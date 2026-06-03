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Marco Rubio pidió renovar el ente electoral de Venezuela y avanzar hacia una votación con garantías: “Lo antes posible”

El secretario de Estado estadounidense sostuvo que también se necesitan medios de comunicación independientes y tiempo para que los partidos políticos puedan reorganizarse antes de convocar nuevos comicios

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Marco Rubio pidió renovar el organismo electoral de Venezuela y avanzar hacia una votación con garantías: “Lo antes posible”
Marco Rubio pidió renovar el organismo electoral de Venezuela y avanzar hacia una votación con garantías: “Lo antes posible”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió este miércoles la creación de una nueva comisión electoral en Venezuela y aseguró que esa medida debe adoptarse cuanto antes para avanzar hacia futuras elecciones con garantías democráticas.

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el país todavía necesita fortalecer varias instituciones fundamentales antes de convocar a los ciudadanos a las urnas.

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“Claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró Rubio al ser consultado sobre las perspectivas de una futura elección en Venezuela. El funcionario señaló que la prioridad de Washington sigue siendo la celebración de “elecciones multipartidistas, libres y justas”, aunque evitó establecer un calendario concreto para ese proceso.

Sus declaraciones llegan cinco meses después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro, un acontecimiento que abrió una nueva etapa política en el país y que, según la visión de la administración de Donald Trump, todavía se encuentra en una fase inicial de reconstrucción institucional.

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Rubio consideró que Venezuela atraviesa actualmente un período de recuperación que debe consolidarse antes de cualquier convocatoria electoral. En ese contexto, identificó tres elementos centrales: una autoridad electoral renovada, una prensa independiente y la capacidad de los partidos políticos para reorganizarse y participar en igualdad de condiciones.

El secretario de Estado estadounidense sostuvo que también se necesitan medios de comunicación independientes y tiempo para que los partidos políticos puedan reorganizarse antes de convocar nuevos comicios
El secretario de Estado estadounidense sostuvo que también se necesitan medios de comunicación independientes y tiempo para que los partidos políticos puedan reorganizarse antes de convocar nuevos comicios

Nos gustaría verlo lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses, no cinco años”, afirmó el secretario de Estado al referirse a la posibilidad de celebrar elecciones en el corto plazo.

El funcionario sostuvo que uno de los desafíos más importantes consiste en garantizar que los medios de comunicación puedan operar sin restricciones. A su juicio, el fortalecimiento de una prensa libre forma parte de los requisitos básicos para que cualquier proceso electoral cuente con credibilidad.

“Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente”, explicó. Rubio señaló que se han registrado avances en esa dirección durante los últimos meses, aunque advirtió que todavía queda camino por recorrer.

“Ha habido un aumento en esa actividad, pero tiene que seguir creciendo”, agregó.

Otro de los aspectos destacados por el jefe de la diplomacia estadounidense fue la necesidad de permitir que las organizaciones políticas recuperen capacidad de funcionamiento. Según argumentó, una elección no puede desarrollarse adecuadamente si los partidos no cuentan con tiempo suficiente para estructurarse, movilizar a sus simpatizantes y presentar propuestas al electorado.

“Los partidos políticos tienen que organizarse y movilizarse, porque no se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo”, afirmó.

La cuestión electoral ocupa un lugar central en la estrategia de Washington hacia Venezuela desde el cambio de régimen ocurrido a comienzos de año.

La extracciòn de Nicolás Maduro de territorio venezolano marcó un punto de quiebre para la Fuerza Armada venezolana
Las declaraciones de Marco Rubio llegan cinco meses después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro, un acontecimiento que abrió una nueva etapa política en el país

Aunque la administración Trump ha respaldado las medidas económicas impulsadas por Delcy Rodríguez, también ha insistido en que el objetivo final debe ser la construcción de instituciones capaces de garantizar una competencia política abierta.

Malestar social en Venezuela

Sin embargo, la situación económica y política sigue generando cuestionamientos dentro de Venezuela. La acelerada depreciación de la moneda, el aumento constante del dólar y las protestas por salarios y pensiones mantienen el malestar social en distintos sectores del país.

La discusión sobre una eventual elección presidencial se ha intensificado en las últimas semanas. Diversos sectores opositores sostienen que la ausencia de Maduro obliga a abrir un proceso político que desemboque en una nueva consulta popular. Entre quienes impulsan esa posición se encuentran la líder de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, quienes han planteado la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan organizar elecciones con supervisión y garantías institucionales.

Mientras tanto, el régimen de Delcy Rodríguez ha concentrado sus esfuerzos en la gestión económica y en la apertura del sector energético a la inversión extranjera. Sin embargo, el debate sobre los plazos para una transición democrática permanece abierto y continúa siendo uno de los principales puntos de discusión entre Washington y Caracas.

(Con información de EFE y AFP)

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