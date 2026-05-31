Estados Unidos

Dos hombres fueron acusados ​​de instalar un dispositivo para realizar clonaciones en un supermercado de West Miami

Un video de vigilancia y testigos en el local permitieron ubicar a los presuntos responsables, quienes fueron localizados caminando con bolsas de compras tras abandonar el establecimiento

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Vista exterior de la fachada del supermercado Tropical con su cartel azul y rojo, un estacionamiento con varios vehículos, y un cielo nublado
El caso de fraude en la terminal de pago del supermercado Sabor Tropical involucra cargos de uso ilegal de escáner y esquema para defraudar consumidores (NBC News)

Dos hombres identificados como Pylyp Voinov y Anton Levkun fueron arrestados el lunes en West Miami tras ser acusados de instalar un dispositivo de clonación en una terminal de pago de un supermercado, un caso por el que ambos enfrentan cargos de uso ilegal de un equipo de escaneo y de esquema organizado para defraudar, según las autoridades citadas por medios locales como NBC Miami y WPLG 10.

La investigación avanzó a partir de un video de vigilancia del supermercado y de la intervención inmediata de la policía, mientras la justicia fijó fianzas de USD 5.000 para cada acusado. Durante la audiencia de Voinov, un juez mantuvo esa cifra, y Levkun ya había pagado su fianza, según NBC Miami y Telemundo 51.

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El episodio ocurrió en un supermercado Sabor Tropical de West Miami, en el área de Alameda, ubicado en 6190 SW 8 St., según WPLG 10. Los agentes acudieron al lugar después de recibir reportes sobre dos hombres señalados por colocar un dispositivo de clonación en un lector de tarjetas de crédito.

Un informe de arresto indicó que el gerente del local y un testigo vieron a los dos sospechosos dentro del establecimiento y esperaron a que llegaran los agentes. Cuando la policía llegó a la zona, encontró a Voinov y Levkun caminando por la Calle Ocho con varias bolsas de compras del supermercado, informó el reporte de NBC Miami.

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Fotografía policial de dos hombres: uno calvo con tez clara a la izquierda y otro con pelo oscuro y barba a la derecha, ambos miran al frente
La policía de West Miami arrestó a Pylyp Voinov y Anton Levkun por instalar un dispositivo de clonación en un supermercado (NBC News)

Cámaras que registraron la maniobra sobre la terminal de pago

Las imágenes de vigilancia revisadas por los agentes muestran la secuencia que sustenta la acusación, aunque NBC Miami y Telemundo 51 atribuyen a Levkun la distracción de la cajera y a Voinov la colocación del dispositivo, mientras WPLG 10 invierte esos papeles.

Los tres medios coinciden en que uno de los hombres cubrió la terminal con una bandeja grande de aluminio para bloquear la vista y que el otro colocó el equipo de clonación sobre el lector de tarjetas.

Según el informe citado por NBC Miami y Telemundo 51, una empleada del supermercado fue vista usando un aparato y una aplicación de traducción para intentar comunicarse con Levkun. Después de esa interacción, él pagó en efectivo y ambos salieron del local, de acuerdo con esas versiones.

La policía logró localizar el dispositivo y lo incorporó como evidencia. Esos mismos medios informaron que Voinov fue sentado en una patrulla y que los agentes usaron una aplicación de traducción para preguntarle dónde estaba su automóvil.

Vista de la jueza Mindy S. Glazer sentada en el estrado y un hombre calvo con gafas y uniforme naranja de prisión frente a ella en una sala de tribunal
Voinov, boxeador con 20 años de experiencia e instructor en Nueva York, figura entre los acusados del intento de fraude electrónico en Miami (NBC News)

Detención que incluyó un auto remolcado y un detalle sobre las manos de Levkun

Tras ubicar y remolcar el vehículo, los dos hombres fueron arrestados, según NBC Miami. Mientras que la señal WPLG 10 precisó en que el auto estaba estacionado en la intersección de Southwest Sixth Street y 63rd Avenue.

Levkun tenía las yemas de los dedos cubiertas con plástico transparente y empezó a quitárselo y a tirarlo al suelo cuando advirtió que un agente lo estaba observando, según el informe policial citado por NBC Miami y WPLG 10. Además, el plástico cubría los 10 dedos.

Los registros muestran que ambos viven en Brooklyn, Nueva York, y tienen ciudadanía británica, de acuerdo con los medios locales del NBC Miami y Telemundo 51. Sumado a esto, fueron descritos como hombres nacidos en Ucrania que residen en Nueva York.

Primer plano de un cajero automático o terminal de punto de venta con una ranura para tarjetas, pantalla verde que muestra "EUR" y un teclado numérico digital
Voinov, boxeador con 20 años de experiencia e instructor en Nueva York, figura entre los acusados del intento de fraude electrónico en Miami (NBC News)

Voinov tiene 45 años y Levkun, 41, según NBC Miami y WPLG 10. Además señalaron que Voinov afirma ser boxeador con 20 años de experiencia y que ofrece clases de boxeo en Nueva York.

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