente quién habría sido el autor del hecho.

Las fuerzas de seguridad mantienen la escena bajo resguardo y solicitan paciencia a la comunidad mientras continúan las tareas de recolección de evidencia.

El caso fue descrito por los propios vecinos como un hecho sin precedentes en la zona. Una residente de Doral Isles expresó a Univision que “estamos consternados con esta tragedia tan terrible. En Doral Isles nunca habíamos escuchado algo así”.

Vista nocturna de varias casas residenciales con tejados oscuros, rodeadas de palmeras y arbustos verdes, iluminadas por luces cálidas contra un cielo oscuro
La vivienda, ubicada en una de las calles internas de Doral Isles, fue el escenario en el que los agentes hallaron a la familia sin vida tras un aviso de un fuerte olor proveniente del lugar (CBS News)

Reacciones de la comunidad y el entorno escolar

La conmoción por la muerte de las niñas se extendió al entorno educativo. Telemundo 51 informó que Savannah y Sienna asistían a la Downtown Doral Charter Schools, donde cursaban quinto y segundo grado, respectivamente.

La dirección del plantel envió una comunicación a las familias notificando el fallecimiento de las alumnas y expresando el pesar de la comunidad educativa: “Con profunda tristeza les informamos del fallecimiento de dos de nuestros queridos estudiantes. Ambas eran muy queridas por su escuela, sus maestros y sus compañeros”, según la carta citada por Telemundo 51.

La institución implementó recursos de apoyo emocional tanto para estudiantes como para el personal, y dispuso consejeros de duelo en el campus. El miércoles se observó presencia policial y la llegada de animales de apoyo emocional a la escuela, según Univision. Padres y familiares acudieron al establecimiento para acompañar a los alumnos y recibir asistencia.

Entre los testimonios recogidos por CBS News Miami destaca el de Christie Fraga, alcaldesa de Doral, quien afirmó que conocía personalmente a Melanie Hyer y a sus hijas: “Era un rayo de sol y siempre estaba dispuesta a ayudar en la escuela y a involucrarse como mamá, así que cuando recibí la noticia, realmente me golpeó de cerca”.

Por su parte, Willard Shepard, amigo de la familia, recordó que conoció a Hyer hace dos décadas en su rol de agente inmobiliaria y lamentó la pérdida: “Es desgarrador en todos los sentidos que esta familia entera ya no esté físicamente con nosotros”.

Una mujer sonriente, Melanie Lauren Hyer, con un vestido rojo y un collar, posa junto a un cartel de 'Probate Property Group' en un evento
Madres, padres y compañeros de las niñas se reunieron en la escuela para expresar su dolor y dejar mensajes de apoyo, mientras equipos de consejeros acompañan a los alumnos afectados por la noticia (Facebook/Melanie Hyer)

Perfil de las víctimas

Telemundo 51 aportó información adicional sobre la vida profesional y personal de los adultos fallecidos. Melanie Lauren Hyer era una destacada profesional inmobiliaria especializada en sucesiones en el sur de Florida y había sido entrevistada en varias ocasiones por el canal local NBC Six.

Registros judiciales consultados por CBS News Miami señalan que tanto Hyer como Whiten habían estado casados con otras personas y que ambos estaban divorciados al momento de sus muertes. La última dirección conocida de Whiten correspondía también a un apartamento en el vecindario donde ocurrió la tragedia.

Familiares, amigos y otros padres del entorno escolar expresaron su pesar y solidaridad con las familias afectadas. Gloria Caldas, abuela de una alumna de la escuela, manifestó a CBS News Miami su tristeza por la pérdida: “Estoy triste. Definitivamente estoy muy triste. Es horrible que las vidas de una madre y un padre terminaran de esta manera”.

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