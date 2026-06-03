Estados Unidos

El optimismo laboral de los jóvenes en Estados Unidos se desploma y amplía la brecha con los mayores

Un informe reveló alrededor de cuatro de cada diez personas de 15 a 34 años ve favorable el momento para buscar empleo en Estados Unidos, mientras los mayores de 55 mantienen una evaluación más positiva

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Joven de espaldas sentado en una silla de oficina moderna con la cabeza apoyada en el escritorio. Hay un currículum, papeles arrugados, una laptop y una taza de café.
La confianza de los jóvenes de 15 a 34 años baja a alrededor de cuatro de cada diez en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza de los jóvenes estadounidenses en el mercado laboral ha disminuido notablemente, según datos del instituto de opinión pública, Gallup. Solo 43% de las personas entre 15 y 34 años considera que es buen momento para conseguir empleo en Estados Unidos, mientras que los mayores de 55 años mantienen una visión mucho más positiva.

En ningún otro país existe una brecha tan amplia entre la percepción de los jóvenes y la de los adultos mayores respecto al panorama laboral. Según Gallup, la diferencia es de 21 puntos porcentuales y marca un cambio respecto a la tradición, donde los jóvenes solían ser el grupo más optimista ante las oportunidades de trabajo.

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La brecha generacional en los datos de Gallup

El informe de Gallup expone que entre los estadounidenses de 15 a 34 años, 43% afirma que es un buen momento para encontrar trabajo, frente a 64% de los mayores de 55 años. Esta diferencia supera la tendencia global, donde habitualmente los jóvenes muestran mayor optimismo que los adultos mayores en materia laboral.

Gráfico de líneas que muestra la evolución del optimismo sobre el mercado laboral en EE.UU. por edad entre 2007 y 2025, con tres líneas representando diferentes grupos etarios.
El gráfico muestra la evolución del porcentaje de estadounidenses que consideran que es un buen momento para encontrar empleo, revelando que en 2025 el optimismo es del 43% para 15-34 años, 53% para 35-54 años y 64% para mayores de 55 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países desarrollados como Canadá, Corea del Sur o Nueva Zelanda, las diferencias generacionales en la percepción del empleo son mínimas, y ambos grupos mantienen opiniones similares sobre el mercado laboral.

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La caída en el optimismo de los jóvenes estadounidenses sobre el mercado laboral comenzó en 2024: ese año, la proporción de jóvenes que veía el contexto laboral como favorable descendió 15 puntos hasta situarse en 55%, y en 2025 cayó otros 12 puntos hasta el nivel actual.

Ilustración de cinco personas subiendo una escalera que pasa de concreto agrietado a mármol, con un cartel "OPEN TO WORK" y una bandera roja
La brecha generacional llega a 21 puntos entre jóvenes y mayores de 55 años, según Gallup (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la consultora, la caída más pronunciada en la confianza se registra entre mujeres jóvenes, personas con mayor nivel educativo y quienes aún no han accedido a un empleo a tiempo completo.

Este pesimismo juvenil se produce aun cuando Estados Unidos ha dejado atrás las mayores dificultades de la pandemia y la inflación.

Un joven de dibujos animados con mochila y tableta mira un laberinto digital brillante hecho de pantallas con código y circuitos, con un monitor central
La automatización y la inteligencia artificial aparecen como factores que podrían presionar los empleos de entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores como la automatización y la inteligencia artificial, que podrían desplazar empleos de entrada, se mencionan como posibles causas, aunque la encuesta no recoge este dato de forma directa.

Panorama internacional: diferencias y similitudes

A nivel global, la tendencia es distinta. De acuerdo con el informe, el promedio mundial para el grupo de 15 a 34 años es de 48% de optimismo sobre el empleo, mientras que para los mayores de 55 años es de 38%. En la mayoría de los países encuestados, los jóvenes mantienen niveles de confianza superiores a los adultos mayores.

Existen pocos países, como China, Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Noruega, donde también hay una brecha negativa para los jóvenes, pero en ninguno la distancia es tan amplia como en Estados Unidos.

Primer plano de manos de persona sobre un escritorio de madera, junto a una taza blanca, hojas de papel y papel arrugado, en un entorno de oficina con poca luz.
La caída del optimismo juvenil se acelera desde 2024 y se profundiza durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado fue la primera vez, fuera de 2020, que el optimismo de los jóvenes estadounidenses cayó por debajo de la media de los países desarrollados encuestados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta organización, en su último informe, indica que el optimismo laboral entre los jóvenes de la OCDE es de 51%.

Los adultos de 35 a 54 años se sitúan en 50% y los mayores de 55 en 42%. Aunque todos los grupos han visto disminuir su confianza desde 2023, la juventud estadounidense muestra un descenso más abrupto y una brecha negativa con los mayores.

Puerta de oficina doble, moderna y oscura, cerrada. En el suelo, currículums arrugados y enrollados, diplomas, y mochilas junto a maletines sin dueño.
El Economic Confidence Index de Gallup marca -38 en abril de 2026 y refleja un clima económico adverso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, los adultos estadounidenses de 35 años en adelante siguen mostrando una percepción más positiva sobre el empleo que sus pares en otros países desarrollados, según la OCDE.

Evolución histórica y contexto económico

La desconfianza actual de la juventud estadounidense sobre el mercado laboral no tiene precedentes en cuanto a la brecha con los adultos mayores, aunque su pesimismo absoluto fue mayor a comienzos de la década de 2010.

En los últimos dos años, el optimismo juvenil se desplomó 27 puntos, una caída similar a la registrada durante la crisis financiera global, aunque en ese entonces partía de un nivel de confianza más alto.

Manos de un joven arrugando fuertemente un papel blanco sobre un escritorio con un portátil cerrado, papeles y una taza de café en un ambiente con luz tenue.
La encuesta de Gallup se realizó del 14 de junio al 16 de julio de 2025 con 1.000 entrevistas telefónicas y un margen de error de ±4,4 puntos porcentuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de 35 a 54 años experimentó una reducción de 15 puntos y los mayores de 55, una de solo seis puntos, según informa Gallup.

Estos resultados coinciden con una baja en el índice de confianza económica general en Estados Unidos. En abril de 2026, el índice cayó -38, lo que señala una percepción negativa extendida sobre la economía, de acuerdo con el Economic Confidence Index de Gallup.

La encuesta de Gallup, realizada entre el 14 de junio y el 16 de julio de 2025, incluyó entrevistas telefónicas con mil adultos estadounidenses. El margen de error es de ±4,4 puntos porcentuales.

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