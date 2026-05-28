Nueva York recibe al fenómeno Manhattanhenge 2026: cuándo y dónde ver el atardecer enmarcado entre los edificios

Manhattanhenge vuelve a Nueva York el 28 y 29 de mayo, alineando la puesta del sol con las principales calles de Manhattan

Manhattanhenge volverá a Nueva York este miércoles 28 de mayo y jueves 29, cuando la puesta del sol se alinee con la cuadrícula de calles de Manhattan y convierta durante unos minutos varias avenidas en un corredor de luz entre edificios. El fenómeno reúne a residentes, turistas y fotógrafos, y suele provocar veredas saturadas y tránsito más lento cerca del atardecer.

Fuente: Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, institución científica.

Miércoles 28 de mayo de 2026: versión de “medio sol” a las 8:14 PM (20:14).

Jueves 29 de mayo de 2026: versión de “sol completo” a las 8:13 PM (20:13).

Puesta oficial del sol: cerca de las 8:18 PM (20:18).

Recomendación: llegar con anticipación; la ventana para observar y fotografiar la alineación es breve.

El interés masivo puede alterar la circulación. En el texto original, The New York Times, diario estadounidense advirtió que, en algunas ediciones, la concentración de público llegó a bloquear calles, con cierres parciales de veredas y tránsito lento. Además de saber cuándo mirar, es clave elegir el punto de observación, moverse con previsión y respetar la seguridad vial.

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Cuándo ocurre y por qué se repite dos veces al año

La edición de mayo 2026 tendrá ‘medio sol’ visible el 28 de mayo a las 20:14 y ‘sol completo’ el 29 de mayo a las 20:13, con margen de observación limitado

Manhattanhenge suele ocurrir dos veces al año: a fines de mayo y otra vez en julio. No es un “evento” organizado por la ciudad, sino una coincidencia geométrica: en fechas específicas, el Sol se pone en una dirección que coincide con el eje de las calles transversales de Manhattan, y el disco solar queda enmarcado por la línea de edificios.

La repetición en noches consecutivas responde a que el Sol cambia su punto de puesta de manera gradual día a día. Esa transición crea dos variantes cercanas: la de “medio sol”, cuando el disco aparece alineado de forma parcial, y la de “sol completo”, cuando se lo ve entero encajado entre las fachadas antes de descender bajo el horizonte.

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Quienes no puedan verlo esta semana tendrán otra oportunidad el 11 y 12 de julio, según The New York Times. En todos los casos, el mejor momento no se limita a “la puesta del sol” como hito puntual: la imagen buscada suele aparecer unos minutos antes de la puesta oficial, cuando el Sol todavía está lo bastante alto para verse entre los edificios y, a la vez, lo bastante bajo para coincidir con la orientación de la cuadrícula.

En qué calles se ve mejor y cómo elegir un punto sin frustrarse

Los mejores puntos para observar Manhattanhenge son las calles 14, 23, 34, 42 y 57, pero conviene tener alternativas por la multitud (AP Photo/Julia Nikhinson)

Para ver Manhattanhenge, el criterio principal es conseguir una calle transversal con visión larga hacia el oeste y un horizonte lo más despejado posible. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, institución científica recomendó ubicarse lo más al este posible dentro de la calle elegida y buscar una vista despejada hacia Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson.

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Los puntos más buscados se concentran entre las calles 14 y 57 de Manhattan. Entre los cruces que suelen reunir más público figuran la calle 14, la 23, la 34, la 42 y la 57, donde el trazado rectilíneo permite ver cómo el disco solar queda “encajado” entre avenidas y fachadas.

Para aprovechar el fenómeno sin perderlo por la multitud, conviene aplicar una regla simple: si una calle está saturada, moverse a otra dentro del mismo rango suele resolver el problema. En lugar de insistir en un único cruce, es más efectivo elegir dos o tres alternativas (por ejemplo, una principal y una de respaldo a pocas cuadras) y llegar con la idea de adaptarse. La alineación dura poco y no perdona demoras.

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También influye el tipo de experiencia buscada. Quien quiere mirar unos minutos puede ubicarse donde haya espacio para retroceder y ver el “corredor” completo; quien quiere fotografiar, suele necesitar una posición estable y tiempo para preparar el encuadre sin que otras personas tapen el ángulo.

Cómo aprovecharlo: horarios, llegada, foto y seguridad

La edición de mayo 2026 tendrá ‘medio sol’ visible el 28 de mayo a las 20:14 y ‘sol completo’ el 29 de mayo a las 20:13, con margen de observación limitado

La ventana de observación es breve y la mejor imagen ocurre cerca del atardecer. Con los horarios informados por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, institución científica, el miércoles el punto de interés comienza alrededor de las 20.14 y el jueves cerca de las 20.13, con puesta oficial del sol alrededor de las 20.18. En términos prácticos, llegar tarde equivale a llegar cuando ya empezó.

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Para evitarlo, un plan es estar en el punto elegido con margen: tiempo suficiente para ubicarse en la vereda, definir el ángulo de observación y anticipar por dónde se moverá el Sol entre los edificios. Si el lugar está colmado, ese margen también permite cambiar de calle sin correr.

The New York Times indicó que el pronóstico para el miércoles acompañaría la observación, con cielos mayormente despejados y una temperatura cercana a 16 °C (60 °F) al atardecer.

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Si el cielo se nubla, la alineación puede seguir ocurriendo, pero el efecto visual pierde fuerza; por eso conviene priorizar un sitio con visión amplia, donde el Sol pueda asomar aunque haya nubes parciales.

Para quienes van a fotografiar, hay decisiones simples que mejoran el resultado: ajustar el encuadre con anticipación, evitar bloquear el paso, cuidar la exposición y no mirar el Sol de forma prolongada. Es preferible alternar la vista y usar la pantalla del teléfono o la cámara para componer.

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En materia de seguridad, la regla no cambia aunque todos estén mirando al oeste: permanecer en la vereda y prestar atención al tránsito. El propio carácter de Manhattanhenge —personas detenidas, cámaras, cruces llenos— aumenta el riesgo de que alguien baje a la calzada por un mejor ángulo.

Además, el texto original recogió la recomendación de usar transporte público, porque estacionar cerca puede resultar difícil y los desvíos o demoras son frecuentes en las horas previas.

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Por qué el Sol “encaja” entre los edificios: la inclinación de 29°

El fenómeno geométrico de Manhattanhenge ocurre por la inclinación de 29 grados de la cuadrícula urbana respecto del eje este-oeste (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Manhattanhenge ocurre por una combinación de astronomía básica y diseño urbano. Según The New York Times, la cuadrícula de Manhattan está inclinada aproximadamente 29 ° respecto del eje exacto este-oeste.

Esa orientación hace que, en fechas puntuales, la dirección de la puesta del Sol coincida con el eje de las calles, y el disco aparezca alineado entre los edificios durante unos minutos.

El nombre combina “Manhattan” y “Stonehenge”, en referencia al monumento prehistórico del Reino Unido asociado con alineaciones solares.

En Nueva York, el término fue popularizado por Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, institución científica, y con el tiempo se consolidó como una cita cultural y turística recurrente de la ciudad.