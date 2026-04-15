El Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló una red de clonación de tarjetas en el norte de Texas

El Servicio Secreto de Estados Unidos desmantela una red de clonación de tarjetas en el norte de Texas y previene pérdidas millonarias por fraude

El Servicio Secreto de Estados Unidos concluyó una operación de dos días en el norte de Texas con el objetivo de retirar dispositivos ilegales para clonar tarjetas, una práctica que amenaza con provocar pérdidas millonarias entre los contribuyentes y los comercios de la región. La acción, que forma parte de una campaña nacional, busca frenar el avance de una modalidad delictiva que compromete la seguridad financiera de miles de personas.

Durante el operativo, los agentes se desplegaron en el condado de Tarrant para inspeccionar una amplia variedad de puntos de venta y surtidores de gasolina. En concreto, el dispositivo incluyó la revisión de más de 200 tiendas y más de 400 surtidores de gasolina. El despliegue no se limitó a una revisión superficial: los equipos revisaron más de 1.500 cajas registradoras, cajeros automáticos y surtidores de gasolina en busca de aparatos destinados a clonar tarjetas de crédito y débito.

El objetivo central de la inspección era identificar y desmantelar los llamados lectores de tarjetas falsos, que suelen instalarse de modo clandestino en terminales de pago y surtidores. Estos dispositivos se acoplan sobre los lectores originales y, gracias a un complejo cableado interno, capturan la información bancaria de quienes utilizan tarjetas en esos puntos. A pesar de que su fabricación no representa un costo considerable para los delincuentes, las autoridades advierten que cada aparato puede generar hasta un millón de dólares en ganancias ilícitas para quienes los emplean.

El operativo en Texas incluyó la inspección de más de 200 tiendas y 400 surtidores de gasolina para identificar dispositivos ilegales de clonación de tarjetas

Este tipo de tecnología criminal representa un riesgo latente para los consumidores. Los dispositivos de clonación permiten que los datos de las tarjetas sean copiados y utilizados para realizar compras fraudulentas o retirar dinero sin el consentimiento de los titulares. La facilidad con la que pueden instalarse y la dificultad para detectarlos convierten a estos aparatos en una herramienta eficaz para el robo a gran escala. El Servicio Secreto sostiene que la magnitud del daño potencial es considerable: basta con un solo aparato bien ubicado para comprometer la seguridad financiera de cientos de personas en cuestión de días.

La operación desplegada en Texas no solo implicó la detección y retirada de dispositivos, sino también un trabajo de capacitación para los dueños de negocios. Diez equipos de agentes se encargaron de revisar los dispositivos de cobro y, al mismo tiempo, instruyeron a los propietarios y empleados sobre las señales que permiten identificar la presencia de lectores alterados. El mensaje, según Corey Graves, representante del Servicio Secreto en Dallas, es que la mejor forma de frenar la clonación es la prevención y la vigilancia constante: “Simplemente estamos llevando a cabo este programa de divulgación porque estamos saliendo nuevamente a inspeccionar visualmente”.

La iniciativa, conocida como ORION, puso especial énfasis en las empresas que atienden principalmente a beneficiarios de tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). Estas tarjetas se utilizan en programas de asistencia alimentaria y otras ayudas gubernamentales, por lo que la presencia de dispositivos de clonación en estos comercios agudiza la vulnerabilidad de quienes dependen de estos recursos. Graves subrayó que las víctimas son personas ya expuestas a situaciones difíciles, que pueden ver agotados sus fondos por culpa de los delincuentes: “Se trata de personas que ya son vulnerables”.

Los agentes revisaron más de 1.500 cajas registradoras, cajeros automáticos y surtidores de gasolina para localizar aparatos destinados a clonar tarjetas de crédito y débito

A nivel nacional, los resultados de las operaciones del Servicio Secreto reflejan la dimensión del problema y los avances en su combate. La agencia calcula que su intervención ha impedido que más de 570 millones de dólares de los contribuyentes terminen en manos de los delincuentes. Además, las acciones de inspección y decomiso han permitido confiscar más de 500 dispositivos de clonación en todo el país.

El delito de clonación de tarjetas representa un desafío permanente para las autoridades y un golpe financiero considerable para la sociedad. Según las estimaciones del Servicio Secreto, el fraude por clonación cuesta a los contribuyentes y a las instituciones financieras más de mil millones de dólares al año. Cada vez que una tarjeta es clonada, los fondos de los programas de ayuda social, así como los recursos de los pequeños negocios y las cuentas personales de los clientes, quedan expuestos a pérdidas inmediatas. El impacto es especialmente grave en el caso de los beneficiarios de asistencia gubernamental, donde el robo puede suponer la diferencia entre acceder o no a alimentos y servicios básicos durante el mes.