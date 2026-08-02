Un agresor sexual registrado con antecedentes de secuestro, es acusado de raptar, matar y ocultar el cuerpo de una mujer en el bosque

Un delincuente sexual registrado con condenas previas por secuestro y agresión sexual fue imputado por asesinato, secuestro en primer grado y ocultación de cadáver tras el hallazgo del cuerpo de Robin M. Doyle.
Una mujer de 58 años que había desaparecido de su residencia en Hickory, Carolina del Norte, el martes 28 de julio. La muerte fue declarada homicidio por las autoridades del condado de Catawba.
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La desaparición y el hallazgo del cuerpo
Doyle fue vista con vida por última vez el lunes 27 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, por un familiar. A la mañana siguiente, su padre —con quien convivía— se despertó y encontró la casa vacía: el automóvil de la mujer seguía estacionado en la entrada y la puerta trasera permanecía abierta, tal y como reportó la afiliada de ABC News en Charlotte, WSOC.
Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba (OCSC) concluyeron que Doyle había sido sacada de su hogar en la calle 33rd Street NE durante las primeras horas del martes.
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La búsqueda se extendió durante días hasta que, el viernes 31 de julio por la tarde, los investigadores localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector noreste del condado.
La OCSC confirmó que los restos correspondían a Doyle aproximadamente una hora después del anuncio oficial del hallazgo. Las autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte, aunque la calificaron de homicidio.
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La pista del auto rojo y la captura del sospechoso
Las cámaras de seguridad del vecindario registraron un vehículo rojo que abandonó la zona a alta velocidad en las primeras horas del martes.
Esas imágenes fueron determinantes para el avance de la investigación: permitieron identificar un Kia Optima 2015 de color rojo y, a partir de su patente, rastrear al conductor hasta el condado de Surry, a unos 95 kilómetros (60 millas) de la residencia de la víctima.
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Testigos en el área también confirmaron haber visto el vehículo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el teniente Dane Hoyle del Departamento de Policía del Condado de Catawba.
El miércoles 29 de julio por la noche, las autoridades arrestaron a Leroy Allen Loper, de 54 años, en el condado de Surry por cargos no relacionados vinculados al incumplimiento del registro de delincuentes sexuales.
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Al momento de su detención, Doyle no fue hallada en el lugar, afirmó Hoyle. Dos días después, el 31 de julio, Loper fue formalmente imputado en relación con la muerte de la mujer.
Según informó WBTV, el acusado tiene prevista una comparecencia ante el tribunal para el lunes 3 de agosto, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Catawba sin posibilidad de fianza.
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Las evidencias y los antecedentes del acusado
En el perímetro de la vivienda de Doyle, los investigadores encontraron un corpiño y bridas de plástico —conocidas en inglés como zip-ties— en el patio.
Ese mismo tipo de bridas fue recuperado dentro del Kia de Loper en Surry, precisó el teniente Hoyle. La coincidencia entre ambos elementos reforzó la hipótesis que vincula al acusado con el lugar del hecho.
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Loper acumula condenas previas por secuestro en primer grado y agresión sexual en segundo grado, y figura en el registro estatal de delincuentes sexuales.
Los nuevos cargos en su contra incluyen asesinato en primer grado (felony murder), secuestro en primer grado y ocultación de cadáver.
Tras el hallazgo del cuerpo, la OCSC emitió una declaración en la que expresó sus condolencias a la familia y subrayó la gravedad de los hechos.
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“Los actos en este caso representan el mal puro, y los responsables serán plenamente responsables ante la ley”, asegura el comunicado oficial. Las autoridades advirtieron que la investigación continúa activa y que no descartan la presentación de cargos adicionales.
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