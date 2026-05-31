París amaneció con graves destrozos, un fallecido y más de 700 detenidos por los disturbios durante los festejos del PSG

Los simpatizantes del PSG provocaron graves destrozos en París durante los festejos por la victoria del equipo francés en la final de la Champions League (REUTERS/Abdul Saboor)

Más de setecientas ochenta detenciones y un fallecido en accidente de motocicleta marcaron las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions League en Francia. Los festejos derivaron en numerosos disturbios, con enfrentamientos entre aficionados y fuerzas policiales, y decenas de heridos, lo que puso a prueba el despliegue de seguridad.

Entre los incidentes más graves se registraron más de doscientos heridos —ocho en estado grave— y ataques contra agentes de seguridad en diferentes ciudades francesas.

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Las detenciones aumentaron un 32% en comparación con el año anterior. Cerca de cuatrocientas ochenta personas fueron arrestadas en París, reflejando la magnitud de los desórdenes en puntos clave como los Campos Elíseos y la circunvalación de la ciudad.

Uno de los hechos más trágicos fue la muerte de un joven de 24 años tras chocar su motocicleta contra bloques de hormigón en un ramal de la circunvalación de París, a la altura de Porte Maillot. También, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido al ser atacado con arma blanca durante una pelea en la zona oeste de la capital.

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Fanáticos del PSG celebran el título durante la madrugada, en París (@Doumsba via Instagram/via REUTERS)

Se produjo además la embestida de un vehículo en una terraza en el distrito X de París, donde dos personas fueron atropelladas, una de ellas en estado crítico. Hubo destrozos en los Campos Elíseos y enfrentamientos en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand, Grenoble, además del ataque a una mediateca en Orleans.

De los altercados resultaron 57 policías heridos y 219 participantes lesionados, ocho de gravedad. En el año anterior, las celebraciones por la Champions League del PSG resultaron en dos fallecidos, casi 200 heridos y unas quinientas detenciones solo en París.

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La policía de París lanzó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a las multitudes cerca de la Torre Eiffel, mientras continúan los disturbios tras la consagración del PSG en la UEFA Champions League.

Para este domingo, las fuerzas del orden desplegaron 22.000 efectivos en todo el país, de los cuales ocho mil se concentraron en París y el área metropolitana. El dispositivo reforzó la seguridad anticipando posibles incidentes y permitió intervenir rápidamente ante intentos de tumultos y entradas masivas, como los registrados en la circunvalación y el estadio Parque de los Príncipes, donde alrededor de ciento cincuenta personas trataron de forzar el acceso.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que “en general la situación ha estado bajo control” y calificó de “absolutamente inaceptables” los episodios violentos. Destacó la pronta respuesta policial y expresó su reconocimiento al trabajo de las fuerzas del orden en condiciones de calor extremo.

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Los fanáticos quemaron autos y biciletas en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

No obstante, persisten críticas de distintos sectores políticos, en particular de la ultraderecha, que acusan al gobierno de inacción durante los disturbios. Las autoridades, sin embargo, defendieron la reactividad del operativo y el despliegue de medios ante cada brote de violencia.

Este domingo, la agenda oficial contempla una marcha de los jugadores del PSG en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde se esperan cerca de 100.000 aficionados. Para el evento, casi seis mil agentes reforzarán la vigilancia, una cifra inferior a los ocho mil efectivos movilizados en la jornada previa en la capital.

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Durante los festejos del sábado, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los simpatizantes del PSG (REUTERS/Abdul Saboor)

El equipo campeón será recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ofrecerá una declaración pública y participará en un homenaje especial en el Parque de los Príncipes.

Mientras París se dispone a retomar la normalidad tras una noche de gran tensión, el gobierno subraya la labor de las fuerzas policiales y su capacidad de respuesta inmediata ante incidentes de tal impacto nacional.

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