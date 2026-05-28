Estados Unidos

Qué pasa si una persona se lleva un carrito de supermercado en Nueva York y lo saca del perímetro autorizado

Una situación frecuente en zonas comerciales abre dudas sobre límites y responsabilidades, y puede interpretarse distinto según el lugar y la autoridad interviniente

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En Nueva York, retirar un carrito de supermercado del perímetro autorizado puede resultar en multas, citaciones o cargos penales según la ley local (Imagen ilustrativa Infobae)

En Nueva York, sacar un carrito de supermercado del perímetro autorizado puede derivar en multas, citaciones judiciales o cargos penales, porque esos objetos siguen siendo propiedad privada del comercio.

La conducta no exige que la persona lo lleve a su casa: el riesgo puede activarse cuando el carrito se aleja del estacionamiento o del área de uso permitida.

La Ley Penal del Estado de Nueva York contempla figuras que pueden usarse para encuadrar estos casos. La sección 155.25 tipifica el hurto menor (petit larceny) y lo clasifica como delito menor de Clase A.

La sección 165.40 describe la posesión criminal de propiedad robada en quinto grado cuando una persona posee a sabiendas propiedad robada con intención de beneficiarse o de impedir la recuperación por parte del dueño; también la clasifica como delito menor de Clase A.

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El punto de fondo es que el carrito no se vuelve “público” por estar disponible en la entrada. El cliente recibe un permiso de uso acotado y bajo condiciones del comercio. Si ese límite se rompe, el local puede exigir la devolución, informar el hecho o pedir intervención policial, según el caso.

Qué puede considerarse delito y qué suele resolverse como infracción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ley Penal del Estado de Nueva York clasifica el hurto menor de carritos de supermercado como delito menor bajo la sección 155.25 (Imagen ilustrativa Infobae)

El hurto menor no requiere, necesariamente, un escenario de “robo” tradicional. El conflicto puede comenzar con el retiro sin autorización de un bien ajeno. Por eso, aun cuando una persona deje el carrito “a pocas cuadras”, el episodio puede ser reportado como una sustracción o una retención indebida de propiedad privada, dependiendo de las circunstancias.

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La posesión de propiedad robada entra en escena cuando el carrito se mantiene fuera del control del comercio, se retiene por un tiempo prolongado o se abandona en un lugar que dificulta la recuperación. En ese marco, lo que cambia no es el objeto, sino el comportamiento: conocimiento, intención y persistencia de la tenencia.

En la práctica, estos episodios no suelen terminar en penas de cárcel por un solo carrito. Aun así, una citación o un expediente abierto puede implicar comparecencias, audiencias y gastos legales. En el día a día, los comercios suelen priorizar la recuperación del activo y cortar la repetición del problema.

El tema volvió a circular en los últimos días a partir de una publicación de ElDiarioNY, que describió cómo el retiro de carritos puede derivar en sanciones y qué normas suelen invocarse en el estado de Nueva York.

El costo para los comercios y el impacto en la calle

La dimensión económica explica por qué el asunto no se trata como un detalle menor. Un carrito nuevo puede costar entre USD 100 y USD 300 y, cuando las desapariciones se vuelven frecuentes, los supermercados terminan destinando miles de dólares al año a reposición.

A ese monto se suman horas de personal para recuperar unidades y costos de reparación por golpes, roturas o vandalismo.

El problema también se traslada al espacio público. Los carritos abandonados pueden ocupar veredas, bloquear accesos, interferir con rampas y transformarse en un riesgo si quedan cerca de calzadas o intersecciones.

En barrios con alta densidad comercial, esa acumulación se convierte en un motivo de reclamo vecinal y en una carga operativa para los propios comercios.

En ese contexto, además de la ley estatal, algunos municipios suman normas administrativas para sancionar el abandono, ordenar retiros y definir mecanismos de restitución.

La consecuencia es que, según el lugar exacto, un mismo hecho puede abrir dos carriles: el penal, por la sustracción o la retención indebida, y el administrativo, por el abandono en la vía pública.

El encuadre no es uniforme porque conviven reglas estatales con ordenanzas locales. Esa combinación explica por qué, en algunos lugares, la respuesta puede limitarse a una advertencia o una citación, mientras que en otros puede escalar si hay reincidencia o negativa a devolver el carrito.

Tecnología para impedir que los carritos salgan del perímetro

Un hombre con un carrito en un supermercado. (Canva)
Supermercados de Nueva York implementan tecnología de freno perimetral para evitar que los carritos salgan del área permitida y reducir pérdidas por hurto o abandono

Como respuesta preventiva, las cadenas reforzaron medidas que ya no dependen solo de carteles o advertencias. Un sistema extendido es la contención perimetral: un mecanismo instalado en una de las ruedas que se activa cuando el carrito cruza un límite definido alrededor del predio.

El freno se activa y el carrito queda inmovilizado hasta que se lo devuelve hacia la zona permitida.

La lógica es directa: si el carrito no puede salir, baja la tasa de pérdidas, se reducen los gastos de reposición y se evita que la recuperación dependa de denuncias o recorridas del personal.

En paralelo, los comercios también buscan disminuir el abandono en calles y veredas, que alimenta conflictos con vecinos y agrava el desgaste del equipamiento.

Empresas del sector de retención de carritos sostienen que la pérdida de unidades y el abandono generan costos que se acumulan durante el año, tanto por reposición como por gestión operativa.

En ese marco, la inversión en sistemas de bloqueo se presenta como una forma de reducir pérdidas y mantener el stock disponible para los clientes.

Ese enfoque explica por qué, en determinadas zonas, algunos carritos se traban al cruzar una línea invisible del estacionamiento. No es una falla: es una barrera diseñada para impedir que el activo del comercio termine a cuadras de distancia o tirado en la vía pública.

En Nueva York el carrito no es un bien comunitario, aunque se use a diario. Sacarlo del área autorizada puede exponer a sanciones que van desde una advertencia o citación hasta un encuadre penal por hurto menor, según la Ley Penal del Estado de Nueva York, sección 155.25, o por posesión criminal de propiedad robada, según la Ley Penal del Estado de Nueva York, sección 165.40, además de los costos y conflictos urbanos que genera el abandono.

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