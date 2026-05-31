Israel capturó la fortaleza medieval de Beaufort, enclave estratégico en el sur del Líbano usado por terroristas de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

Israel capturó la fortaleza medieval de Beaufort en el sur del Líbano mediante una operación militar liderada por la Brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que soldados de las FDI, bajo su dirección y la del primer ministro Benjamin Netanyahu, regresaron a la cima de Beaufort, donde izaron la bandera israelí y la bandera de Golani. Katz realizó el anuncio el domingo, en el marco de la conmemoración por la Guerra de la Paz de Galilea y en memoria de los soldados de Golani que murieron en la Batalla de Beaufort en 1982.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró que la toma de Beaufort, fue un "punto de inflexión decisivo" en la ofensiva del ejército israelí contra Hezbollah en el país vecino.

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“He ordenado a las FDI [el ejército] ampliar las operaciones en el Líbano. Nuestras fuerzas han cruzado el Litani. Han tomado el control de alturas estratégicas. Se han apoderado de la cima del Beaufort. Y ahora, mis instrucciones son profundizar y extender nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbollah“, afirmó en un video difundido por su oficina, añadiendo que ”la toma de Beaufort es una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo" en la ofensiva.

El ejército israelí extendió la operación a la zona de Beaufort Ridge y Wadi Saluki, buscando destruir infraestructura significativa de Hezbollah apoyada por Irán. (REUTERS/Stringer)

Durante la batalla de 1982, soldados de la Brigada Golani combatieron en la fortaleza contra integrantes de la Organización para la Liberación de Palestina, causando decenas de muertos y la muerte de seis soldados israelíes. Tras ese enfrentamiento, las FDI mantuvieron el control sobre el área del castillo durante 18 años, entre 1982 y 2000, hasta la retirada de las tropas israelíes. El lugar domina amplias extensiones del sur del Líbano y fue utilizado como base por las fuerzas israelíes durante la ocupación.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la captura de Beaufort, utilizado por Hezbollah para actividades terrpristas, y la ampliación de la maniobra terrestre constituyen un mensaje claro para los enemigos de Israel: “Quien amenace a los ciudadanos de Israel perderá sus activos estratégicos uno tras otro”. Katz prometió que las tropas permanecerían en el castillo como parte de la zona de seguridad en el Líbano.

Las FDI informaron que en los últimos días lanzaron una operación terrestre en la zona de Beaufort Ridge y el arroyo Wadi Saluki con el objetivo de destruir la infraestructura de Hezbollah y eliminar a sus combatientes. Según el ejército, estas acciones forman parte del fortalecimiento del control operativo en el sur del Líbano, la eliminación de la amenaza directa para la Franja de Galilea y Metula, y la ampliación de la línea de defensa avanzada. Soldados israelíes cruzaron la curva de 90 grados del río Litani, frente a la comunidad fronteriza israelí de Metula, y avanzaron hacia la fortaleza.

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La Brigada Golani y soldados israelíes izaron la bandera de Israel y de su brigada sobre Beaufort, según anunció el ministro de Defensa Israel Katz. (REUTERS/Stringer)

Las FDI informaron que extendieron sus ataques a áreas al norte del río Litani y que la operación se está expandiendo a otras zonas en este momento. Antes de la ofensiva terrestre, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques masivos contra infraestructuras de Hezbollah en la región, incluyendo bombardeos de artillería y tanques. El ejército aseguró que se atacó terreno estratégico, se buscó y neutralizó infraestructura militar en la zona de Litani y se realizaron actividades de ingeniería esenciales para crear las condiciones necesarias para la operación ofensiva.

De acuerdo con las FDI, la zona de Beaufort y Wadi Saluki alberga una infraestructura significativa de Hezbollah, establecida con ayuda iraní, desde la cual los combatientes de Hezbollah dirigieron operaciones y realizaron numerosos ataques. Según los militares, cientos de cohetes fueron disparados desde esa región contra Israel y contra tropas israelíes en el sur del Líbano.

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El portavoz del ejército, coronel Avichay Adraee, declaró que las FDI están operando cerca de Nabatieh, considerado un bastión de Hezbollah en el sur del Líbano, y que están preparadas para ampliar la ofensiva según sea necesario. El ejército reiteró una alerta de evacuación generalizada para todo el sur del Líbano, argumentando que la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbollah y los ataques contra territorio israelí obligan a responder con contundencia.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo libanés, respaladado por el régimen irnaí, lanzó cohetes contra el norte de Israel dos días después de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Desde entonces, las hostilidades han continuado en la frontera, afectando especialmente a las zonas cercanas al sur del Líbano y el norte de Israel. Imágenes difundidas por la AFP muestran la bandera israelí ondeando sobre la fortaleza de Beaufort el domingo por la mañana, mientras en los alrededores se registraban disparos de artillería y columnas de humo.

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