FEMA bajo presión: cómo se prepara Estados Unidos para una temporada de huracanes marcada por recortes, desafíos y nuevas exigencias

La agencia coordina simulacros y refuerza la capacitación mientras busca recomponer su estructura tras meses de restricciones (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Bob Fenton, administrador interino de FEMA (Federal Emergency Management Agency), afirmó que la agencia está preparada para la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio, aunque admitió que la institución todavía se repone de más de 100 días acumulados de cierres parciales y retrasos presupuestarios.

En diálogo con CBS News, Fenton reconoció que la presión sobre la agencia se incrementó por los recortes y la pérdida de personal clave, en un contexto marcado también por la coincidencia con el Mundial de la FIFA y la gestión de otras emergencias.

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Una carta del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes advirtió que FEMA perdió más de 5.000 empleados desde enero de 2025 y que casi la mitad de sus 38 principales cargos de liderazgo están vacantes, según datos citados por CBS News.

Además, un informe de la Government Accountability Office señaló que la agencia inició la temporada pasada con solo el 12% de su fuerza de gestión de incidentes disponible, personal clave para coordinar la respuesta federal.

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El administrador interino sostiene que la experiencia acumulada es clave para afrontar escenarios cada vez más complejos (Michael Reynolds/Pool via REUTERS/Archivo)

Fenton sostuvo que actualmente la agencia tiene poco más del 30% de su fuerza laboral de desastres lista para desplegarse, cifra que considera habitual, mientras otro 30% ya está desplegado y el resto se encuentra en capacitación, licencia o asignado a otras tareas.

Durante un simulacro de huracán en el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta en Louisiana, Fenton subrayó que la agencia cuenta con personal experimentado y que está retomando tareas de preparación y financiamiento luego de la parálisis presupuestaria. “Me siento cómodo con dónde estamos. Tenemos un personal con mucha experiencia aquí”, aseguró.

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Las autoridades advierten que los eventos extremos pueden coincidir y multiplicar los riesgos en varias regiones del país (NOAA)

Financiación, agenda recargada y modernización

El impacto financiero de los cierres no fue menor: el Fondo de Ayuda por Desastres cayó por debajo de USD 3.000 millones, obligando a limitar el gasto a necesidades urgentes a semanas del inicio de la temporada. Según Fenton, FEMA ya regularizó parte de los fondos tras la intervención del Congreso y reanudó operaciones que habían quedado demoradas.

La agencia también entrenó a más de un millón de agentes estatales y locales en el último año, pero perdió tiempo de coordinación presencial y trabajo directo con socios públicos y privados.

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El calendario 2026 suma exigencias: la preparación para el Mundial de la FIFA demandó casi USD 900 millones en subvenciones para seguridad, equipamiento y tecnología, recursos que llegaron con retraso. Actualmente, equipos de FEMA ya están desplegados en sedes junto a autoridades locales.

La organización simultánea del torneo exige recursos extraordinarios y obliga a ajustar los planes de emergencia en múltiples ciudades (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

En paralelo, FEMA sigue resolviendo atrasos en reembolsos por pandemia. La National Association of Counties reportó USD 11.000 millones demorados en 45 estados por gastos de emergencia COVID-19.

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Fenton sostuvo que ya se resolvió “más del 90%” del financiamiento pendiente y que la agencia desembolsó cerca de USD 5.000 millones en fondos para desastres y COVID desde el fin del cierre presupuestario. La demora en reembolsos, advirtió, afecta la capacidad de respuesta de muchas comunidades frente a nuevas emergencias.

Sobre la plantilla, la agencia reincorporó a unos 200 empleados de respuesta a desastres y está en proceso de contratación. Hubo planes para recortar hasta el 50% del personal, pero Fenton aseguró que ahora cuentan con respaldo para fortalecer el equipo.

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Persisten atrasos en reembolsos y gestiones vinculadas a la pandemia, con impacto en la capacidad de respuesta local (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Preparación ciudadana: recomendaciones y acceso a alertas

Más allá de las declaraciones institucionales, FEMA y las agencias estatales insisten en la importancia de la preparación individual y familiar. Las recomendaciones para la población incluyen:

Elaborar un plan de emergencia familiar : definir rutas de evacuación, puntos de encuentro fuera de zonas de riesgo y prever la inclusión de mascotas. El plan debe ser conocido y practicado por todos los miembros del hogar, y adaptado para personas mayores o con discapacidad.

Mantener un kit de suministros para al menos cinco días, con agua (1 galón por persona y por día), alimentos no perecederos, linternas, radio a baterías, medicinas y recetas, documentos en recipiente impermeable, efectivo, artículos de higiene, ropa adecuada, cargadores portátiles y provisiones para mascotas.

Revisar y reforzar la vivienda : limpiar canaletas y desagües, podar árboles cercanos y asegurar objetos sueltos en exteriores. Instalar contraventanas o reforzar puertas y ventanas ante vientos intensos.

Revisar el seguro contra inundaciones: este tipo de cobertura tarda 30 días en activarse y resulta fundamental para quienes viven en zonas de riesgo, ya que las subvenciones federales suelen ser insuficientes para una recuperación plena.

La información temprana es crítica. FEMA recomienda descargar su app oficial para recibir alertas personalizadas sobre huracanes y avisos de evacuación, consultar pronósticos del National Hurricane Center y registrarse en los sistemas de alerta locales.

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Conocer la diferencia entre una vigilancia de huracán y una advertencia de huracán permite anticipar decisiones sobre evacuación o resguardo. Una radio meteorológica y un listado de contactos en papel pueden ser útiles ante cortes de electricidad.

El acceso a información temprana, la elaboración de planes familiares y la actualización de suministros resultan fundamentales para reducir daños (REUTERS/Jon Cherry/File Photo)

Tecnología, burocracia y el futuro de la asistencia

Previo al inicio de la temporada, otra inquietud se centró en HURREVAC, la plataforma gratuita de planificación de evacuación utilizada por gestores locales.

La renovación del contrato generó dudas sobre su disponibilidad, pero Fenton anticipó que el sistema está listo y será puesto a prueba junto a NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional.

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Sobre la burocracia interna, Fenton reconoció que parte responde a la legislación y parte a políticas propias. Una decisión reciente del secretario de Seguridad Nacional eliminó la revisión obligatoria para contratos superiores a USD 100.000, lo que debería agilizar la gestión.

Proyectos de inteligencia artificial y cambios en los procesos buscan agilizar la ayuda, aunque persisten desafíos administrativos (REUTERS/Evan Vucci)

En cuanto a la modernización, FEMA comenzó a emplear inteligencia artificial en su programa de Asistencia Individual, para acelerar la tramitación y respuesta a los damnificados. Fenton aclaró que la IA utilizada es interna y no compromete la privacidad de los datos.

Tras el huracán, las autoridades recomiendan documentar daños con fotos y conservar recibos para facilitar reclamos. Solo se debe regresar a la vivienda cuando las autoridades lo indiquen, evitando zonas peligrosas. El acceso a ayuda federal se gestiona a través de los canales oficiales de FEMA y los departamentos estatales de emergencia.

Estas indicaciones, junto con la preparación institucional y la respuesta articulada entre organismos, buscan reducir el impacto de una temporada que, según expertos y funcionarios, se presenta compleja y desafiante para la población y el sistema federal de emergencias.