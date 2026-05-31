Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz

Ghalibaf, negociador jefe de Irán, durante una entrevista con CNN en Teherán. El funcionario rechazó este domingo cualquier acuerdo que no garantice los derechos iraníes. (Europa Press/Contacto/Icana)

Irán intensificó la tensión diplomática y militar este domingo al advertir que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos que no garantice plenamente los derechos del pueblo iraní, mientras su Guardia Revolucionaria anunciaba el derribo de un dron militar estadounidense cerca de sus aguas territoriales — un incidente que Washington aún no ha confirmado — y las fuerzas israelíes ampliaban su ofensiva terrestre en el sur del Líbano.

El principal negociador iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, fue tajante en un video difundido por la televisión estatal: “No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní”. Ghalibaf añadió que los negociadores de Teherán “no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas”, en un mensaje que reflejó la profunda desconfianza que persiste entre las partes pese a semanas de negociaciones mediadas por Pakistán.

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Sus declaraciones se producen en un momento crítico de las conversaciones. El sábado, The New York Times y Axios informaron de que el presidente Donald Trump había remitido a Teherán un nuevo marco de negociación con términos “más duros”, aunque sin precisar los detalles. El propio Trump, en una entrevista con su nuera Lara Trump emitida el sábado por Fox News, adoptó un tono menos apremiante: “No tengo ninguna prisa. Si no conseguimos lo que queremos, terminaremos de una manera diferente”, advirtió, dejando abierta la puerta a una reanudación de las hostilidades.

El presidente estadounidense confirmó que Washington alcanzó que los negociadores del régimen aceptaran no desarrollar o comprar un arma nuclear. “Estamos consiguiendo lo que queremos poco a poco. Son negociadores muy duros”, detalló sobre las conversaciones con Teherán

Entre las exigencias irreconciliables que permanecen sobre la mesa, Irán reclama la liberación de 12.000 millones de dólares en activos congelados en bancos extranjeros antes de abordar en profundidad su programa nuclear. Teherán también exige que el Líbano sea incluido en cualquier acuerdo, mientras rechaza como “infundadas” las declaraciones de Trump sobre la destrucción del uranio enriquecido iraní.

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La cuestión del estrecho de Ormuz sigue siendo otro foco de fricción: la agencia estatal iraní ISNA citó el sábado al parlamentario Alireza Salimi anunciando que un plan para implementar “la gestión y soberanía de Irán” sobre el estrecho será sometido pronto al Parlamento, contradiciendo la afirmación de Trump de que Irán no cobraría peajes por el paso de barcos.

Derribado un dron Predator de EEUU

Un dron MQ-1 Predator de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrevuela un buque de guerra. La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo el derribo de un aparato de este tipo cerca de sus aguas territoriales. (Europa Press)

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria iraní anunció en la madrugada del domingo la intercepción de un avión no tripulado estadounidense MQ-1 Predator que, según Teherán, intentó “realizar una operación hostil al entrar en las aguas territoriales” del país.

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De acuerdo con un comunicado recogido por la agencia semioficial Fars, el aparato fue detectado “de inmediato” por los sistemas de defensa aérea y “atacado con misiles tierra-aire avanzados antes de que pudiera llevar a cabo una operación hostil planificada”. El comunicado concluyó con una advertencia explícita: “el espacio aéreo iraní sobre las aguas territoriales del país está bajo control total, y cualquier incursión recibirá una respuesta contundente”. Por el momento, el Ejército de Estados Unidos no se había pronunciado sobre el incidente.

El episodio se suma a una semana de escalada: a principios de semana, fuerzas estadounidenses atacaron el puerto iraní de Bandar Abbas, desencadenando fuego de represalia por parte de Irán en el peor episodio de combates desde el alto el fuego temporal acordado en abril.

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El frente libanés

La bandera israelí ondea sobre el castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, este domingo. Las fuerzas israelíes cruzaron el río Litani y tomaron la histórica fortaleza medieval en el marco de su ofensiva contra Hezbollah. (Reuters)

Mientras tanto, en el frente libanés, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el domingo que las tropas israelíes habían cruzado el río Litani y ondeado la bandera israelí sobre la fortaleza medieval de Beaufort, en el sur del Líbano — un enclave que Israel utilizó como base durante su anterior ocupación de dos décadas. El ejército israelí precisó que “un número significativo” de sus fuerzas opera ahora contra Hezbollah más allá del Litani, y emitió una orden de evacuación masiva para zonas de hasta 40 kilómetros de la frontera.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció una “política de tierra quemada y castigo colectivo” por parte de Israel y llamó a un “alto el fuego rápido y real”. La tregua formal entre Israel y Hezbollah, acordada el 17 de abril, nunca ha sido plenamente respetada por ninguna de las dos partes.

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Las negociaciones entre Israel y el Líbano continúan, con una cuarta ronda prevista para la próxima semana.