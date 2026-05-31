El sistema automático de bolas y strikes divide opiniones en la MLB en sus primeros meses de uso

Solo los lanzadores, bateadores y receptores pueden iniciar desafíos ABS, y se limitan a dos por partido para cada equipo (Imagn Images)

La llegada de la tecnología a los deportes suele despertar debates encendidos, y el béisbol no es la excepción. En la temporada 2026, las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) implementó oficialmente el sistema de bolas y strikes automatizado (ABS), transformando la manera en que se toman decisiones clave en el terreno de juego.

La reacción del público y de los propios protagonistas revela una liga dividida entre el entusiasmo por la precisión y la nostalgia por la intervención humana, mientras los aficionados y jugadores se adaptan a un nuevo capítulo en la historia del béisbol.

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Funcionamiento del sistema de bolas y strikes automatizado (ABS)

El sistema ABS fue diseñado para determinar de manera automática si un lanzamiento es bola o strike, utilizando tecnología avanzada para eliminar el margen de error humano. En la práctica, cada equipo dispone de dos desafíos por partido para cuestionar la decisión del árbitro principal sobre bolas y strikes.

Si un equipo acierta al desafiar una decisión, mantiene su desafío; si se equivoca, lo pierde. Solo los lanzadores, bateadores y receptores pueden iniciar un desafío, lo que introduce una nueva dinámica estratégica en el juego.

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El sistema se introdujo en la temporada 2026 y, desde su debut, generó curiosidad y atención tanto dentro como fuera del diamante. Los desafíos se activan mediante un gesto físico, como tocar la parte superior del casco, y la decisión es revisada de forma instantánea. Una vez agotados los desafíos por errores, el equipo ya no puede cuestionar más decisiones de bolas y strikes en ese encuentro.

El sistema ABS se implementó oficialmente en la MLB 2026 para automatizar las decisiones de bolas y strikes en tiempo real (AP)

Este mecanismo busca reducir la polémica y aumentar la justicia en un aspecto históricamente subjetivo del béisbol, aunque la adaptación de jugadores y entrenadores aún se encuentra en sus primeras etapas. El ABS representa una apuesta por la transparencia y la precisión en un deporte donde cada jugada puede cambiar el destino de un partido.

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Nivel de apoyo de los estadounidenses al nuevo sistema en la MLB

La introducción del sistema ABS dividió las opiniones del público estadounidense. Según una reciente encuesta realizada por Talker Research a 2.000 personas entre el 3 y el 8 de abril de 2026, 38% de los estadounidenses ven de manera positiva la llegada de la automatización en bolas y strikes. Es decir, casi cuatro de cada diez encuestados consideran que delegar estas decisiones en una computadora representa un avance para el deporte.

Por otro lado, 20% de los participantes rechazan el cambio, mostrando resistencia ante la pérdida de protagonismo de los árbitros humanos. Sin embargo, el mayor grupo corresponde a quienes aún no tienen una postura definida: 42% de los encuestados respondió que no sabe qué pensar sobre la implementación del ABS.

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En una síntesis clara, el sistema de bolas y strikes automatizado cuenta con el respaldo de parte significativa de la afición, aunque la mayoría permanece indecisa o reticente al abandono de los métodos tradicionales.

El 38% de los estadounidenses apoya la automatización de bolas y strikes, según una encuesta reciente de Talker Research (Imagn Images)

Perspectivas de protagonistas: reacciones de jugadores y entrenadores

El debut del ABS impactó también en la rutina y mentalidad de los jugadores. Algunos como Juan Soto, figura de los New York Mets, manifestaron que intentarán centrarse en su juego y confiar en sus propios ojos y en los árbitros, usando el sistema de desafíos solo en situaciones determinantes. “La única vez que lo usaría sería en una situación importante”, señaló Soto, quien prefiere no distraerse con la nueva tecnología salvo que el contexto lo amerite.

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No todos los jugadores comparten la misma estrategia. El lanzador Jesús Luzardo había prometido no desafiar ninguna decisión en toda la temporada, pero terminó utilizando el sistema en su primer partido de la campaña, demostrando cómo incluso los más escépticos pueden verse tentados a recurrir a la revisión tecnológica en momentos clave.

Desde los cuerpos técnicos, la adaptación también es paulatina. Algunos entrenadores, como Mark Kotsay de Oakland Athletics, destacaron que sus peloteros todavía se muestran cautelosos a la hora de desafiar las decisiones, prefiriendo errar por el lado de la prudencia mientras se familiarizan con el sistema.

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La tendencia general apunta a que los desafíos se utilizarán con mayor frecuencia en situaciones de alta presión, como partidos decisivos o jugadas que podrían definir una temporada.

Jugadores como Juan Soto se muestran reservados y planean usar los desafíos ABS solo en situaciones críticas del juego (Imagn Images)

Opiniones y expectativas de los aficionados sobre el impacto del ABS

La percepción del público respecto al ABS no solo se limita a su aceptación o rechazo, sino que también abarca el posible impacto en los hábitos de consumo del béisbol. Según la misma encuesta de Talker Research, 21% de los estadounidenses afirma que el ABS les motivará a ver más partidos de los que suelen seguir habitualmente. No obstante, una mayoría significativa, 54%, considera que la novedad no influirá en su interés personal por el béisbol.

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El sistema también pone sobre la mesa un debate sobre la modernización del deporte y la confianza en la tecnología. Para una parte del público, la automatización reduce la frustración por errores arbitrales y aporta claridad, mientras que para otros, el encanto del béisbol reside precisamente en la interpretación humana y el margen de error inherente al juego tradicional.

De esta manera, el ABS aparece como una innovación que despierta curiosidad y abre nuevas posibilidades, pero cuyo verdadero impacto en la experiencia del aficionado solo se medirá a largo plazo.

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Un 25% de los estadounidenses quiere ver más tecnología en los deportes, expresando cansancio por la subjetividad de los árbitros humanos (Imagn Images)

Deseo de mayor automatización en los deportes y resistencia de tradicionalistas

La encuesta revela un dato revelador sobre la tendencia hacia la automatización: 25% de los estadounidenses desearía ver aún más tecnología en los deportes y menos dependencia de árbitros y jueces humanos. Esta proporción expresa el hartazgo de una parte del público con los errores y la subjetividad en las decisiones en el campo de juego.

Sin embargo, existe una resistencia claramente identificada. 43% de los encuestados, identificados como tradicionalistas, no quieren que sus deportes favoritos sean dominados por sistemas automáticos y prefieren preservar el papel de los árbitros humanos. Esta división evidencia una tensión creciente entre quienes apuestan por la precisión y aquellos que valoran la tradición y el componente humano.

Mientras la MLB avanza con la implementación del ABS, el debate sobre el equilibrio entre tecnología y tradición sigue vigente tanto entre los protagonistas del juego como en la base de aficionados.