Estados Unidos

El impacto del encarecimiento del combustible reconfiguró la operación de cuerpos de seguridad en el sur de California

El alza sostenida de precios obligó a departamentos de policía y bomberos a rediseñar estrategias y optimizar recursos, evidenciando la vulnerabilidad de servicios esenciales frente a fluctuaciones externas de los mercados energéticos

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El alza del combustible en el sur de California obligó a departamentos de policía y bomberos a ajustar patrullajes, reducir el uso de vehículos y acelerar medidas de ahorro, tras el aumento del precio de la gasolina y el diésel en los meses posteriores al inicio de la guerra con Irán. REUTERS/Seth Herald/File Photo
El alza del combustible en el sur de California obligó a departamentos de policía y bomberos a ajustar patrullajes, reducir el uso de vehículos y acelerar medidas de ahorro, tras el aumento del precio de la gasolina y el diésel en los meses posteriores al inicio de la guerra con Irán. REUTERS/Seth Herald/File Photo

El alza del combustible en el sur de California obligó a departamentos de policía y bomberos a ajustar patrullajes, reducir el uso de vehículos y acelerar medidas de ahorro, tras el aumento del precio de la gasolina y el diésel en los meses posteriores al inicio de la guerra con Irán. La presión impactó en presupuestos locales, según CBS News California Investigates.

Los Ángeles prevé gastar casi USD 50 millones en combustible este año y desembolsar USD 6 millones más de lo presupuestado para este ejercicio fiscal, dijo el director administrativo municipal Matt Szabo a CBS News California Investigates.

Cuánto fue el gasto en gasolina entre febrero y abril del Departamento de Bomberos y policía

Entre febrero y abril, el gasto en gasolina del Departamento de Bomberos de Los Ángeles subió 52%, mientras que el del Departamento de Policía aumentó 27%, según la oficina de Szabo.

El funcionario aseguró que cada dólar adicional destinado al combustible reduce fondos disponibles para personal y servicios, y que el encarecimiento se sintió poco después del inicio del conflicto.

Entre febrero y abril, el gasto en gasolina del Departamento de Bomberos de Los Ángeles subió 52%, mientras que el del Departamento de Policía aumentó 27%, según la oficina de Szabo. REUTERS/Maja Smiejkowska
Entre febrero y abril, el gasto en gasolina del Departamento de Bomberos de Los Ángeles subió 52%, mientras que el del Departamento de Policía aumentó 27%, según la oficina de Szabo. REUTERS/Maja Smiejkowska

En Pasadena, cada vez más agentes patrullan en bicicleta o a pie para contener ya que desde el comienzo de la guerra a fines de febrero y hasta abril, el Departamento de Bomberos de la ciudad registró un alza de 39% en gasto de combustible y el de policía, de 38%, según datos municipales citados por el medio.

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El jefe de policía Gene Harris dijo a CBS News California Investigates que el departamento usa menos patrulleros en zonas como el Rose Bowl y recurre a patrullas montadas para tareas de control. “Es muy importante para nosotros tratar de encontrar maneras alternativas de hacer las cosas”, afirmó el jefe de policía.

El Departamento de Bomberos de la ciudad registró un alza de 39% en gasto de combustible y el de policía, de 38%, según datos municipales citados por el medio. REUTERS/Maja Smiejkowska
El Departamento de Bomberos de la ciudad registró un alza de 39% en gasto de combustible y el de policía, de 38%, según datos municipales citados por el medio. REUTERS/Maja Smiejkowska

Los precios del combustible subieron hasta 47% en pocos meses

El combustible sin plomo pasó de USD 3,72 a USD 4,95 por galón entre febrero y abril, un incremento de 33%, según la Ciudad de Los Ángeles citada por CBS News California Investigates. En el mismo período, el diésel subió de USD 4,05 a USD 5,96 por galón, un 47%, de acuerdo con los registros municipales.

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En Beverly Hills, el gasto en gasolina aumentó alrededor de cuatro por ciento entre febrero y abril. Los registros muestran que el precio medio del galón de gasolina sin plomo pasó de USD 3,34 en enero a USD 3,86 en abril. El costo mensual en Beverly Hills subió de USD 36.562,98 a USD 42.255,42, con un consumo estable de 10.947 galones.

Los mismos registros indican que el diésel renovable tuvo menos presión en Beverly Hills: el precio medio por galón pasó de USD 3,43 en enero y febrero a USD 3,40 en marzo y abril, y el gasto mensual bajó de USD 12.961,97 a USD 12.848,60 con un uso constante de 3.779 galones.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles no entregó un desglose mes a mes, pero estimó que su gasto de este ejercicio fiscal será casi 32% superior al del año pasado, según CBS News California Investigates.

Drones, tanques de almacenamiento y sistemas eléctricos para reducir consumo

En Glendale, la ciudad compra combustible al por mayor y el precio por galón aumentó 31% entre febrero y abril, según funcionarios citados por CBS News California Investigates. Aun así, el gasto total de este ejercicio fiscal se encamina a quedar 19% por debajo del año pasado, de acuerdo con el reporte.

El gasto en gasolina del Departamento de Bomberos de Los Ángeles subió 52%, y el Departamento de Policía aumentó 27% entre febrero y abril de este año. POLITICA EMERGENCIAS 112
El gasto en gasolina del Departamento de Bomberos de Los Ángeles subió 52%, y el Departamento de Policía aumentó 27% entre febrero y abril de este año. POLITICA EMERGENCIAS 112

El alcalde de Glendale Ardy Kassakhian dijo a CBS News California Investigates que la ciudad invirtió hace 20 años en un tanque de almacenamiento de 30.000 galones para amortiguar episodios de subas. “Compramos cuando podemos, a un costo que tiene sentido para nuestros residentes y para nosotros, y lo almacenamos”, explicó. “Cuando hay una emergencia, lo tenemos cuando lo necesitamos”, agregó.

Glendale también reemplaza parte de su flota antigua por vehículos eléctricos e híbridos y usa drones aéreos para reducir el consumo de gasolina, según CBS News California Investigates.

El sargento Mike Pobokhian dijo al medio que la vista aérea permite determinar si un incidente no requiere el despliegue de tres agentes y puede resolverse con uno, lo que reduce traslados.

En Pasadena, los patrulleros fueron equipados con computadoras que mantienen operativos varios sistemas electrónicos sin necesidad de dejar el motor encendido cuando el agente baja del vehículo, según funcionarios de la ciudad citados por CBS News California Investigates. El sargento James Riehl afirmó: “Por cada una hora en ralentí, equivale a conducir el auto unas 30 millas”.

Harris dijo a CBS News California Investigates que estas inversiones iniciales apuntan a ordenar decisiones operativas y evitar costos imprevistos más adelante.

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